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В Нидерландах заморозили российские активы на более 660 миллионов евро - РИА Новости, 08.02.2024
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13:37 08.02.2024 (обновлено: 14:09 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/aktivy-1926153800.html
В Нидерландах заморозили российские активы на более 660 миллионов евро
В Нидерландах заморозили российские активы на более 660 миллионов евро - РИА Новости, 08.02.2024
В Нидерландах заморозили российские активы на более 660 миллионов евро
Активы физических и юридических лиц из России на сумму более 660 миллионов евро были заморожены в Нидерландах по состоянию на 11 января, заявил посол РФ в... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:37
2024-02-08T14:09
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Активы физических и юридических лиц из России на сумму более 660 миллионов евро были заморожены в Нидерландах по состоянию на 11 января, заявил посол РФ в стране Владимир Тарабрин в эфире телеканала "Россия 24"."Нидерланды стремятся быть в авангарде антироссийских инициатив Евросоюза. Это относится в том числе и к усилиям по контролю за соблюдением односторонних ограничительных мер против нашей страны. По состоянию на 11 января здесь заморожены финансовые активы физических и юридических лиц на сумму свыше 660 миллионов евро", - сказал посол.К лету 2023 года в Нидерландах заморозили российские активы на 644,5 миллиона евро, сообщала в июне Нидерландская телерадиовещательная корпорация. По информации СМИ, ошибки в написании фамилий, помимо прочего, мешали ряду банков и финансовых учреждений отслеживать и замораживать активы россиян, внесенных в санкционные списки.
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нидерланды, россия, в мире
Нидерланды, Россия, В мире
В Нидерландах заморозили российские активы на более 660 миллионов евро

Посол: в Нидерландах заморозили активы России на более 660 миллионов евро

© РИА Новости / Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДенежные купюры
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Активы физических и юридических лиц из России на сумму более 660 миллионов евро были заморожены в Нидерландах по состоянию на 11 января, заявил посол РФ в стране Владимир Тарабрин в эфире телеканала "Россия 24".
"Нидерланды стремятся быть в авангарде антироссийских инициатив Евросоюза. Это относится в том числе и к усилиям по контролю за соблюдением односторонних ограничительных мер против нашей страны. По состоянию на 11 января здесь заморожены финансовые активы физических и юридических лиц на сумму свыше 660 миллионов евро", - сказал посол.
К лету 2023 года в Нидерландах заморозили российские активы на 644,5 миллиона евро, сообщала в июне Нидерландская телерадиовещательная корпорация. По информации СМИ, ошибки в написании фамилий, помимо прочего, мешали ряду банков и финансовых учреждений отслеживать и замораживать активы россиян, внесенных в санкционные списки.
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