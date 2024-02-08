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Источник: по базе США на востоке Сирии нанесли ракетные удары - РИА Новости, 08.02.2024
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00:45 08.02.2024 (обновлено: 01:02 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/baza_ssha-1926050134.html
Источник: по базе США на востоке Сирии нанесли ракетные удары
Источник: по базе США на востоке Сирии нанесли ракетные удары - РИА Новости, 08.02.2024
Источник: по базе США на востоке Сирии нанесли ракетные удары
Американская база на месторождении нефти "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, на ее территории прозвучали взрывы,... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T00:45
2024-02-08T01:02
сша
сирия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
дейр-эз-зор (мухафаза)
в мире
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ДАМАСК, 8 фев - РИА Новости. Американская база на месторождении нефти "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, на ее территории прозвучали взрывы, заявил РИА Новости местный источник.&quot;Американская база на месторождении &quot;Омар&quot; была обстреляна четырьмя ракетами&quot;, - сказал он, отметив, что на территории базы после обстрела прогремели взрывы.Источник добавил, что после обстрела в небо над Дейр-эз-Зором поднялись американские вертолеты.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие в стране месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20240203/ssha-1925151114.html
сша
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
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сша, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дейр-эз-зор (мухафаза), в мире
США, Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Дейр-эз-Зор (мухафаза), В мире
Источник: по базе США на востоке Сирии нанесли ракетные удары

Базу США на месторождении нефти "Омар" на востоке Сирии обстреляли ракетами

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson GramleyАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson Gramley
Американские военные. Архивное фото
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ДАМАСК, 8 фев - РИА Новости. Американская база на месторождении нефти "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, на ее территории прозвучали взрывы, заявил РИА Новости местный источник.
«

"Американская база на месторождении "Омар" была обстреляна четырьмя ракетами", - сказал он, отметив, что на территории базы после обстрела прогремели взрывы.

Источник добавил, что после обстрела в небо над Дейр-эз-Зором поднялись американские вертолеты.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие в стране месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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СШАСирияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДейр-эз-Зор (мухафаза)В мире
 
 
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