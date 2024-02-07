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В США назвали причину ЧП с дверью в самолете Alaska Airlines - РИА Новости, 07.02.2024
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09:53 07.02.2024 (обновлено: 09:58 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/samolet-1925857338.html
В США назвали причину ЧП с дверью в самолете Alaska Airlines
В США назвали причину ЧП с дверью в самолете Alaska Airlines - РИА Новости, 07.02.2024
В США назвали причину ЧП с дверью в самолете Alaska Airlines
Предварительное расследование Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США подтвердило, что дверь, выпавшая из самолета компании Alaska... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T09:53
2024-02-07T09:58
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Предварительное расследование Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США подтвердило, что дверь, выпавшая из самолета компании Alaska Airlines во время полета в начале января, не была закреплена болтами. Пятого января самолета Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в США после того, как у него в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники писала, вероятнее всего, вообще не была закреплена болтами "Характер выявленных повреждений и отсутствие повреждения контактов или деформации вокруг отверстий для …болтов… указывает, что четыре болта, препятствующие перемещению двери..., отсутствовали перед тем, как (дверь) сошла… с упоров", - говорится в документе по результатам предварительного расследования. В ведомстве отметили, что при декомпрессии салона системы самолета сработали в штатном режиме, а само расследование продолжится. После инцидента с самолетом 737 MAX 9 управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию 171 такой машины для проведения срочных инспекций. Авиакомпания Alaska Airlines, на самолете которой случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 MAX 9.
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в мире, сша, boeing 737
В мире, США, Boeing 737
В США назвали причину ЧП с дверью в самолете Alaska Airlines

NTSB: выпавшая в полете дверь лайнера Alaska Airlines не была закреплена болтами

© AP PhotoПоврежденный самолет Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines
Поврежденный самолет Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo
Поврежденный самолет Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Предварительное расследование Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США подтвердило, что дверь, выпавшая из самолета компании Alaska Airlines во время полета в начале января, не была закреплена болтами.
Пятого января самолета Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в США после того, как у него в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники писала, вероятнее всего, вообще не была закреплена болтами
«
"Характер выявленных повреждений и отсутствие повреждения контактов или деформации вокруг отверстий для …болтов… указывает, что четыре болта, препятствующие перемещению двери..., отсутствовали перед тем, как (дверь) сошла… с упоров", - говорится в документе по результатам предварительного расследования.
В ведомстве отметили, что при декомпрессии салона системы самолета сработали в штатном режиме, а само расследование продолжится.
После инцидента с самолетом 737 MAX 9 управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию 171 такой машины для проведения срочных инспекций. Авиакомпания Alaska Airlines, на самолете которой случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 MAX 9.
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