https://ria.ru/20240207/torgovlya-1925979411.html
В деле о торговле детьми в Москве выявили еще семь новых сделок
В деле о торговле детьми в Москве выявили еще семь новых сделок - РИА Новости, 07.02.2024
В деле о торговле детьми в Москве выявили еще семь новых сделок
Семь новых фактов продажи младенцев появились в уголовном деле о торговле детьми тремя фигурантками, сообщила журналистам старший помощник столичного главка СК... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T17:06
2024-02-07T17:06
2024-02-07T17:06
происшествия
москва
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Семь новых фактов продажи младенцев появились в уголовном деле о торговле детьми тремя фигурантками, сообщила журналистам старший помощник столичного главка СК РФ Юлия Иванова. На первоначальном этапе следствия было установлено, что одной фигуранткой незаконно оформлено пять детей, другой - шесть детей. "Выявлено еще семь случаев совершения сделок в отношении новорожденных, в связи с чем действия фигурантов квалифицированы как совершенные организованной группой", - сказала она. Выйти на схему торговли детьми силовикам удалось во время проверки многодетной матери Юлии Логиновой в прошлом году. Тогда из медучреждения поступила информации об обнаружении в крови мальчика 2015 года рождения запрещенного при его заболевании лекарства. По данному факту возбудили дело об умышленном причинении вреда здоровью. В это время выяснилось, что 47-летняя женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей: 2006, 2008, 2010, двух 2011, трех 2012, 2013, 2014, двух 2015, 2016, 2018 и 2019 годов рождения. Часть детей она рожала сама, часть - с помощью "суррогатной" матери. Преображенский суд Москвы в октябре прошлого года по ходатайству следственных органов арестовал Логинову и Фирузу Усканову. Вместе с ними отправили в СИЗО еще одну предполагаемую соучастницу Наталью Патоку. Как сообщают СМИ, она основала кризисный приют для женщин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В деле о торговле детьми в Москве выявили еще семь новых сделок
СК выявил семь новых случаев сделок в деле о торговле новорожденными в Москве
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
Семь новых фактов продажи младенцев появились в уголовном деле о торговле детьми тремя фигурантками, сообщила
журналистам старший помощник столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
На первоначальном этапе следствия было установлено, что одной фигуранткой незаконно оформлено пять детей, другой - шесть детей.
"Выявлено еще семь случаев совершения сделок в отношении новорожденных, в связи с чем действия фигурантов квалифицированы как совершенные организованной группой", - сказала она.
Выйти на схему торговли детьми силовикам удалось во время проверки многодетной матери Юлии Логиновой в прошлом году. Тогда из медучреждения поступила информации об обнаружении в крови мальчика 2015 года рождения запрещенного при его заболевании лекарства. По данному факту возбудили дело об умышленном причинении вреда здоровью.
В Красноярске фирму и семь рожениц обвинили в торговле детьми
В это время выяснилось, что 47-летняя женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей: 2006, 2008, 2010, двух 2011, трех 2012, 2013, 2014, двух 2015, 2016, 2018 и 2019 годов рождения. Часть детей она рожала сама, часть - с помощью "суррогатной" матери.
Преображенский суд Москвы в октябре прошлого года по ходатайству следственных органов арестовал Логинову и Фирузу Усканову. Вместе с ними отправили в СИЗО еще одну предполагаемую соучастницу Наталью Патоку. Как сообщают СМИ, она основала кризисный приют для женщин.