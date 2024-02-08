https://ria.ru/20240208/briks-1926175014.html
Си Цзиньпин поддержал деятельность России в БРИКС
Си Цзиньпин поддержал деятельность России в БРИКС - РИА Новости, 08.02.2024
Си Цзиньпин поддержал деятельность России в БРИКС
Председатель КНР Си Цзиньпин высказал поддержку приоритетов российского председательства в Объединении БРИКС, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:32
2024-02-08T14:32
2024-02-08T14:32
брикс
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин высказал поддержку приоритетов российского председательства в Объединении БРИКС, сообщает пресс-служба Кремля. "Си Цзиньпин высказал поддержку приоритетов российского председательства в Объединении БРИКС", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240201/vyzovy-1924842841.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, си цзиньпин, россия, китай
БРИКС, Си Цзиньпин, Россия, Китай
Си Цзиньпин поддержал деятельность России в БРИКС
Си Цзиньпин поддержал приоритеты председательства России в БРИКС