https://ria.ru/20240208/donetskoe-1926156048.html
Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 08.02.2024
Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:43
2024-02-08T13:43
2024-02-08T14:43
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики", — указано в сводке ведомства.Украинские войска на этом направлении потеряли:При контрбатарейной борьбе российские военные поразили артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установка Krab польского производства, гаубицу Д-20, орудие Д-30 и противотанковую пушку МТ-12.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю.Кроме того, при поддержке артиллерии российские бойцы отразили две атаки штурмовых групп двух бригад ВСУ в районе Ямполовки в ДНР и Серебрянского лесничества.На этом направлении ВСУ потеряли:На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией поразили боевиков и технику подразделений двух украинских бригад в районах Угледара и Макаровки в ДНР.Украинские войска потеряли:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240207/tank-1925835237.html
https://ria.ru/20240208/bayden-1926119755.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
Российские ВС заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
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"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики", — указано в сводке ведомства.
Украинские войска на этом направлении потеряли:
- до 310 военнослужащих;
- танк;
- четыре автомобиля.
При контрбатарейной борьбе российские военные поразили артиллерийскую систему М777 производства США
, самоходную артиллерийскую установка Krab польского производства, гаубицу Д-20, орудие Д-30 и противотанковую пушку МТ-12.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю.
Кроме того, при поддержке артиллерии российские бойцы отразили две атаки штурмовых групп двух бригад ВСУ в районе Ямполовки в ДНР и Серебрянского лесничества.
На этом направлении ВСУ потеряли:
- до 230 военнослужащих;
- три боевые бронированные машины;
- пять автомобилей.
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На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией поразили боевиков и технику подразделений двух украинских бригад в районах Угледара и Макаровки в ДНР.
Украинские войска потеряли:
- более 155 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля;
- самоходную артиллерийскую установку "Акация";
- САУ "Гвоздика";
- гаубицу Д-20.
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