https://ria.ru/20240207/torgovlya-1925979411.html

В деле о торговле детьми в Москве выявили еще семь новых сделок

В деле о торговле детьми в Москве выявили еще семь новых сделок - РИА Новости, 07.02.2024

В деле о торговле детьми в Москве выявили еще семь новых сделок

Семь новых фактов продажи младенцев появились в уголовном деле о торговле детьми тремя фигурантками, сообщила журналистам старший помощник столичного главка СК... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T17:06

2024-02-07T17:06

2024-02-07T17:06

происшествия

москва

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292699_129:0:3459:1873_1920x0_80_0_0_cae030a006d32edbcb5ef58fdde08abd.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Семь новых фактов продажи младенцев появились в уголовном деле о торговле детьми тремя фигурантками, сообщила журналистам старший помощник столичного главка СК РФ Юлия Иванова. На первоначальном этапе следствия было установлено, что одной фигуранткой незаконно оформлено пять детей, другой - шесть детей. "Выявлено еще семь случаев совершения сделок в отношении новорожденных, в связи с чем действия фигурантов квалифицированы как совершенные организованной группой", - сказала она. Выйти на схему торговли детьми силовикам удалось во время проверки многодетной матери Юлии Логиновой в прошлом году. Тогда из медучреждения поступила информации об обнаружении в крови мальчика 2015 года рождения запрещенного при его заболевании лекарства. По данному факту возбудили дело об умышленном причинении вреда здоровью. В это время выяснилось, что 47-летняя женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей: 2006, 2008, 2010, двух 2011, трех 2012, 2013, 2014, двух 2015, 2016, 2018 и 2019 годов рождения. Часть детей она рожала сама, часть - с помощью "суррогатной" матери. Преображенский суд Москвы в октябре прошлого года по ходатайству следственных органов арестовал Логинову и Фирузу Усканову. Вместе с ними отправили в СИЗО еще одну предполагаемую соучастницу Наталью Патоку. Как сообщают СМИ, она основала кризисный приют для женщин.

https://ria.ru/20230301/torgovlya-1855157498.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)