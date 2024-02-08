https://ria.ru/20240208/blokirovka-1926050548.html
Финансист объяснила, как обойти блокировку китайских и турецких банков
Финансист объяснила, как обойти блокировку китайских и турецких банков - РИА Новости, 08.02.2024
Финансист объяснила, как обойти блокировку китайских и турецких банков
Блокировка счетов в китайских и турецких банках из-за санкций – вовсе не повод отказываться от бизнеса и терять деньги, рассказала агентству “Прайм” доцент... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T02:17
2024-02-08T02:17
2024-02-08T02:17
экономика
сша
армения
белоруссия
мери валишвили
рэу имени г. в. плеханова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Блокировка счетов в китайских и турецких банках из-за санкций – вовсе не повод отказываться от бизнеса и терять деньги, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.Многие банки ограничивают операции для россиян и закрывают их счета, опасаясь попасть под вторичные санкции США. Но эти ограничения можно обойти с помощью финансовых посредников и перевода средств в банки других стран, например, Армении, Белоруссии, Таджикистана.Если счет уже заблокирован, можно снять наличные или вывести деньги на альтернативный счет либо на счет бенефициара и акционера компании. В качестве оснований нужно указывать выплату займа или дивидендов. Физлица могут просто закрыть счет – в этом случае банк обязан вернуть им деньги.
https://ria.ru/20240207/raschety-1925915625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, армения, белоруссия, мери валишвили, рэу имени г. в. плеханова, санкции в отношении россии
Экономика, США, Армения, Белоруссия, Мери Валишвили, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Санкции в отношении России
Финансист объяснила, как обойти блокировку китайских и турецких банков
Финансист Валишвили: блокировки со стороны банков Турции и КНР можно обойти