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В крымском зоопарке родился барашек Шон - РИА Новости, 08.02.2024
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Хорошие новости
 
13:21 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/barashek-1926149476.html
В крымском зоопарке родился барашек Шон
В крымском зоопарке родился барашек Шон - РИА Новости, 08.02.2024
В крымском зоопарке родился барашек Шон
В зоопарке крымского Бахчисарайского парка миниатюр у пары валлийских овец родился барашек, его назвали Шон, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:21
2024-02-08T13:21
хорошие новости
республика крым
бахчисарай (крым)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. В зоопарке крымского Бахчисарайского парка миниатюр у пары валлийских овец родился барашек, его назвали Шон, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. "У семьи валлийских овец прибавление - родился барашек. Назвали малыша Шон. Он сейчас на молочной диете. Его вместе с матерью отселили в отдельный вольер вместе с кроликами и морскими свинками. В их обществе он чувствует себя просто великаном", - сказал Жиленко. По его словам, у валлийских овец необычный окрас. "Это милые, неагрессивные животные. Их окрас белый с характерными черными отметинами на голове и ногах", - добавил Жиленко.
https://ria.ru/20240205/zherebenok-1925446344.html
республика крым
бахчисарай (крым)
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республика крым, бахчисарай (крым)
Хорошие новости, Республика Крым, Бахчисарай (Крым)
В крымском зоопарке родился барашек Шон

В зоопарке крымского Бахчисарайского парка миниатюр родился барашек Шон

© Бахчисарайский парк миниатюрДиректор парка Виктор Жиленко с барашком Шоном. Кадр видео
Директор парка Виктор Жиленко с барашком Шоном. Кадр видео
© Бахчисарайский парк миниатюр
Директор парка Виктор Жиленко с барашком Шоном. Кадр видео
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. В зоопарке крымского Бахчисарайского парка миниатюр у пары валлийских овец родился барашек, его назвали Шон, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
"У семьи валлийских овец прибавление - родился барашек. Назвали малыша Шон. Он сейчас на молочной диете. Его вместе с матерью отселили в отдельный вольер вместе с кроликами и морскими свинками. В их обществе он чувствует себя просто великаном", - сказал Жиленко.
По его словам, у валлийских овец необычный окрас.
"Это милые, неагрессивные животные. Их окрас белый с характерными черными отметинами на голове и ногах", - добавил Жиленко.
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Хорошие новостиРеспублика КрымБахчисарай (Крым)
 
 
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