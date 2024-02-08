В США припомнили Байдену дерзкий выпад в адрес Путина
Бизнесмен Сакс высмеял Байдена, надевшего галстук в цветах флага Украины
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден . Архивное фото
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс высмеял президента США Джо Байдена, который ранее предстал перед корреспондентами в своем "украинском галстуке" и с "украинским значком" в знак поддержки Киева.
Как заявил Байден журналистам, Украина "находится в отчаянном положении" из-за отсутствия финансовой помощи.
"Байден, апрель 2023 года: "Путин уже проиграл войну. У него нет возможности выиграть войну". Байден сейчас: "Я ношу украинский галстук, украинский значок, потому что они сейчас в отчаянном положении", - иронично написал Сакс в соцсети X.
Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. Байден заявил о поддержке законопроекта и призвал конгресс принять его как можно скорее. Тем не менее законопроект не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы пройти процедурное голосование в среду.
Представленный проект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект.