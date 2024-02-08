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Девять беспилотников ВСУ перехватили за сутки над Донецком и Макеевкой

Девять беспилотников ВСУ перехватили за сутки над Донецком и Макеевкой - РИА Новости, 08.02.2024

Девять беспилотников ВСУ перехватили за сутки над Донецком и Макеевкой

Не менее девяти украинских беспилотных летательных аппаратов перехвачено над Донецком и Макеевкой за последние сутки, сообщает штаб обороны ДНР. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:34

2024-02-08T11:34

2024-02-08T11:34

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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Не менее девяти украинских беспилотных летательных аппаратов перехвачено над Донецком и Макеевкой за последние сутки, сообщает штаб обороны ДНР. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой подавлены 9 украинских беспилотников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба. Отмечается, что возле электроподстанции в пригороде Донецка перехвачен один FPV-дрон, несущий на себе самодельное взрывное устройство, беспилотник уничтожен взрывотехниками УФСБ. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

макеевка

донецк

донецкая народная республика

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в мире, макеевка, донецк, донецкая народная республика