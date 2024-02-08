https://ria.ru/20240208/bayden-1926054014.html

В США припомнили Байдену дерзкий выпад в адрес Путина

В США припомнили Байдену дерзкий выпад в адрес Путина - РИА Новости, 08.02.2024

В США припомнили Байдену дерзкий выпад в адрес Путина

Американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс высмеял президента США Джо Байдена, который ранее предстал перед корреспондентами в своем "украинском галстуке" и с РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T02:03

2024-02-08T02:03

2024-02-08T02:03

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс высмеял президента США Джо Байдена, который ранее предстал перед корреспондентами в своем "украинском галстуке" и с "украинским значком" в знак поддержки Киева.Как заявил Байден журналистам, Украина "находится в отчаянном положении" из-за отсутствия финансовой помощи."Байден, апрель 2023 года: "Путин уже проиграл войну. У него нет возможности выиграть войну". Байден сейчас: "Я ношу украинский галстук, украинский значок, потому что они сейчас в отчаянном положении", - иронично написал Сакс в соцсети X.Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. Байден заявил о поддержке законопроекта и призвал конгресс принять его как можно скорее. Тем не менее законопроект не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы пройти процедурное голосование в среду.Представленный проект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект.

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в мире, сша, украина, джо байден, дональд трамп