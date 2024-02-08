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Более 100 млн рублей получит Бурятия на развитие туризма в 2024 году - РИА Новости, 08.02.2024
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11:23 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/buryatiya-1926105993.html
Более 100 млн рублей получит Бурятия на развитие туризма в 2024 году
Более 100 млн рублей получит Бурятия на развитие туризма в 2024 году - РИА Новости, 08.02.2024
Более 100 млн рублей получит Бурятия на развитие туризма в 2024 году
В 2024 году Республика Бурятия получит 103 миллиона рублей субсидий на развитие туризма, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:23
2024-02-08T11:23
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В 2024 году Республика Бурятия получит 103 миллиона рублей субсидий на развитие туризма, сообщает пресс-служба правительства региона. За 11 месяцев минувшего года на 46% больше туристов посетило Бурятию, чем за аналогичный период 2022 года. Подобное увеличение произошло благодаря мерам господдержки, оказанным региону в рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. "В 2023 году 18 предпринимателей республики выиграли грант на создание модульных гостиниц, его общая сумма составила более 460 миллионов рублей. Гостиницы до конца 2024 года построят в Тункинском, Прибайкальском, Баргузинском и Кабанском районах", - сказал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что оказание поддержки продолжится. Доржиев подчеркнул, что по итогам нового конкурсного отбора Бурятия в этом году получит около 103 миллионов рублей в форме единой субсидии. Кроме установки модульных отелей бизнесмены Бурятии также получили поддержку на реализацию проектов в сфере туризма. В минувшем году распределили около 330 миллионов рублей на реализацию 77 проектов. Таким образом, благоустроили семь пляжных зон, создали 15 информационных центров и реализовали 38 проектов по приобретению туристического оборудования. Федеральные меры поддержки коснулись и города Улан-Удэ. Столица Бурятии приобрела свой туристический код.
https://ria.ru/20240207/gospodderzhka-1925992485.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика бурятия, улан-удэ, туризм
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Республика Бурятия, Улан-Удэ, Туризм

Более 100 млн рублей получит Бурятия на развитие туризма в 2024 году

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТуристы на смотровой площадке на Лысой горе в Улан-Удэ
Туристы на смотровой площадке на Лысой горе в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Туристы на смотровой площадке на Лысой горе в Улан-Удэ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В 2024 году Республика Бурятия получит 103 миллиона рублей субсидий на развитие туризма, сообщает пресс-служба правительства региона.
За 11 месяцев минувшего года на 46% больше туристов посетило Бурятию, чем за аналогичный период 2022 года. Подобное увеличение произошло благодаря мерам господдержки, оказанным региону в рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
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"В 2023 году 18 предпринимателей республики выиграли грант на создание модульных гостиниц, его общая сумма составила более 460 миллионов рублей. Гостиницы до конца 2024 года построят в Тункинском, Прибайкальском, Баргузинском и Кабанском районах", - сказал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев, его слова приводит пресс-служба.
Там уточнили, что оказание поддержки продолжится. Доржиев подчеркнул, что по итогам нового конкурсного отбора Бурятия в этом году получит около 103 миллионов рублей в форме единой субсидии.
Кроме установки модульных отелей бизнесмены Бурятии также получили поддержку на реализацию проектов в сфере туризма.
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В минувшем году распределили около 330 миллионов рублей на реализацию 77 проектов. Таким образом, благоустроили семь пляжных зон, создали 15 информационных центров и реализовали 38 проектов по приобретению туристического оборудования. Федеральные меры поддержки коснулись и города Улан-Удэ. Столица Бурятии приобрела свой туристический код.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаРеспублика БурятияУлан-УдэТуризм
 
 
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