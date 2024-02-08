Рейтинг@Mail.ru
Россия планирует укрепление связей с Аргентиной в энергетике, сообщил посол - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/argentina-1926205473.html
Россия планирует укрепление связей с Аргентиной в энергетике, сообщил посол
Россия планирует укрепление связей с Аргентиной в энергетике, сообщил посол - РИА Новости, 08.02.2024
Россия планирует укрепление связей с Аргентиной в энергетике, сообщил посол
Россия считает приоритетным развитие отношений с Аргентиной в сфере энергетики и инфраструктуры, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ Дмитрий Феоктистов. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:07
2024-02-08T16:07
россия
аргентина
сша
дмитрий феоктистов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773500982_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_39d5fa231ead421fb6e94f9b344d9a6d.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев - РИА Новости. Россия считает приоритетным развитие отношений с Аргентиной в сфере энергетики и инфраструктуры, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ Дмитрий Феоктистов. "Новое руководство Аргентины ставит торгово-экономическое взаимодействие с иностранными государствами во главу угла, поскольку видит в нем одну из возможностей для вывода страны из затяжного кризиса. Несмотря на новые приоритеты внешней политики администрации Хавьера Милея в лице США и Израиля, Буэнос-Айрес не отказывается от сотрудничества с Российской Федерацией", - сказал дипломат. "Со своей стороны, заинтересованы в углублении двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Перспективными сферами считаем энергетику (в том числе атомную), горнодобывающую промышленность, инфраструктурные проекты (в частности, строительство железных дорог), рыболовство, фармацевтику, информационно-коммуникационные технологии, поставку удобрений", - добавил он.
https://ria.ru/20240208/argentina-1926122370.html
россия
аргентина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773500982_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_932c12a87931a994ee2f327860227aea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, аргентина, сша, дмитрий феоктистов, в мире
Россия, Аргентина, США, Дмитрий Феоктистов, В мире
Россия планирует укрепление связей с Аргентиной в энергетике, сообщил посол

Посол: Россия считает приоритетным развитие отношений с Аргентиной в энергетике

© Фото предоставлено Сенатом провинции Буэнос-АйресБуэнос-Айрес
Буэнос-Айрес
© Фото предоставлено Сенатом провинции Буэнос-Айрес
Буэнос-Айрес. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев - РИА Новости. Россия считает приоритетным развитие отношений с Аргентиной в сфере энергетики и инфраструктуры, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ Дмитрий Феоктистов.
"Новое руководство Аргентины ставит торгово-экономическое взаимодействие с иностранными государствами во главу угла, поскольку видит в нем одну из возможностей для вывода страны из затяжного кризиса. Несмотря на новые приоритеты внешней политики администрации Хавьера Милея в лице США и Израиля, Буэнос-Айрес не отказывается от сотрудничества с Российской Федерацией", - сказал дипломат.
"Со своей стороны, заинтересованы в углублении двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Перспективными сферами считаем энергетику (в том числе атомную), горнодобывающую промышленность, инфраструктурные проекты (в частности, строительство железных дорог), рыболовство, фармацевтику, информационно-коммуникационные технологии, поставку удобрений", - добавил он.
Вертолет Ми-171Е, принадлежащий Аргентине - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Россия предупредила Аргентину о недопустимости передачи Ми-171 ВСУ
Вчера, 12:01
 
РоссияАргентинаСШАДмитрий ФеоктистовВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала