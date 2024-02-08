https://ria.ru/20240208/barashek-1926149476.html

В крымском зоопарке родился барашек Шон

В крымском зоопарке родился барашек Шон - РИА Новости, 08.02.2024

В крымском зоопарке родился барашек Шон

В зоопарке крымского Бахчисарайского парка миниатюр у пары валлийских овец родился барашек, его назвали Шон, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:21

2024-02-08T13:21

2024-02-08T13:21

хорошие новости

республика крым

бахчисарай (крым)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. В зоопарке крымского Бахчисарайского парка миниатюр у пары валлийских овец родился барашек, его назвали Шон, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. "У семьи валлийских овец прибавление - родился барашек. Назвали малыша Шон. Он сейчас на молочной диете. Его вместе с матерью отселили в отдельный вольер вместе с кроликами и морскими свинками. В их обществе он чувствует себя просто великаном", - сказал Жиленко. По его словам, у валлийских овец необычный окрас. "Это милые, неагрессивные животные. Их окрас белый с характерными черными отметинами на голове и ногах", - добавил Жиленко.

https://ria.ru/20240205/zherebenok-1925446344.html

республика крым

бахчисарай (крым)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, бахчисарай (крым)