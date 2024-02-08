Рейтинг@Mail.ru
В Чехии раскритиковали формат миграционного пакта ЕП - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/chekhiya-1926049784.html
В Чехии раскритиковали формат миграционного пакта ЕП
В Чехии раскритиковали формат миграционного пакта ЕП - РИА Новости, 08.02.2024
В Чехии раскритиковали формат миграционного пакта ЕП
Чехия не будет поддерживать нынешний формат миграционного пакта, согласованный Европарламентом, сообщило вечером в среду издание Novinky со ссылкой на министра... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T00:33
2024-02-08T00:33
в мире
чехия
евросоюз
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/95/1551559530_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_78c9e247a9f1d5522d836c7f6199c083.jpg
ПРАГА, 8 фев – РИА Новости. Чехия не будет поддерживать нынешний формат миграционного пакта, согласованный Европарламентом, сообщило вечером в среду издание Novinky со ссылкой на министра транспорта Мартина Купку. "В сложившихся обстоятельствах мы не можем поддержать вновь принятый проект пакта о миграции и убежище. Нынешний формат хуже, чем тот, в который мы внесли свой вклад во время председательства Чехии в ЕС (во второй половине 2022 года). Бюрократии стало больше, эффективная защита внешних границ и эффективная политика возвращения становятся все сложнее", - сказал Купка, добавив, что Чехия воздержится от голосования. Как подчеркнул Купка, если пакт будет одобрен, это не означает обязательство принимать мигрантов. "Для Чехии крайне важно добиться принятия такой формулы пакта, которая позволит проводить эффективную политику возвращения и надежно защищать внешние границы. После изменений, которые пакт претерпел, он не похож на тот вариант, который граждане Чехии могли бы счесть хорошим", - сказал он. Ряд новых правил в области миграции и предоставления убежища предусматривает, среди прочего, более эффективный контроль за мигрантами и ускоренное возвращение безуспешных просителей убежища в те страны, из которых они прибыли. Он также вводит обязательную солидарность всех государств ЕС, которые должны будут помогать перегруженным мигрантами странам, принимая к себе часть беженцев или оказывая этим странам финансовую или материальную поддержку. Чтобы пакт вступил в силу, он должен быть одобрен главами МВД всех государств-членов ЕС и участниками пленарного заседания Европейского парламента.
https://ria.ru/20240204/migranty-1925369817.html
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/95/1551559530_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ac28b29e92cd27b9ae3c7b76ae56d515.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, евросоюз, европарламент
В мире, Чехия, Евросоюз, Европарламент
В Чехии раскритиковали формат миграционного пакта ЕП

Чешский министр Купка: Прага не поддержит нынешний формат миграционного пакта ЕП

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Прага. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 8 фев – РИА Новости. Чехия не будет поддерживать нынешний формат миграционного пакта, согласованный Европарламентом, сообщило вечером в среду издание Novinky со ссылкой на министра транспорта Мартина Купку.
«
"В сложившихся обстоятельствах мы не можем поддержать вновь принятый проект пакта о миграции и убежище. Нынешний формат хуже, чем тот, в который мы внесли свой вклад во время председательства Чехии в ЕС (во второй половине 2022 года). Бюрократии стало больше, эффективная защита внешних границ и эффективная политика возвращения становятся все сложнее", - сказал Купка, добавив, что Чехия воздержится от голосования.
Как подчеркнул Купка, если пакт будет одобрен, это не означает обязательство принимать мигрантов. "Для Чехии крайне важно добиться принятия такой формулы пакта, которая позволит проводить эффективную политику возвращения и надежно защищать внешние границы. После изменений, которые пакт претерпел, он не похож на тот вариант, который граждане Чехии могли бы счесть хорошим", - сказал он.
Ряд новых правил в области миграции и предоставления убежища предусматривает, среди прочего, более эффективный контроль за мигрантами и ускоренное возвращение безуспешных просителей убежища в те страны, из которых они прибыли. Он также вводит обязательную солидарность всех государств ЕС, которые должны будут помогать перегруженным мигрантами странам, принимая к себе часть беженцев или оказывая этим странам финансовую или материальную поддержку.
Чтобы пакт вступил в силу, он должен быть одобрен главами МВД всех государств-членов ЕС и участниками пленарного заседания Европейского парламента.
Вид на вечерний Манхэттен - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Трамп и губернатор Техаса высказались о ситуации с мигрантами в Нью-Йорке
4 февраля, 21:42
 
В миреЧехияЕвросоюзЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала