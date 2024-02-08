https://ria.ru/20240208/elektrichestvo-1926149015.html

Новое здание Третьяковской галереи обеспечили электричеством с резервом

Новое здание Третьяковской галереи обеспечили электричеством с резервом - РИА Новости, 08.02.2024

Новое здание Третьяковской галереи обеспечили электричеством с резервом

Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение нового музейного комплекса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной,... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:20

2024-02-08T13:20

2024-02-08T13:20

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петр бирюков

третьяковская галерея

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение нового музейного комплекса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям построенных значимых объектов, в феврале завершили комплекс мероприятий по технологическому присоединению нового здания Третьяковской галереи. Общая присоединенная мощность составила 2 мегаватт", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что работы в историческом центре проводились максимально аккуратно с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально направленного бурения. "На первом этапе была построена распределительная трансформаторная подстанция, в которой установлены четыре трансформатора мощностью по 1,6 тысячи киловатт каждый, смонтированы устройства релейной защиты и автоматики, телемеханики, каналов связи и передачи данных, системы учета электроэнергии. На втором этапе проложили две питающие кабельные линии 10 киловольт общей протяженностью девять километров от подстанций 110 киловольт "Зубовская" и "Никитская", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что новое здание Третьяковской галереи обеспечено электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной питающей линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

https://ria.ru/20240207/snegopad-1926014521.html

https://ria.ru/20240207/moskva-1925905650.html

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, третьяковская галерея