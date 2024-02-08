https://ria.ru/20240208/biobezopasnost-1926275639.html
Антонов: США отказались публиковать позицию России по биобезопасности
Антонов: США отказались публиковать позицию России по биобезопасности - РИА Новости, 08.02.2024
Антонов: США отказались публиковать позицию России по биобезопасности
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что все газеты в Штатах отвергли его просьбу о публикации статьи с позицией России по проблеме биобезопасности. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T22:19
2024-02-08T22:19
2024-02-08T22:19
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что все газеты в Штатах отвергли его просьбу о публикации статьи с позицией России по проблеме биобезопасности. "Я пытался несколько раз изложить российскую позицию по многим острым вопросам. К примеру, по проблемам биобезопасности. Все американские газеты отвергли мою просьбу опубликовать позицию РФ по данному вопросу", - сказал Антонов журналистам.
https://ria.ru/20231013/biobezopasnost-1902582746.html
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россия, сша, анатолий антонов
Россия, США, Анатолий Антонов
Антонов: США отказались публиковать позицию России по биобезопасности
Антонов: США отказались публиковать статьи с позицией РФ по теме биобезопасности