https://ria.ru/20240208/armeniya-1926098049.html

Россия призвала Армению начать обсуждать положение дел в ОДКБ

Россия призвала Армению начать обсуждать положение дел в ОДКБ - РИА Новости, 08.02.2024

Россия призвала Армению начать обсуждать положение дел в ОДКБ

Россия призывает Армению приступить к обсуждению назревших вопросов ОДКБ вместо публичных выпадов и критики, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T10:55

2024-02-08T10:55

2024-02-08T13:32

армения

россия

москва

александр панкин

никол пашинян

сергей лавров

евразийский экономический союз

снг

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россия призывает Армению приступить к обсуждению назревших вопросов ОДКБ вместо публичных выпадов и критики, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Панкин."К большому сожалению, наши армянские союзники пока действительно от нее (полноценной работы. — Прим. ред.) дистанцировались", - сказал дипломат. Он подчеркнул, что это произошло, несмотря на заинтересованность членов ОДКБ в совершенствовании ее деятельности как военно-политического союза.В МИД считают, что Армения заинтересована во взаимоуважительном диалоге с Россией внутри организации. Эти отношения поддерживают мир и стабильность в Евразии, в том числе на Южном Кавказе, а также обеспечивают безопасность Еревана, отметил Панкин.Власти Армении неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении своих обязательств. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в нескольких саммитах ОДКБ и СНГ, Ереван не направил спасателей на учения членов организации в Белоруссии и счел нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023". Как заявил в ноябре министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ и стратегический партнер Москвы сама определила, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами. Глава МИД отметил, что страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против России".

https://ria.ru/20240208/armeniya-1926057862.html

https://ria.ru/20240201/armeniya-1924694475.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

армения, россия, москва, александр панкин, никол пашинян, сергей лавров, евразийский экономический союз, снг, одкб, в мире