https://ria.ru/20240208/biobezopasnost-1926275639.html

Антонов: США отказались публиковать позицию России по биобезопасности

Антонов: США отказались публиковать позицию России по биобезопасности - РИА Новости, 08.02.2024

Антонов: США отказались публиковать позицию России по биобезопасности

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что все газеты в Штатах отвергли его просьбу о публикации статьи с позицией России по проблеме биобезопасности. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T22:19

2024-02-08T22:19

2024-02-08T22:19

россия

сша

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что все газеты в Штатах отвергли его просьбу о публикации статьи с позицией России по проблеме биобезопасности. "Я пытался несколько раз изложить российскую позицию по многим острым вопросам. К примеру, по проблемам биобезопасности. Все американские газеты отвергли мою просьбу опубликовать позицию РФ по данному вопросу", - сказал Антонов журналистам.

https://ria.ru/20231013/biobezopasnost-1902582746.html

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россия, сша, анатолий антонов