https://ria.ru/20240208/aktivy-1926153800.html

В Нидерландах заморозили российские активы на более 660 миллионов евро

В Нидерландах заморозили российские активы на более 660 миллионов евро - РИА Новости, 08.02.2024

В Нидерландах заморозили российские активы на более 660 миллионов евро

Активы физических и юридических лиц из России на сумму более 660 миллионов евро были заморожены в Нидерландах по состоянию на 11 января, заявил посол РФ в... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:37

2024-02-08T13:37

2024-02-08T14:09

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Активы физических и юридических лиц из России на сумму более 660 миллионов евро были заморожены в Нидерландах по состоянию на 11 января, заявил посол РФ в стране Владимир Тарабрин в эфире телеканала "Россия 24"."Нидерланды стремятся быть в авангарде антироссийских инициатив Евросоюза. Это относится в том числе и к усилиям по контролю за соблюдением односторонних ограничительных мер против нашей страны. По состоянию на 11 января здесь заморожены финансовые активы физических и юридических лиц на сумму свыше 660 миллионов евро", - сказал посол.К лету 2023 года в Нидерландах заморозили российские активы на 644,5 миллиона евро, сообщала в июне Нидерландская телерадиовещательная корпорация. По информации СМИ, ошибки в написании фамилий, помимо прочего, мешали ряду банков и финансовых учреждений отслеживать и замораживать активы россиян, внесенных в санкционные списки.

https://ria.ru/20240126/aktivy-1923607174.html

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Варвара Скокшина

нидерланды, россия, в мире