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Новое здание Третьяковской галереи обеспечили электричеством с резервом - РИА Новости, 08.02.2024
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13:20 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/elektrichestvo-1926149015.html
Новое здание Третьяковской галереи обеспечили электричеством с резервом
Новое здание Третьяковской галереи обеспечили электричеством с резервом - РИА Новости, 08.02.2024
Новое здание Третьяковской галереи обеспечили электричеством с резервом
Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение нового музейного комплекса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной,... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:20
2024-02-08T13:20
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петр бирюков
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение нового музейного комплекса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям построенных значимых объектов, в феврале завершили комплекс мероприятий по технологическому присоединению нового здания Третьяковской галереи. Общая присоединенная мощность составила 2 мегаватт", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что работы в историческом центре проводились максимально аккуратно с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально направленного бурения. "На первом этапе была построена распределительная трансформаторная подстанция, в которой установлены четыре трансформатора мощностью по 1,6 тысячи киловатт каждый, смонтированы устройства релейной защиты и автоматики, телемеханики, каналов связи и передачи данных, системы учета электроэнергии. На втором этапе проложили две питающие кабельные линии 10 киловольт общей протяженностью девять километров от подстанций 110 киловольт "Зубовская" и "Никитская", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что новое здание Третьяковской галереи обеспечено электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной питающей линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
https://ria.ru/20240207/snegopad-1926014521.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, третьяковская галерея
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Третьяковская галерея
Новое здание Третьяковской галереи обеспечили электричеством с резервом

Новое здание Третьяковской галереи в Москве обеспечили электричеством с резервом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОборудование на электрической подстанции
Оборудование на электрической подстанции - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Оборудование на электрической подстанции . Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение нового музейного комплекса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям построенных значимых объектов, в феврале завершили комплекс мероприятий по технологическому присоединению нового здания Третьяковской галереи. Общая присоединенная мощность составила 2 мегаватт", - сказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что работы в историческом центре проводились максимально аккуратно с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально направленного бурения.
"На первом этапе была построена распределительная трансформаторная подстанция, в которой установлены четыре трансформатора мощностью по 1,6 тысячи киловатт каждый, смонтированы устройства релейной защиты и автоматики, телемеханики, каналов связи и передачи данных, системы учета электроэнергии. На втором этапе проложили две питающие кабельные линии 10 киловольт общей протяженностью девять километров от подстанций 110 киловольт "Зубовская" и "Никитская", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что новое здание Третьяковской галереи обеспечено электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной питающей линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковТретьяковская галерея
 
 
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