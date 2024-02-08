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Си Цзиньпин поддержал деятельность России в БРИКС - РИА Новости, 08.02.2024
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14:32 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/briks-1926175014.html
Си Цзиньпин поддержал деятельность России в БРИКС
Си Цзиньпин поддержал деятельность России в БРИКС - РИА Новости, 08.02.2024
Си Цзиньпин поддержал деятельность России в БРИКС
Председатель КНР Си Цзиньпин высказал поддержку приоритетов российского председательства в Объединении БРИКС, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:32
2024-02-08T14:32
брикс
си цзиньпин
россия
китай
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин высказал поддержку приоритетов российского председательства в Объединении БРИКС, сообщает пресс-служба Кремля. "Си Цзиньпин высказал поддержку приоритетов российского председательства в Объединении БРИКС", - говорится в сообщении.
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брикс, си цзиньпин, россия, китай
БРИКС, Си Цзиньпин, Россия, Китай
Си Цзиньпин поддержал деятельность России в БРИКС

Си Цзиньпин поддержал приоритеты председательства России в БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС
Пресс-центр саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-центр саммита БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин высказал поддержку приоритетов российского председательства в Объединении БРИКС, сообщает пресс-служба Кремля.
"Си Цзиньпин высказал поддержку приоритетов российского председательства в Объединении БРИКС", - говорится в сообщении.
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