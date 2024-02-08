https://ria.ru/20240208/donetsk-1926113252.html
Девять беспилотников ВСУ перехватили за сутки над Донецком и Макеевкой
Девять беспилотников ВСУ перехватили за сутки над Донецком и Макеевкой - РИА Новости, 08.02.2024
Девять беспилотников ВСУ перехватили за сутки над Донецком и Макеевкой
Не менее девяти украинских беспилотных летательных аппаратов перехвачено над Донецком и Макеевкой за последние сутки, сообщает штаб обороны ДНР. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:34
2024-02-08T11:34
2024-02-08T11:34
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецк
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_0:112:3067:1837_1920x0_80_0_0_acde9ae04c741f475c275a108cc74384.jpg
ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Не менее девяти украинских беспилотных летательных аппаратов перехвачено над Донецком и Макеевкой за последние сутки, сообщает штаб обороны ДНР. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой подавлены 9 украинских беспилотников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба. Отмечается, что возле электроподстанции в пригороде Донецка перехвачен один FPV-дрон, несущий на себе самодельное взрывное устройство, беспилотник уничтожен взрывотехниками УФСБ. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
макеевка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_ef966e43a04ca23b3d04a79b4115d03c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика