https://ria.ru/20240208/belgorod-1926164003.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.02.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

Мэрия Белгорода предупредила жителей о ракетной опасности, власти просят жителей оставаться дома и не подходить к окнам. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:02

2024-02-08T14:02

2024-02-08T14:06

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Мэрия Белгорода предупредила жителей о ракетной опасности, власти просят жителей оставаться дома и не подходить к окнам."Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.

https://ria.ru/20240208/obstrel-1926103175.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район