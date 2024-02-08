https://ria.ru/20240208/eskalator-1926174708.html

При возгорании эскалатора в ТЦ в Люберцах никто не пострадал

При возгорании эскалатора в ТЦ в Люберцах никто не пострадал - РИА Новости, 08.02.2024

При возгорании эскалатора в ТЦ в Люберцах никто не пострадал

Пострадавших при возгорании эскалатора в торговом центре "Светофор" в подмосковных Люберцах нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:32

2024-02-08T14:32

2024-02-08T14:32

происшествия

люберцы

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пострадавших при возгорании эскалатора в торговом центре "Светофор" в подмосковных Люберцах нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. В 13.58 на третьем этаже ТЦ "Светофор" произошло возгорание эскалатора из-за короткого замыкания. В целях безопасности здание покинули все посетители и работники – всего 250 человек. "По предварительным данным, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что торговый центр находится по адресу: улица Побратимов, дом 7.

https://ria.ru/20240206/rivera-1925607698.html

люберцы

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2024

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происшествия, люберцы