https://ria.ru/20240207/yaschur-1925942461.html
Россельхознадзор заявил о риске распространения ящура в России
Россельхознадзор заявил о риске распространения ящура в России - РИА Новости, 07.02.2024
Россельхознадзор заявил о риске распространения ящура в России
Россельхознадзор видит определенные риски для животноводческой отрасли страны в связи с распространением ящура в соседних государствах, в том числе и по причине РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:58
2024-02-07T14:58
2024-02-07T15:01
турция
египет
россия
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923727366_0:0:2899:1630_1920x0_80_0_0_6e2a35f80bda238fc497bd0cd247e786.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россельхознадзор видит определенные риски для животноводческой отрасли страны в связи с распространением ящура в соседних государствах, в том числе и по причине переноса миграционными потоками, но не допустит разнесения болезни, сообщил руководитель Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт в ходе Всероссийского съезда производителей и переработчиков молока. В конце 2022 года в странах персидского залива и Турции стали регистрироваться случаи заболевания животных вирусом ящура серотипа SAT-2. В этой связи подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных оперативно разработал противоящурную вакцину с содержанием экзотического штамма вируса; с середины лета вакцина производилась в том числе для поставок в Египет, Кувейт, Армению, Саудовскую Аравию, Оман, ОАЭ, Ирак, Ливан, Марокко, Сирию. "В целом ситуация напряженная, могу сказать про распространение ящура на территории Турции, Грузии SAT-2 нового типа. Мы, конечно, быстро сделали в прошлом году вакцину, но перемещение мигрантов в Европе, вообще все вещи, связанные в том числе и с перемещением мигрантов, увеличивают у нас те риски, которые есть", - сказал Данкверт. Между тем, прогноз положительный. "Мы с этими рисками справимся, в этом нет никакого сомнения", - добавил он. Ящур – инфекционная, остро протекающая и быстро распространяющаяся болезнь парнокопытных животных. Россия в мае 2019 года восстановила статус страны с зоной, свободной от ящура без вакцинации. Всемирная организация здоровья животных признала в РФ пять благополучных по ящуру зон: одну - без вакцинации и четыре - с вакцинацией. Глава Россельхознадзора отметил также качество отечественных ветпрепаратов. "Всегда считалось, что иностранные вакцины почему-то лучше, а когда дошло до того, чтобы мы эффективно начали сами работать, получилось очень интересно. Я два дня назад разговаривал с руководителями крупных наших агрохолдингов, и они сказали, что при сравнении американских и наших вакцин - было несколько заболеваний, наши дали лучшие показатели", - сказал Данкверт.
https://ria.ru/20240118/rosselkhoznadzor-1922180915.html
https://ria.ru/20240131/korma-1924684575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, египет, россия, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Турция, Египет, Россия, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Россельхознадзор заявил о риске распространения ящура в России
Россельхознадзор видит риски для животноводства из-за ящура в соседних странах
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россельхознадзор видит определенные риски для животноводческой отрасли страны в связи с распространением ящура в соседних государствах, в том числе и по причине переноса миграционными потоками, но не допустит разнесения болезни, сообщил руководитель Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт в ходе Всероссийского съезда производителей и переработчиков молока.
В конце 2022 года в странах персидского залива и Турции
стали регистрироваться случаи заболевания животных вирусом ящура серотипа SAT-2. В этой связи подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных оперативно разработал противоящурную вакцину с содержанием экзотического штамма вируса; с середины лета вакцина производилась в том числе для поставок в Египет
, Кувейт
, Армению
, Саудовскую Аравию
, Оман
, ОАЭ
, Ирак
, Ливан
, Марокко
, Сирию
.
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«
"В целом ситуация напряженная, могу сказать про распространение ящура на территории Турции, Грузии
SAT-2 нового типа. Мы, конечно, быстро сделали в прошлом году вакцину, но перемещение мигрантов в Европе
, вообще все вещи, связанные в том числе и с перемещением мигрантов, увеличивают у нас те риски, которые есть", - сказал Данкверт.
Между тем, прогноз положительный. "Мы с этими рисками справимся, в этом нет никакого сомнения", - добавил он.
Ящур – инфекционная, остро протекающая и быстро распространяющаяся болезнь парнокопытных животных. Россия в мае 2019 года восстановила статус страны с зоной, свободной от ящура без вакцинации. Всемирная организация здоровья животных признала в РФ пять благополучных по ящуру зон: одну - без вакцинации и четыре - с вакцинацией.
Глава Россельхознадзора отметил также качество отечественных ветпрепаратов. "Всегда считалось, что иностранные вакцины почему-то лучше, а когда дошло до того, чтобы мы эффективно начали сами работать, получилось очень интересно. Я два дня назад разговаривал с руководителями крупных наших агрохолдингов, и они сказали, что при сравнении американских и наших вакцин - было несколько заболеваний, наши дали лучшие показатели", - сказал Данкверт.
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