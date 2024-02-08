https://ria.ru/20240208/aliev-1926111199.html

Путин поздравил Алиева с победой на выборах

Путин поздравил Алиева с победой на выборах - РИА Новости, 08.02.2024

Путин поздравил Алиева с победой на выборах

Российский лидер Владимир Путин пожелал Ильхаму Алиеву новых успехов в работе на посту президента Азербайджана, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:27

2024-02-08T11:27

2024-02-08T12:25

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ильхам алиев

владимир путин

политика

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин пожелал Ильхаму Алиеву новых успехов в работе на посту президента Азербайджана, сообщила пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора Президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах и пожелал ему новых успехов в работе на столь высоком государственном посту", — указали в материале. Во время разговора лидеры двух стран подтвердили заинтересованность в развитии стратегического партнерства и союзничества и договорились продолжить личные контакты.Кроме того, Алиеву направили поздравительную телеграмму. В ней Путин подчеркнул, что результаты голосования в полной мере подтверждают высокий политический авторитет азербайджанского лидера и всенародную поддержку проводимого им курса по ускоренному социально-экономическому развитию страны и укреплению ее позиций на мировой арене.Президент России отметил, что Москва придает большое значение союзническим отношениям с южным соседом."Уверен, что мы продолжим активную совместную работу по наращиванию плодотворного двустороннего сотрудничества во всех сферах, партнерского взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе", — указано в телеграмме.Путин также пожелал Алиеву успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия.Пресс-служба президента Азербайджана, в свою очередь, отметила, что российский лидер пожелал своему коллеге "успехов в президентской деятельности во имя развития Азербайджана и процветания нашего народа".Алиев выразил благодарность Путину за оказанное внимание и поздравления. "Главы государств выразили уверенность в том, что союзнические и стратегические партнерские отношения двух стран будут и впредь развиваться в различных сферах. Президенты также обсудили вопросы, связанные с перспективами дальнейшего сотрудничества", — сообщила пресс-служба.Председатель Центризбиркома Азербайджана Мазахир Панахов восьмого февраля, после обработки бюллетеней с 93 процентов участков, заявил, что действующий глава государства Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах в республике с 92,05 процента голосов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

азербайджан, россия, ильхам алиев, владимир путин, политика