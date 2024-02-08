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Антонов рассказал о реакции США на планы о расследовании теракта с Ил-76 - РИА Новости, 08.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:36 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/antonov-1926271327.html
Антонов рассказал о реакции США на планы о расследовании теракта с Ил-76
Антонов рассказал о реакции США на планы о расследовании теракта с Ил-76 - РИА Новости, 08.02.2024
Антонов рассказал о реакции США на планы о расследовании теракта с Ил-76
Вашингтон выразил соболезнования по поводу теракта с Ил-76, а также проявил интерес к предложению России об организации расследования случившегося, заявил посол РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T21:36
2024-02-08T21:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вашингтон (штат)
анатолий антонов
сша
оон
ил-76
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Вашингтон выразил соболезнования по поводу теракта с Ил-76, а также проявил интерес к предложению России об организации расследования случившегося, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. "Привлекли внимание собеседников к предложению Владимира Владимировича Путина организовать международное расследование ситуации с тем, чтобы никто не обвинял нас в том, что это какая-то искаженная информация, не правдивая информация. Привели слова Владимира Владимировича, который выразил удивление, что ни одна международная структура не собирается этим заниматься", - сказал Антонов журналистам. "Надо признать, что американские собеседники выразили соболезнования в отношении случившегося, проявили интерес более внимательно ознакомиться с деталями российского предложения по организации этого расследования, но при этом однозначно сказали: речь идёт, разумеется, не о двусторонней работе, а о работе, скажем, по линии ООН", - добавил он.
https://ria.ru/20240208/postavki-1926269237.html
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в мире, россия, вашингтон (штат), анатолий антонов, сша, оон, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, США, ООН, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Антонов рассказал о реакции США на планы о расследовании теракта с Ил-76

Антонов: США заинтересовались предложением о расследовании теракта против Ил-76

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Вашингтон выразил соболезнования по поводу теракта с Ил-76, а также проявил интерес к предложению России об организации расследования случившегося, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
«
"Привлекли внимание собеседников к предложению Владимира Владимировича Путина организовать международное расследование ситуации с тем, чтобы никто не обвинял нас в том, что это какая-то искаженная информация, не правдивая информация. Привели слова Владимира Владимировича, который выразил удивление, что ни одна международная структура не собирается этим заниматься", - сказал Антонов журналистам.
«
"Надо признать, что американские собеседники выразили соболезнования в отношении случившегося, проявили интерес более внимательно ознакомиться с деталями российского предложения по организации этого расследования, но при этом однозначно сказали: речь идёт, разумеется, не о двусторонней работе, а о работе, скажем, по линии ООН", - добавил он.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Антонов: США подтвердили, что бросят все силы на поставки оружия Украине
Вчера, 21:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВашингтон (штат)Анатолий АнтоновСШАООНИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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