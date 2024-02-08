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Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 08.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 08.02.2024 (обновлено: 14:43 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/donetskoe-1926156048.html
Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 08.02.2024
Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:43
2024-02-08T14:43
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.&quot;На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики&quot;, — указано в сводке ведомства.Украинские войска на этом направлении потеряли:При контрбатарейной борьбе российские военные поразили артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установка Krab польского производства, гаубицу Д-20, орудие Д-30 и противотанковую пушку МТ-12.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю.Кроме того, при поддержке артиллерии российские бойцы отразили две атаки штурмовых групп двух бригад ВСУ в районе Ямполовки в ДНР и Серебрянского лесничества.На этом направлении ВСУ потеряли:На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией поразили боевиков и технику подразделений двух украинских бригад в районах Угледара и Макаровки в ДНР.Украинские войска потеряли:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240207/tank-1925835237.html
https://ria.ru/20240208/bayden-1926119755.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

Российские ВС заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
«

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики", — указано в сводке ведомства.

Украинские войска на этом направлении потеряли:
  • до 310 военнослужащих;
  • танк;
  • четыре автомобиля.
При контрбатарейной борьбе российские военные поразили артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установка Krab польского производства, гаубицу Д-20, орудие Д-30 и противотанковую пушку МТ-12.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю.
Кроме того, при поддержке артиллерии российские бойцы отразили две атаки штурмовых групп двух бригад ВСУ в районе Ямполовки в ДНР и Серебрянского лесничества.
На этом направлении ВСУ потеряли:
  • до 230 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • пять автомобилей.
Экипаж танка Т-80 вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Экипаж танка уничтожил позицию ВСУ на расстоянии свыше шести километров
7 февраля, 05:21
На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией поразили боевиков и технику подразделений двух украинских бригад в районах Угледара и Макаровки в ДНР.
Украинские войска потеряли:
  • более 155 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля;
  • самоходную артиллерийскую установку "Акация";
  • САУ "Гвоздика";
  • гаубицу Д-20.
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