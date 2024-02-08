https://ria.ru/20240208/elektrichestvo-1926149015.html
Новое здание Третьяковской галереи обеспечили электричеством с резервом
Новое здание Третьяковской галереи обеспечили электричеством с резервом - РИА Новости, 08.02.2024
Новое здание Третьяковской галереи обеспечили электричеством с резервом
Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение нового музейного комплекса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной,... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:20
2024-02-08T13:20
2024-02-08T13:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
третьяковская галерея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924360382_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9e1af3222f95e08e66975536df8a6f9.jpg
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение нового музейного комплекса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям построенных значимых объектов, в феврале завершили комплекс мероприятий по технологическому присоединению нового здания Третьяковской галереи. Общая присоединенная мощность составила 2 мегаватт", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что работы в историческом центре проводились максимально аккуратно с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально направленного бурения. "На первом этапе была построена распределительная трансформаторная подстанция, в которой установлены четыре трансформатора мощностью по 1,6 тысячи киловатт каждый, смонтированы устройства релейной защиты и автоматики, телемеханики, каналов связи и передачи данных, системы учета электроэнергии. На втором этапе проложили две питающие кабельные линии 10 киловольт общей протяженностью девять километров от подстанций 110 киловольт "Зубовская" и "Никитская", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что новое здание Третьяковской галереи обеспечено электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной питающей линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
https://ria.ru/20240207/snegopad-1926014521.html
https://ria.ru/20240207/moskva-1925905650.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924360382_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_b7cb5eeb881eb2fe7581c05ccca59fd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, третьяковская галерея
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Третьяковская галерея
Новое здание Третьяковской галереи обеспечили электричеством с резервом
Новое здание Третьяковской галереи в Москве обеспечили электричеством с резервом
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение нового музейного комплекса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям построенных значимых объектов, в феврале завершили комплекс мероприятий по технологическому присоединению нового здания Третьяковской галереи. Общая присоединенная мощность составила 2 мегаватт", - сказал Бирюков.
Бирюков: ресурсы для обеспечения Москвы электроэнергией в снегопад есть
Заммэра подчеркнул, что работы в историческом центре проводились максимально аккуратно с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально направленного бурения.
"На первом этапе была построена распределительная трансформаторная подстанция, в которой установлены четыре трансформатора мощностью по 1,6 тысячи киловатт каждый, смонтированы устройства релейной защиты и автоматики, телемеханики, каналов связи и передачи данных, системы учета электроэнергии. На втором этапе проложили две питающие кабельные линии 10 киловольт общей протяженностью девять километров от подстанций 110 киловольт "Зубовская" и "Никитская", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что новое здание Третьяковской галереи обеспечено электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной питающей линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
Специалисты отремонтируют более 2,3 тыс трансформаторных подстанций Москвы