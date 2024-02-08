https://ria.ru/20240208/baza_ssha-1926050134.html

Источник: по базе США на востоке Сирии нанесли ракетные удары

Источник: по базе США на востоке Сирии нанесли ракетные удары - РИА Новости, 08.02.2024

Источник: по базе США на востоке Сирии нанесли ракетные удары

Американская база на месторождении нефти "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, на ее территории прозвучали взрывы,... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T00:45

2024-02-08T00:45

2024-02-08T01:02

сша

сирия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

дейр-эз-зор (мухафаза)

в мире

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ДАМАСК, 8 фев - РИА Новости. Американская база на месторождении нефти "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, на ее территории прозвучали взрывы, заявил РИА Новости местный источник."Американская база на месторождении "Омар" была обстреляна четырьмя ракетами", - сказал он, отметив, что на территории базы после обстрела прогремели взрывы.Источник добавил, что после обстрела в небо над Дейр-эз-Зором поднялись американские вертолеты.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие в стране месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20240203/ssha-1925151114.html

сша

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

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сша, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дейр-эз-зор (мухафаза), в мире