https://ria.ru/20240208/f-16-1926195395.html

Посольство предупредило Нидерланды о последствиях поставки ВСУ шести F-16

Посольство предупредило Нидерланды о последствиях поставки ВСУ шести F-16 - РИА Новости, 08.02.2024

Посольство предупредило Нидерланды о последствиях поставки ВСУ шести F-16

Москва расценивает планы Нидерландов подготовить для Украины дополнительные шесть истребителей F-16 как враждебные, такие действия будут иметь серьезные... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:39

2024-02-08T15:39

2024-02-08T15:39

специальная военная операция на украине

нидерланды

f-16

украина

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ГААГА, 8 фев - РИА Новости. Москва расценивает планы Нидерландов подготовить для Украины дополнительные шесть истребителей F-16 как враждебные, такие действия будут иметь серьезные последствия, заявили РИА Новости в посольстве России в Гааге. Ранее нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды готовят для Украины еще шесть истребителей F-16, таким образом общее количество истребителей, которые планируется поставить Киеву, составляет 24. "Наша позиция в отношении передачи Киеву любого вида западного вооружения остается неизменной. Такие действия рассматриваются нами как враждебные и будут иметь серьезные последствия", - прокомментировали в российском посольстве слова Оллонгрен. Там отметили, что поставки на Украину боевой авиации абсолютно бессмысленны, так как они не смогут существенным образом повлиять на ход боевых действий; более того, вследствие этих шагов возрастают риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО. Как напомнили в дипмиссии РФ, любые истребители, участвующие в конфликте на стороне Киева, "откуда бы они не вылетали, в том числе с территории стран-участников альянса, являются законной целью вооруженных сил России". "В то же время нам очевидно, что решение Гааги о предоставлении Украине шести дополнительных F-16 обусловлено, в первую очередь, стремлением избавиться от устаревшей авиатехники, причем за счет международных источников, в том числе Европейского фонда мира", - заявили в посольстве. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240207/tank-1925835237.html

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нидерланды, f-16, украина