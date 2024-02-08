https://ria.ru/20240208/argentina-1926205473.html
Россия планирует укрепление связей с Аргентиной в энергетике, сообщил посол
Россия планирует укрепление связей с Аргентиной в энергетике, сообщил посол - РИА Новости, 08.02.2024
Россия планирует укрепление связей с Аргентиной в энергетике, сообщил посол
Россия считает приоритетным развитие отношений с Аргентиной в сфере энергетики и инфраструктуры, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ Дмитрий Феоктистов. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:07
2024-02-08T16:07
2024-02-08T16:07
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аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев - РИА Новости. Россия считает приоритетным развитие отношений с Аргентиной в сфере энергетики и инфраструктуры, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ Дмитрий Феоктистов. "Новое руководство Аргентины ставит торгово-экономическое взаимодействие с иностранными государствами во главу угла, поскольку видит в нем одну из возможностей для вывода страны из затяжного кризиса. Несмотря на новые приоритеты внешней политики администрации Хавьера Милея в лице США и Израиля, Буэнос-Айрес не отказывается от сотрудничества с Российской Федерацией", - сказал дипломат. "Со своей стороны, заинтересованы в углублении двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Перспективными сферами считаем энергетику (в том числе атомную), горнодобывающую промышленность, инфраструктурные проекты (в частности, строительство железных дорог), рыболовство, фармацевтику, информационно-коммуникационные технологии, поставку удобрений", - добавил он.
https://ria.ru/20240208/argentina-1926122370.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аргентина, сша, дмитрий феоктистов, в мире
Россия, Аргентина, США, Дмитрий Феоктистов, В мире
Россия планирует укрепление связей с Аргентиной в энергетике, сообщил посол
Посол: Россия считает приоритетным развитие отношений с Аргентиной в энергетике
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев - РИА Новости. Россия считает приоритетным развитие отношений с Аргентиной в сфере энергетики и инфраструктуры, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ Дмитрий Феоктистов.
"Новое руководство Аргентины
ставит торгово-экономическое взаимодействие с иностранными государствами во главу угла, поскольку видит в нем одну из возможностей для вывода страны из затяжного кризиса. Несмотря на новые приоритеты внешней политики администрации Хавьера Милея в лице США
и Израиля
, Буэнос-Айрес
не отказывается от сотрудничества с Российской Федерацией", - сказал дипломат.
"Со своей стороны, заинтересованы в углублении двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Перспективными сферами считаем энергетику (в том числе атомную), горнодобывающую промышленность, инфраструктурные проекты (в частности, строительство железных дорог), рыболовство, фармацевтику, информационно-коммуникационные технологии, поставку удобрений", - добавил он.
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