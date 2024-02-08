https://ria.ru/20240208/azizov-1926134885.html

Искандер Азизов: дипотношения России и Мьянмы достигли высочайшего уровня

Искандер Азизов: дипотношения России и Мьянмы достигли высочайшего уровня - РИА Новости, 08.02.2024

Искандер Азизов: дипотношения России и Мьянмы достигли высочайшего уровня

Для многих россиян Республика Союз Мьянма все еще остается незнакомой страной, редко попадающей на новостные радары. Однако, Мьянма одной из первых поддержала... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:00

2024-02-08T14:00

2024-02-08T14:00

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Для многих россиян Республика Союз Мьянма все еще остается незнакомой страной, редко попадающей на новостные радары. Однако, Мьянма одной из первых поддержала Россию на международной арене после начала СВО, заявив, что понимает необходимость действий РФ для защиты своего суверенитета. Именно делегации Мьянмы, часто имеющие высочайший уровень, являются одними из самых многочисленных на проводимых Россией международных форумах и мероприятиях. Описывая текущее состояние российско-мьянманских отношений в интервью РИА Новости, посол России в Мьянме Искандер Азизов назвал их уровень беспрецедентно высоким за всю их 75-летнюю историю. Эту оценку подкрепляют как достижения в сферах туризма, торговли и гуманитарного сотрудничества, так и политическая воля руководства, задающая четкий курс на сближение. Беседовала Ульяна Мирошкина.— Минувший 2023 год был важным этапом для отношений между Россией и Мьянмой – страны отпраздновали юбилей дипломатических отношений. Какой прогресс достигнут за последнее время?— Семидесятипятилетие дипотношений – хороший повод подвести определенный итог, оценить текущее состояние и дальнейшие перспективы развития двустороннего сотрудничества. В этой связи можно с уверенностью говорить о том, что к "бриллиантовому" юбилею российско-мьянманские связи достигли беспрецедентно высокого уровня за всю свою историю, прежде всего в контексте углубления политдиалога, основанного на взаимном уважении, учете интересов, искренней дружбе и доверии, и, конечно, совпадении позиций по ключевым вопросам глобальной повестки дня. Сейчас мы наблюдаем активизацию контактов по линии всех ветвей власти и деловых кругов, предпринимаются активные усилия в целях раскрытия всего весомого потенциала сотрудничества в самых различных областях – от взаимной поддержки на международной арене до расширения торгово-инвестиционной кооперации.Мощным стимулом этого процесса стала по праву историческая встреча между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном в сентябре 2022 года "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке. В ходе переговоров лидерами двух стран была поставлена задача качественного углубления кооперации по самому широкому спектру направлений. Достигнутые договоренности и политическая воля руководства двух государств уже привели к заметным прорывам – помимо интенсивного политдиалога, это рост товарооборота, расширение договорно-правовой базы, начало реализации новых проектов в энергетике и культурно-гуманитарной сфере.Только в 2023 году в Мьянме побывали представительные российские делегации во главе с руководством Государственной думы, Совета безопасности, Верховного суда и Генеральной прокуратуры. В 2022-2023 годах обменялись визитами главы внешнеполитических ведомств. За прошедшие два года в России побывал практически весь состав кабинета министров Мьянмы за редким исключением. Мьянманские делегации принимали участие во всех крупных международных мероприятиях на территории России, таких как ПМЭФ, ВЭФ, Российская энергетическая неделя, Санкт-Петербургский международный культурный форум и других мероприятиях. Интенсивный обмен мнениями позволил выйти на конкретные договоренности в различных областях. Активно развивается сотрудничество в сфере мирного атома – в феврале 2023 года подписано профильное межправсоглашение, в Янгоне открыт Информационный центр по атомным технологиям.На гуманитарном треке можно отметить реализацию Мьянмой программы Welcome Russia, начало работы Центра открытого образования на русском языке при Мандалайском университете иностранных языков в октябре 2023 года, планы строительства храма Русской православной церкви в Янгоне, создания совместной российско-мьянманской средней школы.— Мьянма поддержала проведение Россией специальной военной операции на Украине. Сохранилось ли взаимопонимание в этом вопросе в условиях наращивания Западом санкционного давления?— Мы высоко ценим последовательную поддержку Нейпьидо специальной военной операции на Украине, а также понимание нашими партнерами истинных причин конфликта и деструктивной роли в нем стран Запада, использующих киевский режим как инструмент ослабления России. Признательны за то, что мьянманские друзья не стесняются прямо заявлять о своей позиции. Отвечая на ваш вопрос, подчеркну, что осознание мьянманскими партнерами правоты наших действий лишь усилилось на фоне того, как Запад в открытую применяет двойные стандарты и методы нечестной конкуренции в отношении не только России, но и многих стран коллективного Юга.— Мьянманские власти ранее отмечали, что рассчитывают конвертировать дружественные отношения с Россией в продуктивное туристическое сотрудничество. В этих целях даже был проведен ознакомительный тур для российских туроператоров и СМИ. Подскажите, пожалуйста, каковы результаты этих усилий на данных момент? Что еще делается для привлечения российских туристов в Мьянму?— Правительство Мьянмы принимает серьезные шаги по развитию туристического сектора. Для этого есть все предпосылки: богатое культурно–историческое наследие, природа, прекрасные возможности для пляжного отдыха. Страна ориентируется не только на российских туристов, основной турпоток идет из близлежащих стран — более одного миллиона иностранцев в прошлом году. Кроме того, значительно вырос объем внутреннего туризма. Тем не менее, россияне являются одними из самых желанных гостей. Мьянманцами разработана и осуществляется специальная программа под названием Welcome Russia, в рамках которой для участников рынка проводятся тренинги и обучающие семинары, в том числе по русскому языку, сняты визовые ограничения для наших граждан, отрабатываются вопросы, связанные с обеспечением привычным, в том числе детским, питанием, запущен прямой авиарейс между Новосибирском и городами Янгон и Мандалай, проводятся мероприятия по популяризации туристических возможностей Мьянмы, к числу которых относится так называемый FAM-Trip (ознакомительный тур), проведенный в октябре 2023 года для российских туроператоров и представителей СМИ.К сожалению, пока Мьянму посещает незначительное количество туристов из России – 3272 человек в 2023 году. Однако, это все равно позволяет говорить о росте более чем в 100% по сравнению с 2022 годом (1405 человек).— В прошлом году Россия и Мьянма спустя 30 лет возобновили прямое авиасообщение — через Новосибирск. Обсуждается ли возможность полетов между Москвой и Янгоном?— Авиационные власти обеих стран проводят работу по оценке возможностей расширения сети прямых авиаперелетов с добавлением маршрутов Янгон-Москва, Янгон-Санкт-Петербург и Янгон-Владивосток. Важную роль играет коммерческая составляющая, в связи с чем внимательно анализируется экономика существующего рейса в Новосибирск. После изучения всех факторов будет приниматься решение о том, куда напрямую будут летать наши или мьянманские самолеты. Кроме того, необходимо завершить работу над обновленным межправительственным соглашением о воздушном сообщении. Сейчас действует соглашение от 1970 года, в таблице маршрутов которого Владивосток, к примеру, не значится. Приводим документ в соответствие реалиям сегодняшнего дня.— Ведется ли работа по дальнейшему продвижению введения карты "МИР" в Мьянме?— Соответствующие контакты между заинтересованными ведомствами и организациями имеют место, рассчитываю на конкретные подвижки в этом вопросе в ближайшем будущем. Внедрение инфраструктуры приема карт отечественной платежной системы в Мьянме весьма востребовано, в первую очередь, с точки зрения создания более удобных механизмов расчетов для российских туристов.Выражаю надежду, что объявленное в Москве 27 января доктором Кан Зо, сопредседателем российско-мьянманской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, решение мьянманской стороны о начале приема в стране с 20 февраля 2024 карт "МИР" не только привлечет в Мьянму российских туристов, но и будет по достоинству оценено нашими юридическими лицами.— Каковы планы двухстороннего сотрудничества наших стран в сфере энергетики?— Сотрудничество в энергетической области может стать одним из ключевых направлений двусторонней кооперации. Мьянманские партнеры справедливо полагают, что Россия, входя в число ведущих энергетических держав, может предложить многое. Это касается не только поставок российской нефти и нефтепродуктов. Здесь можно и нужно смотреть значительно шире, принимая во внимание весь спектр имеющихся энергетических решений – это гидро- и ветроэнергетика, использование других источников возобновляемой энергии. Например, между нашими странами активно ведется диалог по развитию сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии. Уже сделан важный шаг на пути реализации проекта сооружения в стране АЭС российского дизайна. Принято принципиальное решение в пользу атомной станции малой мощности наземного базирования. В конце прошлого года российские и мьянманские специалисты завершили работу по согласованию двух очень важных документов, которые позволяют перевести этот проект в практическую плоскость. Параллельно ведется работа по так называемым обеспечивающим направлениям. Это вопросы обучения и подготовки персонала, формирования позитивного общественного мнения в отношении атомных технологий и развития ядерной инфраструктуры Мьянмы. Между нашими энергетическими ведомствами работает соответствующая рабочая группа по сотрудничеству в сфере энергетики, призванная определить, по какому пути мы пойдем и какие направления будем осваивать.— Проявляет ли Мьянма интерес к участию в евразийских структурах таких как ШОС и ЕАЭС?— Мьянма заинтересована в подключении к евразийским институтам, прежде всего ШОС и ЕАЭС – в мае 2023 года Мьянма стала партнером по диалогу ШОС, в июне был подписан меморандум о сотрудничестве с ЕЭК.

https://ria.ru/20240127/myanma-1923851034.html

https://ria.ru/20240127/myanma-1923865470.html

https://ria.ru/20231025/myanma-1904905898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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