https://ria.ru/20240208/antonov-1926271327.html

Антонов рассказал о реакции США на планы о расследовании теракта с Ил-76

Антонов рассказал о реакции США на планы о расследовании теракта с Ил-76 - РИА Новости, 08.02.2024

Антонов рассказал о реакции США на планы о расследовании теракта с Ил-76

Вашингтон выразил соболезнования по поводу теракта с Ил-76, а также проявил интерес к предложению России об организации расследования случившегося, заявил посол РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T21:36

2024-02-08T21:36

2024-02-08T21:36

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Вашингтон выразил соболезнования по поводу теракта с Ил-76, а также проявил интерес к предложению России об организации расследования случившегося, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. "Привлекли внимание собеседников к предложению Владимира Владимировича Путина организовать международное расследование ситуации с тем, чтобы никто не обвинял нас в том, что это какая-то искаженная информация, не правдивая информация. Привели слова Владимира Владимировича, который выразил удивление, что ни одна международная структура не собирается этим заниматься", - сказал Антонов журналистам. "Надо признать, что американские собеседники выразили соболезнования в отношении случившегося, проявили интерес более внимательно ознакомиться с деталями российского предложения по организации этого расследования, но при этом однозначно сказали: речь идёт, разумеется, не о двусторонней работе, а о работе, скажем, по линии ООН", - добавил он.

https://ria.ru/20240208/postavki-1926269237.html

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