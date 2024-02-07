https://ria.ru/20240207/siriya-1925823522.html
СМИ: сирийская ПВО отражает израильскую ракетную атаку на Хомс
СМИ: сирийская ПВО отражает израильскую ракетную атаку на Хомс - РИА Новости, 07.02.2024
СМИ: сирийская ПВО отражает израильскую ракетную атаку на Хомс
Средства противовоздушной обороны Сирии отражают израильскую ракетную атаку на провинцию Хомс, сообщает сирийский государственный телеканал Al Akhbar. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T01:06
2024-02-07T01:06
2024-02-07T01:06
хомс (город)
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 7 фев - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Сирии отражают израильскую ракетную атаку на провинцию Хомс, сообщает сирийский государственный телеканал Al Akhbar. "Израиль совершил агрессию на центральный регион (Хомс - ред.). Средства нашей противовоздушной обороны реагируют и сбивают некоторые ракеты противника", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20240203/ataka-1925172141.html
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хомс (город), в мире, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хомс (город), В мире, Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: сирийская ПВО отражает израильскую ракетную атаку на Хомс
Al Akhbar: ПВО Сирии отражают израильскую ракетную атаку на провинцию Хомс