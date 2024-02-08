https://ria.ru/20240208/argentina-1926205473.html

Россия планирует укрепление связей с Аргентиной в энергетике, сообщил посол

Россия планирует укрепление связей с Аргентиной в энергетике, сообщил посол - РИА Новости, 08.02.2024

Россия планирует укрепление связей с Аргентиной в энергетике, сообщил посол

Россия считает приоритетным развитие отношений с Аргентиной в сфере энергетики и инфраструктуры, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ Дмитрий Феоктистов. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:07

2024-02-08T16:07

2024-02-08T16:07

россия

аргентина

сша

дмитрий феоктистов

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773500982_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_39d5fa231ead421fb6e94f9b344d9a6d.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев - РИА Новости. Россия считает приоритетным развитие отношений с Аргентиной в сфере энергетики и инфраструктуры, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ Дмитрий Феоктистов. "Новое руководство Аргентины ставит торгово-экономическое взаимодействие с иностранными государствами во главу угла, поскольку видит в нем одну из возможностей для вывода страны из затяжного кризиса. Несмотря на новые приоритеты внешней политики администрации Хавьера Милея в лице США и Израиля, Буэнос-Айрес не отказывается от сотрудничества с Российской Федерацией", - сказал дипломат. "Со своей стороны, заинтересованы в углублении двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Перспективными сферами считаем энергетику (в том числе атомную), горнодобывающую промышленность, инфраструктурные проекты (в частности, строительство железных дорог), рыболовство, фармацевтику, информационно-коммуникационные технологии, поставку удобрений", - добавил он.

https://ria.ru/20240208/argentina-1926122370.html

россия

аргентина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, аргентина, сша, дмитрий феоктистов, в мире