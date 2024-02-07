Власти Украины заявили о повреждении предприятий в Харьковской области
Власти Украины: в Харьковской области повреждены ряд предприятий
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в результате взрывов несколько ангаров предприятия повреждены в селе Охримовка, а в городе Волчанск разрушены складские помещения.
Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, Харьковская область подверглась ударам. В результате чего были повреждены 10 ангаров предприятия и другая нежилая инфраструктура в селе Охримовка Чугуевского района. Кроме того, как он сообщает, в селе Малая Волчья повреждены складское помещение.
"В городе Волчанск повреждены хозяйственные помещения предприятия", - написал он.
Ранее в среду телеканал "Общественное" сперва сообщил о взрывах в Киевской и Черкасской областях, а затем о серии взрывов в Киеве. По информации украинских СМИ, в среду также раздались взрывы в Харькове и Николаеве. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что в городе раздаются взрывы. По данным Синегубова, повреждена нежилая инфраструктура.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.