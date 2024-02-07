https://ria.ru/20240207/yaschur-1925942461.html

Россельхознадзор заявил о риске распространения ящура в России

Россельхознадзор заявил о риске распространения ящура в России - РИА Новости, 07.02.2024

Россельхознадзор заявил о риске распространения ящура в России

Россельхознадзор видит определенные риски для животноводческой отрасли страны в связи с распространением ящура в соседних государствах, в том числе и по причине РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:58

2024-02-07T14:58

2024-02-07T15:01

турция

египет

россия

сергей данкверт

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923727366_0:0:2899:1630_1920x0_80_0_0_6e2a35f80bda238fc497bd0cd247e786.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россельхознадзор видит определенные риски для животноводческой отрасли страны в связи с распространением ящура в соседних государствах, в том числе и по причине переноса миграционными потоками, но не допустит разнесения болезни, сообщил руководитель Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт в ходе Всероссийского съезда производителей и переработчиков молока. В конце 2022 года в странах персидского залива и Турции стали регистрироваться случаи заболевания животных вирусом ящура серотипа SAT-2. В этой связи подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных оперативно разработал противоящурную вакцину с содержанием экзотического штамма вируса; с середины лета вакцина производилась в том числе для поставок в Египет, Кувейт, Армению, Саудовскую Аравию, Оман, ОАЭ, Ирак, Ливан, Марокко, Сирию. "В целом ситуация напряженная, могу сказать про распространение ящура на территории Турции, Грузии SAT-2 нового типа. Мы, конечно, быстро сделали в прошлом году вакцину, но перемещение мигрантов в Европе, вообще все вещи, связанные в том числе и с перемещением мигрантов, увеличивают у нас те риски, которые есть", - сказал Данкверт. Между тем, прогноз положительный. "Мы с этими рисками справимся, в этом нет никакого сомнения", - добавил он. Ящур – инфекционная, остро протекающая и быстро распространяющаяся болезнь парнокопытных животных. Россия в мае 2019 года восстановила статус страны с зоной, свободной от ящура без вакцинации. Всемирная организация здоровья животных признала в РФ пять благополучных по ящуру зон: одну - без вакцинации и четыре - с вакцинацией. Глава Россельхознадзора отметил также качество отечественных ветпрепаратов. "Всегда считалось, что иностранные вакцины почему-то лучше, а когда дошло до того, чтобы мы эффективно начали сами работать, получилось очень интересно. Я два дня назад разговаривал с руководителями крупных наших агрохолдингов, и они сказали, что при сравнении американских и наших вакцин - было несколько заболеваний, наши дали лучшие показатели", - сказал Данкверт.

https://ria.ru/20240118/rosselkhoznadzor-1922180915.html

https://ria.ru/20240131/korma-1924684575.html

турция

египет

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, египет, россия, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)