https://ria.ru/20240208/antonov-1926268763.html

Российские дипломаты заявили о недопустимости накачивания Украины оружием

Российские дипломаты заявили о недопустимости накачивания Украины оружием - РИА Новости, 08.02.2024

Российские дипломаты заявили о недопустимости накачивания Украины оружием

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в ходе встречи с представителями госдепартамента США и Белого дома по поводу теракта против российского Ил-76... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T21:19

2024-02-08T21:19

2024-02-08T21:19

в мире

сша

россия

украина

анатолий антонов

вооруженные силы украины

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в ходе встречи с представителями госдепартамента США и Белого дома по поводу теракта против российского Ил-76 дипломаты РФ поставили вопрос о неприемлемости политики США по накачке Киева оружием. "Мы четко, жестко, категорично поставили вопрос о неприемлемости нынешней политики США по накачке ВСУ, режима Зеленского оружием, когда США по сути подливают керосин в огонь для того, чтобы он еще больше разгорался на этой российской земле. Предостерегли США от того, что режим Зеленского затягивает страны Запада в болото крови, лжи, коррупции, которой так известны власти Киева", - сказал он журналистам, комментируя встречу с представителями госдепа и Белого дома по поводу теракта против Ил-76. "К этому времени, как раз мы несколько дней ждали встречи в госдепе и СНБ, Следственный комитет РФ опубликовал данные в отношении останков этой ракеты, где четко и ясно было показано - на фотографиях и на этих фрагментах вот этой ракеты, - что эта ракета Patriot, ЗРК Patriot. Мы предоставили и в Белый дом, и в госдепартамент конкретные фотографии, которые, кстати говоря, широко сейчас опубликованы в СМИ", - добавил посол.

https://ria.ru/20240208/terakt-1926268632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, украина, анатолий антонов, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области