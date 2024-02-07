https://ria.ru/20240207/shkola-1925858156.html

"Коммунисты России" призвали вернуть ленинский лозунг об учебе в школы

"Коммунисты России" призвали вернуть ленинский лозунг об учебе в школы - РИА Новости, 07.02.2024

"Коммунисты России" призвали вернуть ленинский лозунг об учебе в школы

Знаменитый призыв Владимира Ленина "Учиться, учиться и учиться!" стоит вернуть на стены школьных классов: выполненный красочно и большими буквами он "будет... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T09:59

2024-02-07T09:59

2024-02-07T09:59

общество

сергей малинкович

россия

сергей кравцов

владимир ленин (владимир ульянов)

коммунисты россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918755651_565:829:2730:2047_1920x0_80_0_0_501d1f0b9d302e457ce768f07123a2de.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Знаменитый призыв Владимира Ленина "Учиться, учиться и учиться!" стоит вернуть на стены школьных классов: выполненный красочно и большими буквами он "будет положительно влиять на сознание учеников", заявил РИА Новости председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович. "Для младших школьников и учащихся средней школы этот вечно актуальный ленинский призыв "Учиться, учиться и учиться!" - особенно важный. Красочно оформленный, написанный большими буквами на стенах классов он будет положительно влиять на сознание учеников первого-седьмого классов, побуждать их усилить прилежание, задуматься над смыслом ленинского призыва", - считает Малинкович. Он также отметил, что направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову, в котором призывает вернуть ленинский призыв на стены школ. "Ленинский лозунг в данном случае не является идеологическим и не должен вызвать у кого-либо неприятия", - добавил лидер "Коммунистов России".

https://ria.ru/20240206/valentinki-1925719251.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей малинкович, россия, сергей кравцов, владимир ленин (владимир ульянов), коммунисты россии