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В Японии заявили о контактах с Россией по застрявшим во льдах косаткам - РИА Новости, 07.02.2024
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06:16 07.02.2024 (обновлено: 10:40 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/yaponiya-1925838226.html
В Японии заявили о контактах с Россией по застрявшим во льдах косаткам
В Японии заявили о контактах с Россией по застрявшим во льдах косаткам - РИА Новости, 07.02.2024
В Японии заявили о контактах с Россией по застрявшим во льдах косаткам
Япония находится в контакте с Россией в связи с застрявшими во льдах косатками в районе японского города Раусу на Хоккайдо, заявил генеральный секретарь... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T06:16
2024-02-07T10:40
есимаса хаяси
япония
россия
владислав даванков
мария захарова
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ТОКИО, 7 фев – РИА Новости. Япония находится в контакте с Россией в связи с застрявшими во льдах косатками в районе японского города Раусу на Хоккайдо, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. Ранее телеканал NHK сообщил, что около 10 косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Косатки застряли на отдалении около километра от берега, из-за движения льдов люди не могут к ним подобраться, чтобы оказать помощь. По словам очевидцев, в ловушке также оказались три-четыре детеныша косаток. "По этому вопросу мы находимся на связи с Россией", - сказал Хаяси. Он отметил, что косатки не подпадают под действие закона о защите редких животных. "Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", - добавил генсек. Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") обратился в МИД и МЧС с просьбой вызволить оказавшихся в ледовом плену косаток. По данным депутата, в 350 километрах к северу, в заливе Анива, есть российские спасательные суда усиленного ледового класса, которые могли бы справиться с этой задачей, нужно только согласовать спасательную операцию с Японией. Эксперт из МГУ Сергей Мухаметов заявлял РИА Новости, что косаток, оказавшихся в ловушке у побережья Хоккайдо, можно спасти, если создать полынью с помощью судна, но на это мало времени: в район нужно отправить судно ледового класса, даже необязательно, чтобы это был ледокол, судно прикроет место от ветра, под бортом сразу образуется полынья. На ситуацию отреагировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что у Японии должны быть средства вызволить косаток из "ледяного плена", специалисты уверены, что их можно спасти. Она считает, что для этого не требуется полноценных ледоколов, достаточно просто задействовать судно минимального ледового класса, который бы их прикрыл от ветра и создал полынью. По ее мнению, у Японии есть такие суда. Она также задалась вопросом, "почему не бьют в набат" международные экологи. Специалист по морским млекопитающим Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир Мельников сообщил РИА Новости, что оказавшиеся в ледовой ловушке у Японии косатки могут продержаться до смены направления ветра, так на этом участке "лед битый, не сплошной". Он также рассказал, что без воздуха косатки могут продержаться 15-20 минут, для них попадание в ледовую ловушку - очень редкое явление.
https://ria.ru/20240207/kosatki-1925827099.html
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есимаса хаяси, япония, россия, владислав даванков, мария захарова
Есимаса Хаяси, Япония, Россия, Владислав Даванков, Мария Захарова
В Японии заявили о контактах с Россией по застрявшим во льдах косаткам

Япония находится в контакте с Россией в связи с застрявшими во льдах косатками

© Wildlife Pro LLCКосатки, оказавшиеся в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива
Косатки, оказавшиеся в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива
© Wildlife Pro LLC
Косатки, оказавшиеся в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 фев – РИА Новости. Япония находится в контакте с Россией в связи с застрявшими во льдах косатками в районе японского города Раусу на Хоккайдо, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
Ранее телеканал NHK сообщил, что около 10 косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Косатки застряли на отдалении около километра от берега, из-за движения льдов люди не могут к ним подобраться, чтобы оказать помощь. По словам очевидцев, в ловушке также оказались три-четыре детеныша косаток.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Захарова рассказала, как можно спасти застрявших во льдах в Японии косаток
02:19
"По этому вопросу мы находимся на связи с Россией", - сказал Хаяси.
Он отметил, что косатки не подпадают под действие закона о защите редких животных.
"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", - добавил генсек.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") обратился в МИД и МЧС с просьбой вызволить оказавшихся в ледовом плену косаток. По данным депутата, в 350 километрах к северу, в заливе Анива, есть российские спасательные суда усиленного ледового класса, которые могли бы справиться с этой задачей, нужно только согласовать спасательную операцию с Японией. Эксперт из МГУ Сергей Мухаметов заявлял РИА Новости, что косаток, оказавшихся в ловушке у побережья Хоккайдо, можно спасти, если создать полынью с помощью судна, но на это мало времени: в район нужно отправить судно ледового класса, даже необязательно, чтобы это был ледокол, судно прикроет место от ветра, под бортом сразу образуется полынья.
На ситуацию отреагировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что у Японии должны быть средства вызволить косаток из "ледяного плена", специалисты уверены, что их можно спасти. Она считает, что для этого не требуется полноценных ледоколов, достаточно просто задействовать судно минимального ледового класса, который бы их прикрыл от ветра и создал полынью. По ее мнению, у Японии есть такие суда. Она также задалась вопросом, "почему не бьют в набат" международные экологи.
Специалист по морским млекопитающим Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир Мельников сообщил РИА Новости, что оказавшиеся в ледовой ловушке у Японии косатки могут продержаться до смены направления ветра, так на этом участке "лед битый, не сплошной". Он также рассказал, что без воздуха косатки могут продержаться 15-20 минут, для них попадание в ледовую ловушку - очень редкое явление.
Косатки, оказавшиеся в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива
Район Хоккайдо, где застряли косатки, покрыт сплошным тяжелым льдом
05:32
 
Есимаса ХаясиЯпонияРоссияВладислав ДаванковМария Захарова
 
 
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