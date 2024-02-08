https://ria.ru/20240208/barashek-1926149476.html
В крымском зоопарке родился барашек Шон
В крымском зоопарке родился барашек Шон - РИА Новости, 08.02.2024
В крымском зоопарке родился барашек Шон
В зоопарке крымского Бахчисарайского парка миниатюр у пары валлийских овец родился барашек, его назвали Шон, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:21
2024-02-08T13:21
2024-02-08T13:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. В зоопарке крымского Бахчисарайского парка миниатюр у пары валлийских овец родился барашек, его назвали Шон, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. "У семьи валлийских овец прибавление - родился барашек. Назвали малыша Шон. Он сейчас на молочной диете. Его вместе с матерью отселили в отдельный вольер вместе с кроликами и морскими свинками. В их обществе он чувствует себя просто великаном", - сказал Жиленко. По его словам, у валлийских овец необычный окрас. "Это милые, неагрессивные животные. Их окрас белый с характерными черными отметинами на голове и ногах", - добавил Жиленко.
https://ria.ru/20240205/zherebenok-1925446344.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Хорошие новости, Республика Крым, Бахчисарай (Крым)
В крымском зоопарке родился барашек Шон
В зоопарке крымского Бахчисарайского парка миниатюр родился барашек Шон
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. В зоопарке крымского Бахчисарайского парка миниатюр у пары валлийских овец родился барашек, его назвали Шон, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
"У семьи валлийских овец прибавление - родился барашек. Назвали малыша Шон. Он сейчас на молочной диете. Его вместе с матерью отселили в отдельный вольер вместе с кроликами и морскими свинками. В их обществе он чувствует себя просто великаном", - сказал Жиленко.
По его словам, у валлийских овец необычный окрас.
"Это милые, неагрессивные животные. Их окрас белый с характерными черными отметинами на голове и ногах", - добавил Жиленко.
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