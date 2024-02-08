https://ria.ru/20240208/antonov-1926268763.html
Российские дипломаты заявили о недопустимости накачивания Украины оружием
Российские дипломаты заявили о недопустимости накачивания Украины оружием - РИА Новости, 08.02.2024
Российские дипломаты заявили о недопустимости накачивания Украины оружием
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в ходе встречи с представителями госдепартамента США и Белого дома по поводу теракта против российского Ил-76... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T21:19
2024-02-08T21:19
2024-02-08T21:19
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анатолий антонов
вооруженные силы украины
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в ходе встречи с представителями госдепартамента США и Белого дома по поводу теракта против российского Ил-76 дипломаты РФ поставили вопрос о неприемлемости политики США по накачке Киева оружием. "Мы четко, жестко, категорично поставили вопрос о неприемлемости нынешней политики США по накачке ВСУ, режима Зеленского оружием, когда США по сути подливают керосин в огонь для того, чтобы он еще больше разгорался на этой российской земле. Предостерегли США от того, что режим Зеленского затягивает страны Запада в болото крови, лжи, коррупции, которой так известны власти Киева", - сказал он журналистам, комментируя встречу с представителями госдепа и Белого дома по поводу теракта против Ил-76. "К этому времени, как раз мы несколько дней ждали встречи в госдепе и СНБ, Следственный комитет РФ опубликовал данные в отношении останков этой ракеты, где четко и ясно было показано - на фотографиях и на этих фрагментах вот этой ракеты, - что эта ракета Patriot, ЗРК Patriot. Мы предоставили и в Белый дом, и в госдепартамент конкретные фотографии, которые, кстати говоря, широко сейчас опубликованы в СМИ", - добавил посол.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В мире, США, Россия, Украина, Анатолий Антонов, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Российские дипломаты заявили о недопустимости накачивания Украины оружием
Антонов: на встрече по Ил-76 отметили недопустимость накачивания Киева оружием