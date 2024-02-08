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Защита подала апелляцию на приговор Треповой - РИА Новости, 08.02.2024
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22:48 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/apellyatsiya-1926277778.html
Защита подала апелляцию на приговор Треповой
Защита подала апелляцию на приговор Треповой - РИА Новости, 08.02.2024
Защита подала апелляцию на приговор Треповой
Защита осужденной на 27 лет лишения свободы Дарьи Треповой подала апелляцию на приговор по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T22:48
2024-02-08T22:48
происшествия
санкт-петербург
россия
дарья трепова
владлен татарский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Защита осужденной на 27 лет лишения свободы Дарьи Треповой подала апелляцию на приговор по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), сообщил адвокат Даниил Берман. "Апелляционную жалобу на приговор отправил по почте", - сообщил РИА Новости Берман. Он добавил, что детали этой жалобы станут известны при судебном разбирательстве. Двадцать пятого января Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранению взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и приговорил к 27 годам общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей, а также ограничению свободы на 2 года. Укрывавшему ее у себя дома после взрыва Дмитрию Касинцеву суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски к Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе на Университетской набережной 2 апреля, где погиб военкор Владлен Татарский и пострадали более 50 человек, на сумму более 16,5 миллиона рублей. Приговор Треповой стал самым большим когда-либо назначенным в России женщинам. Согласно законодательству, женщинам не назначают пожизненное лишение свободы и отправляют в колонии только общего режима. По совокупности преступлений срок не мог превышать 25 лет, однако затем в Уголовный кодекс включили норму, позволяющую назначить до 30 лет за преступления террористической направленности.
https://ria.ru/20240116/trepova-1921729297.html
https://ria.ru/20240126/trepova-1923623077.html
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, дарья трепова, владлен татарский
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Дарья Трепова, Владлен Татарский
Защита подала апелляцию на приговор Треповой

Защита Треповой обжаловала приговор по делу о теракте в петербургском кафе

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/TelegramДарья Трепова в суде
Дарья Трепова в суде - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/Telegram
Дарья Трепова в суде. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Защита осужденной на 27 лет лишения свободы Дарьи Треповой подала апелляцию на приговор по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), сообщил адвокат Даниил Берман.
«
"Апелляционную жалобу на приговор отправил по почте", - сообщил РИА Новости Берман.
Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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Он добавил, что детали этой жалобы станут известны при судебном разбирательстве.
Двадцать пятого января Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранению взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и приговорил к 27 годам общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей, а также ограничению свободы на 2 года. Укрывавшему ее у себя дома после взрыва Дмитрию Касинцеву суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски к Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе на Университетской набережной 2 апреля, где погиб военкор Владлен Татарский и пострадали более 50 человек, на сумму более 16,5 миллиона рублей.
Приговор Треповой стал самым большим когда-либо назначенным в России женщинам. Согласно законодательству, женщинам не назначают пожизненное лишение свободы и отправляют в колонии только общего режима. По совокупности преступлений срок не мог превышать 25 лет, однако затем в Уголовный кодекс включили норму, позволяющую назначить до 30 лет за преступления террористической направленности.
Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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