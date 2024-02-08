https://ria.ru/20240208/apellyatsiya-1926277778.html

Защита подала апелляцию на приговор Треповой

Защита подала апелляцию на приговор Треповой - РИА Новости, 08.02.2024

Защита подала апелляцию на приговор Треповой

Защита осужденной на 27 лет лишения свободы Дарьи Треповой подала апелляцию на приговор по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T22:48

2024-02-08T22:48

2024-02-08T22:48

происшествия

санкт-петербург

россия

дарья трепова

владлен татарский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923434446_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_17327ff59f4893dc1f362613d65846e9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Защита осужденной на 27 лет лишения свободы Дарьи Треповой подала апелляцию на приговор по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), сообщил адвокат Даниил Берман. "Апелляционную жалобу на приговор отправил по почте", - сообщил РИА Новости Берман. Он добавил, что детали этой жалобы станут известны при судебном разбирательстве. Двадцать пятого января Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранению взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и приговорил к 27 годам общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей, а также ограничению свободы на 2 года. Укрывавшему ее у себя дома после взрыва Дмитрию Касинцеву суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски к Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе на Университетской набережной 2 апреля, где погиб военкор Владлен Татарский и пострадали более 50 человек, на сумму более 16,5 миллиона рублей. Приговор Треповой стал самым большим когда-либо назначенным в России женщинам. Согласно законодательству, женщинам не назначают пожизненное лишение свободы и отправляют в колонии только общего режима. По совокупности преступлений срок не мог превышать 25 лет, однако затем в Уголовный кодекс включили норму, позволяющую назначить до 30 лет за преступления террористической направленности.

https://ria.ru/20240116/trepova-1921729297.html

https://ria.ru/20240126/trepova-1923623077.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия, дарья трепова, владлен татарский