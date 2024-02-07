https://ria.ru/20240207/samolet-1925857338.html

В США назвали причину ЧП с дверью в самолете Alaska Airlines

В США назвали причину ЧП с дверью в самолете Alaska Airlines - РИА Новости, 07.02.2024

В США назвали причину ЧП с дверью в самолете Alaska Airlines

Предварительное расследование Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США подтвердило, что дверь, выпавшая из самолета компании Alaska... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T09:53

2024-02-07T09:53

2024-02-07T09:58

в мире

сша

boeing 737

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920246532_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_842e489d93c944fef38a95891fa4ae72.jpg

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Предварительное расследование Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США подтвердило, что дверь, выпавшая из самолета компании Alaska Airlines во время полета в начале января, не была закреплена болтами. Пятого января самолета Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в США после того, как у него в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники писала, вероятнее всего, вообще не была закреплена болтами "Характер выявленных повреждений и отсутствие повреждения контактов или деформации вокруг отверстий для …болтов… указывает, что четыре болта, препятствующие перемещению двери..., отсутствовали перед тем, как (дверь) сошла… с упоров", - говорится в документе по результатам предварительного расследования. В ведомстве отметили, что при декомпрессии салона системы самолета сработали в штатном режиме, а само расследование продолжится. После инцидента с самолетом 737 MAX 9 управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию 171 такой машины для проведения срочных инспекций. Авиакомпания Alaska Airlines, на самолете которой случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 MAX 9.

https://ria.ru/20240205/boeing-1925509693.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, boeing 737