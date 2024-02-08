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Российские дипломаты заявили о недопустимости накачивания Украины оружием - РИА Новости, 08.02.2024
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21:19 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/antonov-1926268763.html
Российские дипломаты заявили о недопустимости накачивания Украины оружием
Российские дипломаты заявили о недопустимости накачивания Украины оружием - РИА Новости, 08.02.2024
Российские дипломаты заявили о недопустимости накачивания Украины оружием
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в ходе встречи с представителями госдепартамента США и Белого дома по поводу теракта против российского Ил-76... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T21:19
2024-02-08T21:19
в мире
сша
россия
украина
анатолий антонов
вооруженные силы украины
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в ходе встречи с представителями госдепартамента США и Белого дома по поводу теракта против российского Ил-76 дипломаты РФ поставили вопрос о неприемлемости политики США по накачке Киева оружием. "Мы четко, жестко, категорично поставили вопрос о неприемлемости нынешней политики США по накачке ВСУ, режима Зеленского оружием, когда США по сути подливают керосин в огонь для того, чтобы он еще больше разгорался на этой российской земле. Предостерегли США от того, что режим Зеленского затягивает страны Запада в болото крови, лжи, коррупции, которой так известны власти Киева", - сказал он журналистам, комментируя встречу с представителями госдепа и Белого дома по поводу теракта против Ил-76. "К этому времени, как раз мы несколько дней ждали встречи в госдепе и СНБ, Следственный комитет РФ опубликовал данные в отношении останков этой ракеты, где четко и ясно было показано - на фотографиях и на этих фрагментах вот этой ракеты, - что эта ракета Patriot, ЗРК Patriot. Мы предоставили и в Белый дом, и в госдепартамент конкретные фотографии, которые, кстати говоря, широко сейчас опубликованы в СМИ", - добавил посол.
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в мире, сша, россия, украина, анатолий антонов, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
В мире, США, Россия, Украина, Анатолий Антонов, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Российские дипломаты заявили о недопустимости накачивания Украины оружием

Антонов: на встрече по Ил-76 отметили недопустимость накачивания Киева оружием

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в ходе встречи с представителями госдепартамента США и Белого дома по поводу теракта против российского Ил-76 дипломаты РФ поставили вопрос о неприемлемости политики США по накачке Киева оружием.
«
"Мы четко, жестко, категорично поставили вопрос о неприемлемости нынешней политики США по накачке ВСУ, режима Зеленского оружием, когда США по сути подливают керосин в огонь для того, чтобы он еще больше разгорался на этой российской земле. Предостерегли США от того, что режим Зеленского затягивает страны Запада в болото крови, лжи, коррупции, которой так известны власти Киева", - сказал он журналистам, комментируя встречу с представителями госдепа и Белого дома по поводу теракта против Ил-76.
«
"К этому времени, как раз мы несколько дней ждали встречи в госдепе и СНБ, Следственный комитет РФ опубликовал данные в отношении останков этой ракеты, где четко и ясно было показано - на фотографиях и на этих фрагментах вот этой ракеты, - что эта ракета Patriot, ЗРК Patriot. Мы предоставили и в Белый дом, и в госдепартамент конкретные фотографии, которые, кстати говоря, широко сейчас опубликованы в СМИ", - добавил посол.
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Посол Антонов сообщил, что обсудил в госдепе и Белом доме теракт с Ил-76
Вчера, 21:16
 
В миреСШАРоссияУкраинаАнатолий АнтоновВооруженные силы УкраиныИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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