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Антонов: США отказались публиковать позицию России по биобезопасности - РИА Новости, 08.02.2024
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22:19 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/biobezopasnost-1926275639.html
Антонов: США отказались публиковать позицию России по биобезопасности
Антонов: США отказались публиковать позицию России по биобезопасности - РИА Новости, 08.02.2024
Антонов: США отказались публиковать позицию России по биобезопасности
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что все газеты в Штатах отвергли его просьбу о публикации статьи с позицией России по проблеме биобезопасности. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T22:19
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россия
сша
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что все газеты в Штатах отвергли его просьбу о публикации статьи с позицией России по проблеме биобезопасности. "Я пытался несколько раз изложить российскую позицию по многим острым вопросам. К примеру, по проблемам биобезопасности. Все американские газеты отвергли мою просьбу опубликовать позицию РФ по данному вопросу", - сказал Антонов журналистам.
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россия, сша, анатолий антонов
Россия, США, Анатолий Антонов
Антонов: США отказались публиковать позицию России по биобезопасности

Антонов: США отказались публиковать статьи с позицией РФ по теме биобезопасности

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что все газеты в Штатах отвергли его просьбу о публикации статьи с позицией России по проблеме биобезопасности.
«
"Я пытался несколько раз изложить российскую позицию по многим острым вопросам. К примеру, по проблемам биобезопасности. Все американские газеты отвергли мою просьбу опубликовать позицию РФ по данному вопросу", - сказал Антонов журналистам.
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РоссияСШААнатолий Антонов
 
 
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