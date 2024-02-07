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Спикер парламента Болгарии заявил, что провел три часа в убежище в Киеве - РИА Новости, 07.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/spiker-1925931917.html
Спикер парламента Болгарии заявил, что провел три часа в убежище в Киеве
Спикер парламента Болгарии заявил, что провел три часа в убежище в Киеве - РИА Новости, 07.02.2024
Спикер парламента Болгарии заявил, что провел три часа в убежище в Киеве
Спикер парламента Болгарии Росен Желязков заявил, что в среду утром провел более 3 часов в бомбоубежище в Киеве вместе с членами своей делегации, сообщает... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:20
2024-02-07T14:20
специальная военная операция на украине
в мире
киев
болгария
европа
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Спикер парламента Болгарии Росен Желязков заявил, что в среду утром провел более 3 часов в бомбоубежище в Киеве вместе с членами своей делегации, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Как сообщает телеканал, из-за объявления воздушной тревоги спикера Желязкова и возглавляемую им делегацию в Киеве в 05.50 (06.50 мск) отвели в бомбоубежище, где они находились до 09.00 (10.00 мск). "Раздались сирены, и, конечно, согласно протоколу, мы все вместе спустились в бомбоубежище", - сказал спикер телеканалу. Чиновники Европы, периодически совершающие поездки в украинскую столицу, любят рассказывать о сопровождающих их визиты опасностях.
https://ria.ru/20240207/borrel-1925891991.html
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в мире, киев, болгария, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Болгария, Европа
Спикер парламента Болгарии заявил, что провел три часа в убежище в Киеве

БНТ: спикер парламента Болгарии заявил, что провел 3 часа в бомбоубежище в Киеве

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Спикер парламента Болгарии Росен Желязков заявил, что в среду утром провел более 3 часов в бомбоубежище в Киеве вместе с членами своей делегации, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Как сообщает телеканал, из-за объявления воздушной тревоги спикера Желязкова и возглавляемую им делегацию в Киеве в 05.50 (06.50 мск) отвели в бомбоубежище, где они находились до 09.00 (10.00 мск).
«
"Раздались сирены, и, конечно, согласно протоколу, мы все вместе спустились в бомбоубежище", - сказал спикер телеканалу.
Чиновники Европы, периодически совершающие поездки в украинскую столицу, любят рассказывать о сопровождающих их визиты опасностях.
Жозеп Боррель в укрытии в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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Вчера, 11:59
 
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