https://ria.ru/20240207/pozdravlenie-1925969045.html

Руденя поздравил специалистов Тверской станции скорой медпомощи с юбилеем

Руденя поздравил специалистов Тверской станции скорой медпомощи с юбилеем - РИА Новости, 07.02.2024

Руденя поздравил специалистов Тверской станции скорой медпомощи с юбилеем

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду поздравил студентов-медиков, специалистов и ветеранов Тверской станции скорой медицинской помощи с 95-летием... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:32

2024-02-07T16:32

2024-02-07T16:32

тверская область

игорь руденя

врачи

владимир васильев

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду поздравил студентов-медиков, специалистов и ветеранов Тверской станции скорой медицинской помощи с 95-летием предприятия, сообщает пресс-служба правительства региона. В среду в мультимедийном историческом парке "Россия – Моя история" на ВДНХ в Москве проходит межрегиональный семинар "Экстренная помощь в 2024 году – новые вызовы для молодежи", приуроченный к 95-летию Тверской станции скорой медицинской помощи. Перед началом мероприятия Руденя и депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев ознакомились с представленным на выставке оборудованием, которое медики использовали в разные годы работы СМП. "Знаменитый русский писатель, практикующий доктор Антон Павлович Чехов сказал, что профессия врача – это каждодневный подвиг во имя жизни и здоровья людей. Эти слова можно назвать эпиграфом к истории развития системы скорой и неотложной медицинской помощи на тверской земле",- цитирует пресс-служба главу региона. Он напомнил, что у истоков создания службы стоял коллектив всего из 21 человека. За год они обслуживали порядка пяти тысяч вызовов. "Но уже через несколько лет телефонный номер "03" стал одним из самых известных, а труд сотрудников скорой – одним из самых уважаемых. Сегодня мы сохраняем эту систему, уже отстроенную на современный лад", - добавил губернатор. Глава Тверской области особо поблагодарил ветеранов службы, воспитавших поколение нынешних медиков, и отметил вклад тверских специалистов, спасающих жизни в зоне проведения специальной военной операции. В системе скорой помощи Тверской области трудится около 2 тысяч специалистов. В 2023 году бригады СМП выезжали на вызовы более 366 тысяч раз. В 2021 году Верхневолжье завершило централизацию подразделений СМП. Сегодня объединенный диспетчерский центр принимает вызовы скорой со всего региона. При центре действует врачебно-консультативный пост, специалисты которого дистанционно оказывают помощь бригадам, находящимся на месте вызова, и непосредственно жителям. В пик эпидемии коронавируса в центр поступало до 4,5 тысячи обращений в сутки – это три обращения каждую минуту. Приоритетное внимание в Тверской области уделяется укреплению материально-технической базы службы. За прошедшие четыре года обновлено более 60% автопарка скорых, приобретено свыше 100 новых машин с необходимым медицинским оборудованием. Все бригады скорой помощи оснащены планшетами, что позволяет оперативно получить информацию об истории болезни пациента и о его дальнейшей маршрутизации. Проведен комплексный ремонт здания Ржевской подстанции, переехали в благоустроенные помещения шесть отделений скорой помощи. Планируется переезд еще пяти отделений.

https://ria.ru/20240206/verkhnevolzhe-1925747612.html

https://ria.ru/20240127/spektakl-1923895871.html

https://ria.ru/20240123/mnogodetnye-1923083332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, врачи, владимир васильев