Защита подала апелляцию на приговор Треповой
Защита Треповой обжаловала приговор по делу о теракте в петербургском кафе
Дарья Трепова в суде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Защита осужденной на 27 лет лишения свободы Дарьи Треповой подала апелляцию на приговор по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), сообщил адвокат Даниил Берман.
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"Апелляционную жалобу на приговор отправил по почте", - сообщил РИА Новости Берман.
Он добавил, что детали этой жалобы станут известны при судебном разбирательстве.
Двадцать пятого января Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранению взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и приговорил к 27 годам общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей, а также ограничению свободы на 2 года. Укрывавшему ее у себя дома после взрыва Дмитрию Касинцеву суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски к Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе на Университетской набережной 2 апреля, где погиб военкор Владлен Татарский и пострадали более 50 человек, на сумму более 16,5 миллиона рублей.
Приговор Треповой стал самым большим когда-либо назначенным в России женщинам. Согласно законодательству, женщинам не назначают пожизненное лишение свободы и отправляют в колонии только общего режима. По совокупности преступлений срок не мог превышать 25 лет, однако затем в Уголовный кодекс включили норму, позволяющую назначить до 30 лет за преступления террористической направленности.