https://ria.ru/20240207/ugroza-1925856223.html

"Осталось недолго". Угроза Зеленского Европе вызвала шок в Сети

"Осталось недолго". Угроза Зеленского Европе вызвала шок в Сети - РИА Новости, 07.02.2024

"Осталось недолго". Угроза Зеленского Европе вызвала шок в Сети

Читатели итальянского издания IL Fatto Quotidiano раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что конфликт может напрямую... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T09:47

2024-02-07T09:47

2024-02-07T12:23

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Читатели итальянского издания IL Fatto Quotidiano раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что конфликт может напрямую распространиться на страны Европы, если Киеву перестанут помогать."Этот тип — просто фанатик. Россия не заинтересована в продолжении наступления, она сделает это только в ответ на атаки НАТО (конфликт на Украине — это как раз следствие действий альянса) и уж точно не с помощью конвенционального оружия. Этого типа надо сместить с должности и заменить более разумными людьми в интересах тех молодых парней, которых он намерен отправить на смерть", — написал g.durso."Этому клоуну плевать на то, что гибнут люди у него дома!!! Он думает только о деньгах! Осталось недолго, и скоро ему придет справедливый конец!" — пожаловался OFFSET70."Он что, угрожает нам нашим же оружием? Ему нужны солдаты и возможность нанести удар по России. Он готов развязать ядерную войну", — указал Pippo Caruso."Мы находимся на милости у комедианта, а наши политики следуют диктату янки только ради того, чтобы продолжать набивать кошельки военных промышленников", — посетовал germoglio."Продажная марионетка! Европа уже давно втянута в этот военный конфликт благодаря тебе и твоим хозяевам из США: стремительно растущая инфляция, разрушенные газопроводы, миллионы украинских мигрантов, сотни тысяч погибших", — подытожил M. Trevi.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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европа, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, нато, в мире, политика