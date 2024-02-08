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В США припомнили Байдену дерзкий выпад в адрес Путина - РИА Новости, 08.02.2024
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02:03 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/bayden-1926054014.html
В США припомнили Байдену дерзкий выпад в адрес Путина
В США припомнили Байдену дерзкий выпад в адрес Путина - РИА Новости, 08.02.2024
В США припомнили Байдену дерзкий выпад в адрес Путина
Американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс высмеял президента США Джо Байдена, который ранее предстал перед корреспондентами в своем "украинском галстуке" и с РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T02:03
2024-02-08T02:03
в мире
сша
украина
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс высмеял президента США Джо Байдена, который ранее предстал перед корреспондентами в своем "украинском галстуке" и с "украинским значком" в знак поддержки Киева.Как заявил Байден журналистам, Украина "находится в отчаянном положении" из-за отсутствия финансовой помощи."Байден, апрель 2023 года: "Путин уже проиграл войну. У него нет возможности выиграть войну". Байден сейчас: "Я ношу украинский галстук, украинский значок, потому что они сейчас в отчаянном положении", - иронично написал Сакс в соцсети X.Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. Байден заявил о поддержке законопроекта и призвал конгресс принять его как можно скорее. Тем не менее законопроект не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы пройти процедурное голосование в среду.Представленный проект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект.
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в мире, сша, украина, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп
В США припомнили Байдену дерзкий выпад в адрес Путина

Бизнесмен Сакс высмеял Байдена, надевшего галстук в цветах флага Украины

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс высмеял президента США Джо Байдена, который ранее предстал перед корреспондентами в своем "украинском галстуке" и с "украинским значком" в знак поддержки Киева.
Как заявил Байден журналистам, Украина "находится в отчаянном положении" из-за отсутствия финансовой помощи.
"Байден, апрель 2023 года: "Путин уже проиграл войну. У него нет возможности выиграть войну". Байден сейчас: "Я ношу украинский галстук, украинский значок, потому что они сейчас в отчаянном положении", - иронично написал Сакс в соцсети X.
Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. Байден заявил о поддержке законопроекта и призвал конгресс принять его как можно скорее. Тем не менее законопроект не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы пройти процедурное голосование в среду.
Представленный проект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект.
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В миреСШАУкраинаДжо БайденДональд Трамп
 
 
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