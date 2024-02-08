https://ria.ru/20240208/donetskoe-1926156048.html

Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 08.02.2024

Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:43

2024-02-08T13:43

2024-02-08T14:43

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики", — указано в сводке ведомства.Украинские войска на этом направлении потеряли:При контрбатарейной борьбе российские военные поразили артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установка Krab польского производства, гаубицу Д-20, орудие Д-30 и противотанковую пушку МТ-12.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю.Кроме того, при поддержке артиллерии российские бойцы отразили две атаки штурмовых групп двух бригад ВСУ в районе Ямполовки в ДНР и Серебрянского лесничества.На этом направлении ВСУ потеряли:На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией поразили боевиков и технику подразделений двух украинских бригад в районах Угледара и Макаровки в ДНР.Украинские войска потеряли:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240207/tank-1925835237.html

https://ria.ru/20240208/bayden-1926119755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность