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В Турции заявили, что хотят уйти от образа дешевой страны для туристов - РИА Новости, 07.02.2024
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Туризм
 
18:16 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/turtsiya-1926001726.html
В Турции заявили, что хотят уйти от образа дешевой страны для туристов
В Турции заявили, что хотят уйти от образа дешевой страны для туристов - РИА Новости, 07.02.2024
В Турции заявили, что хотят уйти от образа дешевой страны для туристов
Турции необходимо избавиться от образа дешевого направления для туристов, в то же время перед ней стоит задача предложить качественный продукт путешественникам... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:16
2024-02-07T18:16
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СТАМБУЛ, 7 фев – РИА Новости. Турции необходимо избавиться от образа дешевого направления для туристов, в то же время перед ней стоит задача предложить качественный продукт путешественникам с различным бюджетом, заявил глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Эркан Ягджы. "2024 год станет для нас проверочным годом после 2019-го, так как цены в Турции выросли, – примет ли мир эти новые цены. Крайне важно в первую очередь в этом году думать не о числе туристов, а об уровне доходов от туризма", – отметил Ягджы на туристической выставке EMİTT. По мнению Ягджы, Турции необходимо уходить от образа "дешевой страны" для путешествий. "Цены на отели выросли не только у нас, а во всем мире. Несмотря на это, Турция остается лидером по соотношению цены и качества продукта, мы не потеряли это преимущество... Турция была известна раньше как дешевое направление, теперь нам нужно преодолеть это. Важно быть не самым дорогим, а провести сегментацию по ценам и быть способными предложить гостям разных профилей разный продукт", – отметил Ягджы. Он подчеркнул, что стоимость гостиничных номеров должна соответствовать классификации отелей. "Не должно быть такого, что трехзвездочный отель стоит так же, как пятизвездочный", – пояснил глава Федерации отельеров. Ягджы также посетовал на то, что в Турции не так хорошо, как в европейских странах, развит железнодорожный транспорт. В октябре 2023 года вице-президент группы отелей Accor и гендиректор отеля Swissotel Bosphorus в Стамбуле Угур Талайхан заявил РИА Новости, что туристический сезон в Турции нельзя признать удачным, туриндустрии стоит усвоить уроки и не повторять ошибок.
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новости - туризм, турция, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Туризм
В Турции заявили, что хотят уйти от образа дешевой страны для туристов

Отельер: Турции надо уйти от образа дешевого направления для туристов

© iStock.com / frantic00Женщина гуляет по старому городу Антальи на фоне римских ворот Адриана
Женщина гуляет по старому городу Антальи на фоне римских ворот Адриана - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© iStock.com / frantic00
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СТАМБУЛ, 7 фев – РИА Новости. Турции необходимо избавиться от образа дешевого направления для туристов, в то же время перед ней стоит задача предложить качественный продукт путешественникам с различным бюджетом, заявил глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Эркан Ягджы.
"2024 год станет для нас проверочным годом после 2019-го, так как цены в Турции выросли, – примет ли мир эти новые цены. Крайне важно в первую очередь в этом году думать не о числе туристов, а об уровне доходов от туризма", – отметил Ягджы на туристической выставке EMİTT.
По мнению Ягджы, Турции необходимо уходить от образа "дешевой страны" для путешествий.
"Цены на отели выросли не только у нас, а во всем мире. Несмотря на это, Турция остается лидером по соотношению цены и качества продукта, мы не потеряли это преимущество... Турция была известна раньше как дешевое направление, теперь нам нужно преодолеть это. Важно быть не самым дорогим, а провести сегментацию по ценам и быть способными предложить гостям разных профилей разный продукт", – отметил Ягджы.
Он подчеркнул, что стоимость гостиничных номеров должна соответствовать классификации отелей. "Не должно быть такого, что трехзвездочный отель стоит так же, как пятизвездочный", – пояснил глава Федерации отельеров.
Ягджы также посетовал на то, что в Турции не так хорошо, как в европейских странах, развит железнодорожный транспорт.
В октябре 2023 года вице-президент группы отелей Accor и гендиректор отеля Swissotel Bosphorus в Стамбуле Угур Талайхан заявил РИА Новости, что туристический сезон в Турции нельзя признать удачным, туриндустрии стоит усвоить уроки и не повторять ошибок.
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