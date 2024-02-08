https://ria.ru/20240208/belgorod-1926164003.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.02.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Мэрия Белгорода предупредила жителей о ракетной опасности, власти просят жителей оставаться дома и не подходить к окнам. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:02
2024-02-08T14:02
2024-02-08T14:06
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Мэрия Белгорода предупредила жителей о ракетной опасности, власти просят жителей оставаться дома и не подходить к окнам."Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.
https://ria.ru/20240208/obstrel-1926103175.html
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белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность