https://ria.ru/20240208/buryatiya-1926105993.html

Более 100 млн рублей получит Бурятия на развитие туризма в 2024 году

Более 100 млн рублей получит Бурятия на развитие туризма в 2024 году - РИА Новости, 08.02.2024

Более 100 млн рублей получит Бурятия на развитие туризма в 2024 году

В 2024 году Республика Бурятия получит 103 миллиона рублей субсидий на развитие туризма, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:23

2024-02-08T11:23

2024-02-08T11:23

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В 2024 году Республика Бурятия получит 103 миллиона рублей субсидий на развитие туризма, сообщает пресс-служба правительства региона. За 11 месяцев минувшего года на 46% больше туристов посетило Бурятию, чем за аналогичный период 2022 года. Подобное увеличение произошло благодаря мерам господдержки, оказанным региону в рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. "В 2023 году 18 предпринимателей республики выиграли грант на создание модульных гостиниц, его общая сумма составила более 460 миллионов рублей. Гостиницы до конца 2024 года построят в Тункинском, Прибайкальском, Баргузинском и Кабанском районах", - сказал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что оказание поддержки продолжится. Доржиев подчеркнул, что по итогам нового конкурсного отбора Бурятия в этом году получит около 103 миллионов рублей в форме единой субсидии. Кроме установки модульных отелей бизнесмены Бурятии также получили поддержку на реализацию проектов в сфере туризма. В минувшем году распределили около 330 миллионов рублей на реализацию 77 проектов. Таким образом, благоустроили семь пляжных зон, создали 15 информационных центров и реализовали 38 проектов по приобретению туристического оборудования. Федеральные меры поддержки коснулись и города Улан-Удэ. Столица Бурятии приобрела свой туристический код.

https://ria.ru/20240207/gospodderzhka-1925992485.html

https://ria.ru/20240207/turizm-1925900679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика бурятия, улан-удэ, туризм