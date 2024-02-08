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Путин поздравил Алиева с победой на выборах - РИА Новости, 08.02.2024
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11:27 08.02.2024 (обновлено: 12:25 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/aliev-1926111199.html
Путин поздравил Алиева с победой на выборах
Путин поздравил Алиева с победой на выборах - РИА Новости, 08.02.2024
Путин поздравил Алиева с победой на выборах
Российский лидер Владимир Путин пожелал Ильхаму Алиеву новых успехов в работе на посту президента Азербайджана, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:27
2024-02-08T12:25
азербайджан
россия
ильхам алиев
владимир путин
политика
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин пожелал Ильхаму Алиеву новых успехов в работе на посту президента Азербайджана, сообщила пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора Президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах и пожелал ему новых успехов в работе на столь высоком государственном посту", — указали в материале. Во время разговора лидеры двух стран подтвердили заинтересованность в развитии стратегического партнерства и союзничества и договорились продолжить личные контакты.Кроме того, Алиеву направили поздравительную телеграмму. В ней Путин подчеркнул, что результаты голосования в полной мере подтверждают высокий политический авторитет азербайджанского лидера и всенародную поддержку проводимого им курса по ускоренному социально-экономическому развитию страны и укреплению ее позиций на мировой арене.Президент России отметил, что Москва придает большое значение союзническим отношениям с южным соседом."Уверен, что мы продолжим активную совместную работу по наращиванию плодотворного двустороннего сотрудничества во всех сферах, партнерского взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе", — указано в телеграмме.Путин также пожелал Алиеву успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия.Пресс-служба президента Азербайджана, в свою очередь, отметила, что российский лидер пожелал своему коллеге "успехов в президентской деятельности во имя развития Азербайджана и процветания нашего народа".Алиев выразил благодарность Путину за оказанное внимание и поздравления. "Главы государств выразили уверенность в том, что союзнические и стратегические партнерские отношения двух стран будут и впредь развиваться в различных сферах. Президенты также обсудили вопросы, связанные с перспективами дальнейшего сотрудничества", — сообщила пресс-служба.Председатель Центризбиркома Азербайджана Мазахир Панахов восьмого февраля, после обработки бюллетеней с 93 процентов участков, заявил, что действующий глава государства Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах в республике с 92,05 процента голосов.
https://ria.ru/20240207/yavka-1926033169.html
https://ria.ru/20240207/pozdravlenie-1926045226.html
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азербайджан, россия, ильхам алиев, владимир путин, политика
Азербайджан, Россия, Ильхам Алиев, Владимир Путин, Политика
Путин поздравил Алиева с победой на выборах

Путин поздравил Алиева с победой на внеочередных президентских выборах

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин пожелал Ильхаму Алиеву новых успехов в работе на посту президента Азербайджана, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"В ходе телефонного разговора Президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах и пожелал ему новых успехов в работе на столь высоком государственном посту", — указали в материале.
Во время разговора лидеры двух стран подтвердили заинтересованность в развитии стратегического партнерства и союзничества и договорились продолжить личные контакты.
Кроме того, Алиеву направили поздравительную телеграмму. В ней Путин подчеркнул, что результаты голосования в полной мере подтверждают высокий политический авторитет азербайджанского лидера и всенародную поддержку проводимого им курса по ускоренному социально-экономическому развитию страны и укреплению ее позиций на мировой арене.
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Президент России отметил, что Москва придает большое значение союзническим отношениям с южным соседом.
«
"Уверен, что мы продолжим активную совместную работу по наращиванию плодотворного двустороннего сотрудничества во всех сферах, партнерского взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе", — указано в телеграмме.
Путин также пожелал Алиеву успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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Пресс-служба президента Азербайджана, в свою очередь, отметила, что российский лидер пожелал своему коллеге "успехов в президентской деятельности во имя развития Азербайджана и процветания нашего народа".
Алиев выразил благодарность Путину за оказанное внимание и поздравления.
«
"Главы государств выразили уверенность в том, что союзнические и стратегические партнерские отношения двух стран будут и впредь развиваться в различных сферах. Президенты также обсудили вопросы, связанные с перспективами дальнейшего сотрудничества", — сообщила пресс-служба.
Председатель Центризбиркома Азербайджана Мазахир Панахов восьмого февраля, после обработки бюллетеней с 93 процентов участков, заявил, что действующий глава государства Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах в республике с 92,05 процента голосов.
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев во время голосования в городе Ханкенди. 7 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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АзербайджанРоссияИльхам АлиевВладимир ПутинПолитика
 
 
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