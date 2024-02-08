https://ria.ru/20240208/britaniya-1926124073.html

В Британии афганского беженца заподозрили в работе на Россию, пишут СМИ

В Британии афганского беженца заподозрили в работе на Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2024

В Британии афганского беженца заподозрили в работе на Россию, пишут СМИ

Беженца из Афганистана, работавшего на МИД и разведку Великобритании MI6, подозревают в сотрудничестве с Россией, сообщает газета Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:07

2024-02-08T12:07

2024-02-08T12:08

в мире

россия

афганистан

великобритания

гордон браун

служба безопасности великобритании mi5

британская разведывательная служба mi6

главное разведывательное управление рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878463892_0:76:3061:1798_1920x0_80_0_0_f37326c750079cfb2d2aef61149b7801.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Беженца из Афганистана, работавшего на МИД и разведку Великобритании MI6, подозревают в сотрудничестве с Россией, сообщает газета Times со ссылкой на источники. "Как узнала Times, предполагаемый российский шпион солгал, чтобы получить убежище в Соединенном Королевстве, а затем работал на МИД, получил доступ к британским военным и разведывательным секретам и встречался с будущим королем. Суду было заявлено, что беженец из Афганистана, которого обвиняют в шпионаже на российское ведомство военной разведки, также работал на (британский - ред.) центр правительственной связи и MI6", - пишет газета. По информации газеты, подозреваемый, обозначенный как C2, прибыл в Британию в 2000 году и получил убежище после того, как заявил, что якобы бежал от талибов* и приехал непосредственно из Афганистана. Согласно изданию, C2 до этого якобы шесть лет жил в России. Как пишет газета, в конце 2000-х годов он уехал в Афганистан для работы на британский МИД. Отмечается, что он работал с двумя британскими премьерами - Гордоном Брауном и Джеймсом Кэмероном - и встречался с принцем Чарльзом (будущим королем Карлом III) и принцем Уильямом во время поездок в Афганистан. У него якобы было и российское, и британское гражданство. Правительство Британии утверждало, что C2 будет представлять угрозу национальной безопасности, если его пустят обратно в страну. Согласно изданию, C2 был лишен британского гражданства в 2019 году после того, как контрразведка королевства MI5 сочла его агентом ГРУ. При этом он отрицает, что был агентом и что представляет угрозу нацбезопасности. Подозреваемый также указал, что британская контрразведка MI5 обвиняла его в том, что Россия якобы готовила его с пятилетнего возраста. Кроме того, C2 пытается обжаловать решение о лишении его британского гражданства в специальной иммиграционной апелляционной комиссии, пишет издание. Газета утверждает, что C2, покинув британский МИД, продолжил работать в Афганистане на различных позициях, что якобы позволило ему тесно сотрудничать с российскими чиновниками. Он также якобы посетил РФ по меньшей мере шесть раз. Согласно изданию, C2 признал в суде во вторник, что якобы передавал деньги двум российским военным чиновникам, а позднее в MI5 ему сказали, что это были якобы сотрудники ГРУ. Также утверждается, что он якобы встречался с чиновником в МИД России. C2 признал, что якобы передавал российским чиновникам копии своего удостоверения личности и коммерческую информацию, связанную с НАТО, но указал, что эти материалы не носили конфиденциального характера, пишет газета. По словам C2, он не знал, что имел дело якобы с российскими сотрудниками разведки, добавляет издание. Также утверждается, что он якобы ездил с ними за границу, где, по его словам, они говорили о политике. Как пишет газета, апелляционной комиссии заявили, что C2 имел доступ к совершенно секретным документам, когда работал на британское правительство в самом королевстве и Афганистане.* Движение Талибан находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230823/shpion-1891628628.html

https://ria.ru/20230714/kiberbezopasnost-1884215618.html

россия

афганистан

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, афганистан, великобритания, гордон браун, служба безопасности великобритании mi5 , британская разведывательная служба mi6, главное разведывательное управление рф, карл iii, джеймс кэмерон