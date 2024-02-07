https://ria.ru/20240207/yaponiya-1925842304.html

Токио в отношениях с Москвой исходит из нацинтересов, заявили в МИД Японии

Токио в отношениях с Москвой исходит из нацинтересов, заявили в МИД Японии - РИА Новости, 07.02.2024

Токио в отношениях с Москвой исходит из нацинтересов, заявили в МИД Японии

Отношения с Россией находятся в сложном положении, но в них Япония исходит из своих национальных интересов, заявила глава японского МИД Ёко Камикава. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T07:31

2024-02-07T07:31

2024-02-07T07:31

япония

россия

кунашир (остров)

ёко камикава

в мире

токио

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ТОКИО, 7 фев – РИА Новости. Отношения с Россией находятся в сложном положении, но в них Япония исходит из своих национальных интересов, заявила глава японского МИД Ёко Камикава. "Отношения Японии и России находятся в сложной ситуации. Япония вместе с другими странами продолжает жесткие санкции в отношении России. Одновременно с этим по таким вопросам, как экономическая деятельность в области рыболовства и проблемы безопасности в море, где необходимо взаимодействие Японии и России как соседних стран, мы исходим из того, что (именно) будет служить национальным интересам в целом во внешнеполитическом аспекте нашей страны", - сказала глава МИД на ежегодном "Всеяпонский съезд с требованием возврата северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Съезд открылся в Токио в связи с отмечаемым 7 февраля в Японии "днем северных территорий". Трансляция съезда идет в прямом эфире в аккаунте исполнительного комитета съезда на канале Youtube. Съезд проводится каждый год. В нем традиционно принимают участие японские политики, с речью выступает премьер-министр страны и другие министры. День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

https://ria.ru/20240207/kurily-1925842028.html

https://ria.ru/20240131/yaponiya-1924491347.html

япония

россия

кунашир (остров)

токио

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япония, россия, кунашир (остров), ёко камикава, в мире, токио