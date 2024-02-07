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Токио осудил включение Россией японской НПО в нежелательные организации - РИА Новости, 07.02.2024
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07:38 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/yaponiya-1925842778.html
Токио осудил включение Россией японской НПО в нежелательные организации
Токио осудил включение Россией японской НПО в нежелательные организации - РИА Новости, 07.02.2024
Токио осудил включение Россией японской НПО в нежелательные организации
Япония сделала представление России с опротестованием внесения японской организации, связанной с движением за возврат так называемых "северных территорий", как... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T07:38
2024-02-07T07:38
в мире
япония
россия
токио
есимаса хаяси
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ТОКИО, 7 фев – РИА Новости. Япония сделала представление России с опротестованием внесения японской организации, связанной с движением за возврат так называемых "северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. Во вторник минюст России включил в перечень нежелательных организаций три неправительственных организации из Японии, Украины и Швейцарии. Список пополнили японский "Союз за возвращение Северных территорий" ("Союз борьбы за возвращение Северных территорий"), украинский "Крымскотатарский Ресурсный Центр" и швейцарский IndustriALL Global Union. "Это объявление российской стороны является односторонним и неприемлемым. По дипломатическим каналам 7 февраля российской стороне сделано представление с опротестованием этого неприемлемого объявления и с требованием его отмены", - сказал Хаяси. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
https://ria.ru/20240207/yaponiya-1925842304.html
https://ria.ru/20240207/kurily-1925842028.html
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в мире, япония, россия, токио, есимаса хаяси
В мире, Япония, Россия, Токио, Есимаса Хаяси
Токио осудил включение Россией японской НПО в нежелательные организации

Токио опротестовал включение Россией японской НПО в нежелательные организации

© Fotolia / nmann77Флаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Fotolia / nmann77
Флаг Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 7 фев – РИА Новости. Япония сделала представление России с опротестованием внесения японской организации, связанной с движением за возврат так называемых "северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
Во вторник минюст России включил в перечень нежелательных организаций три неправительственных организации из Японии, Украины и Швейцарии. Список пополнили японский "Союз за возвращение Северных территорий" ("Союз борьбы за возвращение Северных территорий"), украинский "Крымскотатарский Ресурсный Центр" и швейцарский IndustriALL Global Union.
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"Это объявление российской стороны является односторонним и неприемлемым. По дипломатическим каналам 7 февраля российской стороне сделано представление с опротестованием этого неприемлемого объявления и с требованием его отмены", - сказал Хаяси.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
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