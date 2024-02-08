https://ria.ru/20240208/chekhiya-1926049784.html

В Чехии раскритиковали формат миграционного пакта ЕП

В Чехии раскритиковали формат миграционного пакта ЕП - РИА Новости, 08.02.2024

В Чехии раскритиковали формат миграционного пакта ЕП

Чехия не будет поддерживать нынешний формат миграционного пакта, согласованный Европарламентом, сообщило вечером в среду издание Novinky со ссылкой на министра... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T00:33

2024-02-08T00:33

2024-02-08T00:33

в мире

чехия

евросоюз

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/95/1551559530_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_78c9e247a9f1d5522d836c7f6199c083.jpg

ПРАГА, 8 фев – РИА Новости. Чехия не будет поддерживать нынешний формат миграционного пакта, согласованный Европарламентом, сообщило вечером в среду издание Novinky со ссылкой на министра транспорта Мартина Купку. "В сложившихся обстоятельствах мы не можем поддержать вновь принятый проект пакта о миграции и убежище. Нынешний формат хуже, чем тот, в который мы внесли свой вклад во время председательства Чехии в ЕС (во второй половине 2022 года). Бюрократии стало больше, эффективная защита внешних границ и эффективная политика возвращения становятся все сложнее", - сказал Купка, добавив, что Чехия воздержится от голосования. Как подчеркнул Купка, если пакт будет одобрен, это не означает обязательство принимать мигрантов. "Для Чехии крайне важно добиться принятия такой формулы пакта, которая позволит проводить эффективную политику возвращения и надежно защищать внешние границы. После изменений, которые пакт претерпел, он не похож на тот вариант, который граждане Чехии могли бы счесть хорошим", - сказал он. Ряд новых правил в области миграции и предоставления убежища предусматривает, среди прочего, более эффективный контроль за мигрантами и ускоренное возвращение безуспешных просителей убежища в те страны, из которых они прибыли. Он также вводит обязательную солидарность всех государств ЕС, которые должны будут помогать перегруженным мигрантами странам, принимая к себе часть беженцев или оказывая этим странам финансовую или материальную поддержку. Чтобы пакт вступил в силу, он должен быть одобрен главами МВД всех государств-членов ЕС и участниками пленарного заседания Европейского парламента.

https://ria.ru/20240204/migranty-1925369817.html

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чехия, евросоюз, европарламент