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В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 08.02.2024 (обновлено: 14:06 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/belgorod-1926164003.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.02.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Мэрия Белгорода предупредила жителей о ракетной опасности, власти просят жителей оставаться дома и не подходить к окнам. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:02
2024-02-08T14:06
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Мэрия Белгорода предупредила жителей о ракетной опасности, власти просят жителей оставаться дома и не подходить к окнам."Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.
https://ria.ru/20240208/obstrel-1926103175.html
белгород
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белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район
В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкОстановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ
Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Мэрия Белгорода предупредила жителей о ракетной опасности, власти просят жителей оставаться дома и не подходить к окнам.
"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
ВСУ вновь атаковали территорию Белгородской области
Вчера, 11:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский район
 
 
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