https://ria.ru/20240208/blokirovka-1926050548.html

Финансист объяснила, как обойти блокировку китайских и турецких банков

Финансист объяснила, как обойти блокировку китайских и турецких банков - РИА Новости, 08.02.2024

Финансист объяснила, как обойти блокировку китайских и турецких банков

Блокировка счетов в китайских и турецких банках из-за санкций – вовсе не повод отказываться от бизнеса и терять деньги, рассказала агентству “Прайм” доцент... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T02:17

2024-02-08T02:17

2024-02-08T02:17

экономика

сша

армения

белоруссия

мери валишвили

рэу имени г. в. плеханова

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Блокировка счетов в китайских и турецких банках из-за санкций – вовсе не повод отказываться от бизнеса и терять деньги, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.Многие банки ограничивают операции для россиян и закрывают их счета, опасаясь попасть под вторичные санкции США. Но эти ограничения можно обойти с помощью финансовых посредников и перевода средств в банки других стран, например, Армении, Белоруссии, Таджикистана.Если счет уже заблокирован, можно снять наличные или вывести деньги на альтернативный счет либо на счет бенефициара и акционера компании. В качестве оснований нужно указывать выплату займа или дивидендов. Физлица могут просто закрыть счет – в этом случае банк обязан вернуть им деньги.

https://ria.ru/20240207/raschety-1925915625.html

сша

армения

белоруссия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, сша, армения, белоруссия, мери валишвили, рэу имени г. в. плеханова, санкции в отношении россии