https://ria.ru/20240207/ukraina-1925861148.html

Власти Украины заявили о повреждении предприятий в Харьковской области

Власти Украины заявили о повреждении предприятий в Харьковской области - РИА Новости, 07.02.2024

Власти Украины заявили о повреждении предприятий в Харьковской области

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в результате взрывов несколько ангаров предприятия повреждены в селе Охримовка, РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:17

2024-02-07T10:17

2024-02-07T10:17

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харьковская область

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в результате взрывов несколько ангаров предприятия повреждены в селе Охримовка, а в городе Волчанск разрушены складские помещения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, Харьковская область подверглась ударам. В результате чего были повреждены 10 ангаров предприятия и другая нежилая инфраструктура в селе Охримовка Чугуевского района. Кроме того, как он сообщает, в селе Малая Волчья повреждены складское помещение. "В городе Волчанск повреждены хозяйственные помещения предприятия", - написал он. Ранее в среду телеканал "Общественное" сперва сообщил о взрывах в Киевской и Черкасской областях, а затем о серии взрывов в Киеве. По информации украинских СМИ, в среду также раздались взрывы в Харькове и Николаеве. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что в городе раздаются взрывы. По данным Синегубова, повреждена нежилая инфраструктура. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240207/vzryvy-1925850719.html

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волчанск

харьков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, волчанск, харьков, дмитрий песков, вооруженные силы украины