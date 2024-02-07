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"Коммунисты России" призвали вернуть ленинский лозунг об учебе в школы - РИА Новости, 07.02.2024
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09:59 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/shkola-1925858156.html
"Коммунисты России" призвали вернуть ленинский лозунг об учебе в школы
"Коммунисты России" призвали вернуть ленинский лозунг об учебе в школы - РИА Новости, 07.02.2024
"Коммунисты России" призвали вернуть ленинский лозунг об учебе в школы
Знаменитый призыв Владимира Ленина "Учиться, учиться и учиться!" стоит вернуть на стены школьных классов: выполненный красочно и большими буквами он "будет... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T09:59
2024-02-07T09:59
общество
сергей малинкович
россия
сергей кравцов
владимир ленин (владимир ульянов)
коммунисты россии
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Знаменитый призыв Владимира Ленина "Учиться, учиться и учиться!" стоит вернуть на стены школьных классов: выполненный красочно и большими буквами он "будет положительно влиять на сознание учеников", заявил РИА Новости председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович. "Для младших школьников и учащихся средней школы этот вечно актуальный ленинский призыв "Учиться, учиться и учиться!" - особенно важный. Красочно оформленный, написанный большими буквами на стенах классов он будет положительно влиять на сознание учеников первого-седьмого классов, побуждать их усилить прилежание, задуматься над смыслом ленинского призыва", - считает Малинкович. Он также отметил, что направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову, в котором призывает вернуть ленинский призыв на стены школ. "Ленинский лозунг в данном случае не является идеологическим и не должен вызвать у кого-либо неприятия", - добавил лидер "Коммунистов России".
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общество, сергей малинкович, россия, сергей кравцов, владимир ленин (владимир ульянов), коммунисты россии
Общество, Сергей Малинкович, Россия, Сергей Кравцов, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Коммунисты России
"Коммунисты России" призвали вернуть ленинский лозунг об учебе в школы

"Коммунисты России": ленинский лозунг об учебе следует вернуть в школьные классы

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального комитета Коммунистической партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович
Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Коммунисты России Сергей Малинкович - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Председатель Центрального комитета Коммунистической партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Знаменитый призыв Владимира Ленина "Учиться, учиться и учиться!" стоит вернуть на стены школьных классов: выполненный красочно и большими буквами он "будет положительно влиять на сознание учеников", заявил РИА Новости председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.
«
"Для младших школьников и учащихся средней школы этот вечно актуальный ленинский призыв "Учиться, учиться и учиться!" - особенно важный. Красочно оформленный, написанный большими буквами на стенах классов он будет положительно влиять на сознание учеников первого-седьмого классов, побуждать их усилить прилежание, задуматься над смыслом ленинского призыва", - считает Малинкович.
Он также отметил, что направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову, в котором призывает вернуть ленинский призыв на стены школ.
"Ленинский лозунг в данном случае не является идеологическим и не должен вызвать у кого-либо неприятия", - добавил лидер "Коммунистов России".
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