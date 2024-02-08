https://ria.ru/20240208/evtanaziya-1926051633.html
В Эквадоре разрешили эвтаназию
В Эквадоре разрешили эвтаназию - РИА Новости, 08.02.2024
В Эквадоре разрешили эвтаназию
Конституционный суд Эквадора проголосовал за законность эвтаназии в стране, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T01:10
2024-02-08T01:10
2024-02-08T01:10
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев - РИА Новости. Конституционный суд Эквадора проголосовал за законность эвтаназии в стране, сообщила пресс-служба суда. "Конституционный суд решил, что свободное развитие личности включает в себя способность каждого индивидуума строить свой проект жизни... Каждый человек может принять свободное решение,... включая возможность положить конец страданиям, вызванным тяжелым необратимым увечьем или неизлечимой болезнью", - говорится в решении суда. Суд постановил, что статья 144 уголовного кодекса, предусматривающая тюремный срок за убийство, не сможет применяться к медикам, проводящим эвтаназию. Минздрав должен разработать регламенты проведения эвтаназии в течении двух месяцев, а уполномоченный по правам человека подготовить в полугодовой срок закон, который затем рассмотрит ассамблея. Решение суда стало ответом на просьбу Паолы Ролдан, страдающей боковым амиотрофическим склерозом. Женщина парализована на 95% и может жить только за счет аппарата искусственной вентиляции легких, сообщила газета Primicias.
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эквадор, в мире
В Эквадоре разрешили эвтаназию
Конституционный суд Эквадора проголосовал за законность эвтаназии в стране
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев - РИА Новости. Конституционный суд Эквадора проголосовал за законность эвтаназии в стране, сообщила пресс-служба суда.
«
"Конституционный суд решил, что свободное развитие личности включает в себя способность каждого индивидуума строить свой проект жизни... Каждый человек может принять свободное решение,... включая возможность положить конец страданиям, вызванным тяжелым необратимым увечьем или неизлечимой болезнью", - говорится в решении суда.
Суд постановил, что статья 144 уголовного кодекса, предусматривающая тюремный срок за убийство, не сможет применяться к медикам, проводящим эвтаназию.
Минздрав должен разработать регламенты проведения эвтаназии в течении двух месяцев, а уполномоченный по правам человека подготовить в полугодовой срок закон, который затем рассмотрит ассамблея.
Решение суда стало ответом на просьбу Паолы Ролдан, страдающей боковым амиотрофическим склерозом. Женщина парализована на 95% и может жить только за счет аппарата искусственной вентиляции легких, сообщила газета Primicias.
В РПЦ могут создать документ о духовной ответственности за эвтаназию