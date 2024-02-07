Рейтинг@Mail.ru
Токио в отношениях с Москвой исходит из нацинтересов, заявили в МИД Японии - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:31 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/yaponiya-1925842304.html
Токио в отношениях с Москвой исходит из нацинтересов, заявили в МИД Японии
Токио в отношениях с Москвой исходит из нацинтересов, заявили в МИД Японии - РИА Новости, 07.02.2024
Токио в отношениях с Москвой исходит из нацинтересов, заявили в МИД Японии
Отношения с Россией находятся в сложном положении, но в них Япония исходит из своих национальных интересов, заявила глава японского МИД Ёко Камикава. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T07:31
2024-02-07T07:31
япония
россия
кунашир (остров)
ёко камикава
в мире
токио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106829/40/1068294063_0:23:1600:922_1920x0_80_0_0_2753c825e9f88f03a4f157be8804db5f.jpg
ТОКИО, 7 фев – РИА Новости. Отношения с Россией находятся в сложном положении, но в них Япония исходит из своих национальных интересов, заявила глава японского МИД Ёко Камикава. "Отношения Японии и России находятся в сложной ситуации. Япония вместе с другими странами продолжает жесткие санкции в отношении России. Одновременно с этим по таким вопросам, как экономическая деятельность в области рыболовства и проблемы безопасности в море, где необходимо взаимодействие Японии и России как соседних стран, мы исходим из того, что (именно) будет служить национальным интересам в целом во внешнеполитическом аспекте нашей страны", - сказала глава МИД на ежегодном "Всеяпонский съезд с требованием возврата северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Съезд открылся в Токио в связи с отмечаемым 7 февраля в Японии "днем северных территорий". Трансляция съезда идет в прямом эфире в аккаунте исполнительного комитета съезда на канале Youtube. Съезд проводится каждый год. В нем традиционно принимают участие японские политики, с речью выступает премьер-министр страны и другие министры. День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
https://ria.ru/20240207/kurily-1925842028.html
https://ria.ru/20240131/yaponiya-1924491347.html
япония
россия
кунашир (остров)
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106829/40/1068294063_171:0:1428:943_1920x0_80_0_0_bf9057343925501c40d8dbd88452c139.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, россия, кунашир (остров), ёко камикава, в мире, токио
Япония, Россия, Кунашир (остров), Ёко Камикава, В мире, Токио
Токио в отношениях с Москвой исходит из нацинтересов, заявили в МИД Японии

МИД Японии: Токио в отношениях с Москвой исходит из своих национальных интересов

CC BY 2.0 / mike george / flagsФлаги Японии на улице Токио
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
CC BY 2.0 / mike george / flags
Флаги Японии на улице Токио . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 фев – РИА Новости. Отношения с Россией находятся в сложном положении, но в них Япония исходит из своих национальных интересов, заявила глава японского МИД Ёко Камикава.
«
"Отношения Японии и России находятся в сложной ситуации. Япония вместе с другими странами продолжает жесткие санкции в отношении России. Одновременно с этим по таким вопросам, как экономическая деятельность в области рыболовства и проблемы безопасности в море, где необходимо взаимодействие Японии и России как соседних стран, мы исходим из того, что (именно) будет служить национальным интересам в целом во внешнеполитическом аспекте нашей страны", - сказала глава МИД на ежегодном "Всеяпонский съезд с требованием возврата северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Съезд открылся в Токио в связи с отмечаемым 7 февраля в Японии "днем северных территорий". Трансляция съезда идет в прямом эфире в аккаунте исполнительного комитета съезда на канале Youtube. Съезд проводится каждый год. В нем традиционно принимают участие японские политики, с речью выступает премьер-министр страны и другие министры.
День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Кисида назвал возобновление посещений японцами могил на Курилах приоритетом
07:25
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
В Японии назвали позицию по территориальному вопросу с Россией неизменной
31 января, 06:21
 
ЯпонияРоссияКунашир (остров)Ёко КамикаваВ миреТокио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала