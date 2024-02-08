https://ria.ru/20240208/deg-1926104229.html
Для дистанционного голосования на выборах поступило 1,45 миллиона заявок
Для дистанционного голосования на выборах поступило 1,45 миллиона заявок - РИА Новости, 08.02.2024
Для дистанционного голосования на выборах поступило 1,45 миллиона заявок
В ЦИК РФ поступило 1 миллион 880 тысяч заявлений, из них 1,45 миллиона заявок в 28 регионах подали на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), 430 РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:10
2024-02-08T11:10
2024-02-08T11:29
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В ЦИК РФ поступило 1 миллион 880 тысяч заявлений, из них 1,45 миллиона заявок в 28 регионах подали на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), 430 тысяч - на голосование через механизм "Мобильный избиратель", сообщила глава комиссии Элла Памфилова."На сей момент у нас подано 1 миллион 880 тысяч заявлений, 1 миллион 450 тысяч из них - это на дистанционное электронное голосование. Это в 28 регионах, которые мы определили для того, чтобы у них была возможность голосовать дистанционно. Те, кто будут голосовать на федеральной платформе", - сказала она на заседании ЦИК.Памфилова отметила, что москвичи голосуют на портале mos.ru, подавать заявки им не надо, "поэтому это еще дополнительные голоса"."Четыреста тридцать тысяч на сей момент подано (заявлений – ред.) на голосование по месту нахождения в момент голосования", - сказала она.Глава ЦИК напомнила, что прием заявлений будет продолжаться до 11 марта.Она рассказала, что организаторы проведения выборов работают "в такой достаточно непростой, агрессивной киберсреде". "Практически каждый день против членов избирательных комиссий разного уровня применяются разного рода грязные технологии", - отметила Памфилова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика, цик рф, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, ЦИК РФ, Элла Памфилова
Для дистанционного голосования на выборах поступило 1,45 миллиона заявок
Памфилова: для дистанционного голосования на выборах поступило 1,45 млн заявок
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В ЦИК РФ поступило 1 миллион 880 тысяч заявлений, из них 1,45 миллиона заявок в 28 регионах подали на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), 430 тысяч - на голосование через механизм "Мобильный избиратель", сообщила глава комиссии Элла Памфилова.
"На сей момент у нас подано 1 миллион 880 тысяч заявлений, 1 миллион 450 тысяч из них - это на дистанционное электронное голосование. Это в 28 регионах, которые мы определили для того, чтобы у них была возможность голосовать дистанционно. Те, кто будут голосовать на федеральной платформе", - сказала она на заседании ЦИК.
Памфилова отметила, что москвичи голосуют на портале mos.ru, подавать заявки им не надо, "поэтому это еще дополнительные голоса".
"Четыреста тридцать тысяч на сей момент подано (заявлений – ред.) на голосование по месту нахождения в момент голосования", - сказала она.
Глава ЦИК напомнила, что прием заявлений будет продолжаться до 11 марта.
Она рассказала, что организаторы проведения выборов работают "в такой достаточно непростой, агрессивной киберсреде". "Практически каждый день против членов избирательных комиссий разного уровня применяются разного рода грязные технологии", - отметила Памфилова.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании