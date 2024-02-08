https://ria.ru/20240208/armeniya-1926098049.html
Россия призвала Армению начать обсуждать положение дел в ОДКБ
Россия призвала Армению начать обсуждать положение дел в ОДКБ - РИА Новости, 08.02.2024
Россия призвала Армению начать обсуждать положение дел в ОДКБ
Россия призывает Армению приступить к обсуждению назревших вопросов ОДКБ вместо публичных выпадов и критики, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T10:55
2024-02-08T10:55
2024-02-08T13:32
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александр панкин
никол пашинян
сергей лавров
евразийский экономический союз
снг
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россия призывает Армению приступить к обсуждению назревших вопросов ОДКБ вместо публичных выпадов и критики, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Панкин."К большому сожалению, наши армянские союзники пока действительно от нее (полноценной работы. — Прим. ред.) дистанцировались", - сказал дипломат. Он подчеркнул, что это произошло, несмотря на заинтересованность членов ОДКБ в совершенствовании ее деятельности как военно-политического союза.В МИД считают, что Армения заинтересована во взаимоуважительном диалоге с Россией внутри организации. Эти отношения поддерживают мир и стабильность в Евразии, в том числе на Южном Кавказе, а также обеспечивают безопасность Еревана, отметил Панкин.Власти Армении неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении своих обязательств. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в нескольких саммитах ОДКБ и СНГ, Ереван не направил спасателей на учения членов организации в Белоруссии и счел нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023". Как заявил в ноябре министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ и стратегический партнер Москвы сама определила, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами. Глава МИД отметил, что страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против России".
https://ria.ru/20240208/armeniya-1926057862.html
https://ria.ru/20240201/armeniya-1924694475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, россия, москва, александр панкин, никол пашинян, сергей лавров, евразийский экономический союз, снг, одкб, в мире
Армения, Россия, Москва, Александр Панкин, Никол Пашинян, Сергей Лавров, Евразийский экономический союз, СНГ, ОДКБ, В мире
Россия призвала Армению начать обсуждать положение дел в ОДКБ
Россия призвала Армению вместо выпадов начать обсуждать положение дел в ОДКБ
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россия призывает Армению приступить к обсуждению назревших вопросов ОДКБ вместо публичных выпадов и критики, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Панкин.
"К большому сожалению, наши армянские союзники пока действительно от нее (полноценной работы. — Прим. ред.) дистанцировались", - сказал дипломат.
В МИД оценили возможность выхода Армении из ЕЭАС
Он подчеркнул, что это произошло, несмотря на заинтересованность членов ОДКБ в совершенствовании ее деятельности как военно-политического союза.
В МИД считают, что Армения заинтересована во взаимоуважительном диалоге с Россией внутри организации. Эти отношения поддерживают мир и стабильность в Евразии, в том числе на Южном Кавказе, а также обеспечивают безопасность Еревана, отметил Панкин.
Власти Армении неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении своих обязательств. Премьер-министр Армении Никол Пашинян
отказался участвовать в нескольких саммитах ОДКБ и СНГ, Ереван не направил спасателей на учения членов организации в Белоруссии
и счел нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023".
Как заявил в ноябре министр иностранных дел Сергей Лавров
, Россия выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ и стратегический партнер Москвы сама определила, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами. Глава МИД отметил, что страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против России".
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