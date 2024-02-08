В Британии афганского беженца заподозрили в работе на Россию, пишут СМИ
Times: в Британии работавшего на MI6 беженца заподозрили в работе на Россию
© AP Photo / Manish SwarupПрохожие возле Тауэрского моста
© AP Photo / Manish Swarup
Прохожие возле Тауэрского моста. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Беженца из Афганистана, работавшего на МИД и разведку Великобритании MI6, подозревают в сотрудничестве с Россией, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
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"Как узнала Times, предполагаемый российский шпион солгал, чтобы получить убежище в Соединенном Королевстве, а затем работал на МИД, получил доступ к британским военным и разведывательным секретам и встречался с будущим королем. Суду было заявлено, что беженец из Афганистана, которого обвиняют в шпионаже на российское ведомство военной разведки, также работал на (британский - ред.) центр правительственной связи и MI6", - пишет газета.
По информации газеты, подозреваемый, обозначенный как C2, прибыл в Британию в 2000 году и получил убежище после того, как заявил, что якобы бежал от талибов* и приехал непосредственно из Афганистана. Согласно изданию, C2 до этого якобы шесть лет жил в России.
Как пишет газета, в конце 2000-х годов он уехал в Афганистан для работы на британский МИД. Отмечается, что он работал с двумя британскими премьерами - Гордоном Брауном и Джеймсом Кэмероном - и встречался с принцем Чарльзом (будущим королем Карлом III) и принцем Уильямом во время поездок в Афганистан. У него якобы было и российское, и британское гражданство. Правительство Британии утверждало, что C2 будет представлять угрозу национальной безопасности, если его пустят обратно в страну.
Согласно изданию, C2 был лишен британского гражданства в 2019 году после того, как контрразведка королевства MI5 сочла его агентом ГРУ. При этом он отрицает, что был агентом и что представляет угрозу нацбезопасности. Подозреваемый также указал, что британская контрразведка MI5 обвиняла его в том, что Россия якобы готовила его с пятилетнего возраста. Кроме того, C2 пытается обжаловать решение о лишении его британского гражданства в специальной иммиграционной апелляционной комиссии, пишет издание.
Газета утверждает, что C2, покинув британский МИД, продолжил работать в Афганистане на различных позициях, что якобы позволило ему тесно сотрудничать с российскими чиновниками. Он также якобы посетил РФ по меньшей мере шесть раз.
Согласно изданию, C2 признал в суде во вторник, что якобы передавал деньги двум российским военным чиновникам, а позднее в MI5 ему сказали, что это были якобы сотрудники ГРУ. Также утверждается, что он якобы встречался с чиновником в МИД России. C2 признал, что якобы передавал российским чиновникам копии своего удостоверения личности и коммерческую информацию, связанную с НАТО, но указал, что эти материалы не носили конфиденциального характера, пишет газета. По словам C2, он не знал, что имел дело якобы с российскими сотрудниками разведки, добавляет издание. Также утверждается, что он якобы ездил с ними за границу, где, по его словам, они говорили о политике.
Как пишет газета, апелляционной комиссии заявили, что C2 имел доступ к совершенно секретным документам, когда работал на британское правительство в самом королевстве и Афганистане.
* Движение Талибан находится под санкциями ООН за террористическую деятельность