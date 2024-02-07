https://ria.ru/20240207/spiker-1925931917.html

Спикер парламента Болгарии заявил, что провел три часа в убежище в Киеве

Спикер парламента Болгарии заявил, что провел три часа в убежище в Киеве - РИА Новости, 07.02.2024

Спикер парламента Болгарии заявил, что провел три часа в убежище в Киеве

Спикер парламента Болгарии Росен Желязков заявил, что в среду утром провел более 3 часов в бомбоубежище в Киеве вместе с членами своей делегации, сообщает... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:20

2024-02-07T14:20

2024-02-07T14:20

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Спикер парламента Болгарии Росен Желязков заявил, что в среду утром провел более 3 часов в бомбоубежище в Киеве вместе с членами своей делегации, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Как сообщает телеканал, из-за объявления воздушной тревоги спикера Желязкова и возглавляемую им делегацию в Киеве в 05.50 (06.50 мск) отвели в бомбоубежище, где они находились до 09.00 (10.00 мск). "Раздались сирены, и, конечно, согласно протоколу, мы все вместе спустились в бомбоубежище", - сказал спикер телеканалу. Чиновники Европы, периодически совершающие поездки в украинскую столицу, любят рассказывать о сопровождающих их визиты опасностях.

https://ria.ru/20240207/borrel-1925891991.html

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в мире, киев, болгария, европа