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Эксперт рассказал о повышении цен в российских отелях - РИА Новости, 07.02.2024
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Туризм
 
13:49 07.02.2024 (обновлено: 13:50 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/oteli-1925924002.html
Эксперт рассказал о повышении цен в российских отелях
Эксперт рассказал о повышении цен в российских отелях - РИА Новости, 07.02.2024
Эксперт рассказал о повышении цен в российских отелях
Доходы российских отелей по итогам прошлого года выросли примерно на 15 процентов за счет роста среднего чека и загрузки, санаториев – снизились на 4,6... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:49
2024-02-07T13:50
туризм
коммерческая недвижимость
ярославль
москва
федеральная служба государственной статистики (росстат)
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Доходы российских отелей по итогам прошлого года выросли примерно на 15 процентов за счет роста среднего чека и загрузки, санаториев – снизились на 4,6 процента, сообщил руководитель комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексей Мусакин, ссылаясь на данные Росстата. "Я взял данные статистики… по 2023 году у нас есть почти все, кроме расходов, по Росстату… Доходы выросли примерно на 15 процентов, так как рост среднего чека составил 10 процентов, а рост загрузки – 10 процентов плюс-минус. При этом расходы выросли на 17 процентов", – сказал Мусакин в рамках сессии РСТ, посвященной вопросам гостиничной туристической инфраструктуры, подводя итоги работы российских отелей за прошлый год. Например, по его данным, в Ярославле средний чек за пребывание в отеле вырос почти на 25 процентов по итогам года, а в Москве – на 15 процентов. "По загрузке прирост в январе-августе был 10,4 процента, точных данных по декабрю еще нет, но по нашим подсчетам, он составит в районе 8,5-9 процентов", – сказал Мусакин. "С санаторно-курортными организациями все существенно хуже. Выручка у них упала… по данным Росстата, со 195 миллиардов до 186 миллиардов (рублей - ред.)", – продолжил он. Мусакин объяснил падение выручки санаториев тем, что гости стали меньше в них задерживаться. По его данным, длительность пребывания сократилась в среднем с 12 дней до 10,25, при этом число размещенных гостей в санаториях увеличилось. Частая смена гостей повышает затраты на обслуживание номеров, таким образом, растут и общие расходы, пояснил он.
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коммерческая недвижимость, ярославль, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат), новости - туризм, туризм
Туризм, Коммерческая недвижимость, Ярославль, Москва, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Новости - Туризм, Туризм
Эксперт рассказал о повышении цен в российских отелях

РСТ: выручка отелей России за год выросла, а санаториев упала

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкНомер отеля
Номер отеля - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Доходы российских отелей по итогам прошлого года выросли примерно на 15 процентов за счет роста среднего чека и загрузки, санаториев – снизились на 4,6 процента, сообщил руководитель комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексей Мусакин, ссылаясь на данные Росстата.
"Я взял данные статистики… по 2023 году у нас есть почти все, кроме расходов, по Росстату… Доходы выросли примерно на 15 процентов, так как рост среднего чека составил 10 процентов, а рост загрузки – 10 процентов плюс-минус. При этом расходы выросли на 17 процентов", – сказал Мусакин в рамках сессии РСТ, посвященной вопросам гостиничной туристической инфраструктуры, подводя итоги работы российских отелей за прошлый год.
Например, по его данным, в Ярославле средний чек за пребывание в отеле вырос почти на 25 процентов по итогам года, а в Москве – на 15 процентов. "По загрузке прирост в январе-августе был 10,4 процента, точных данных по декабрю еще нет, но по нашим подсчетам, он составит в районе 8,5-9 процентов", – сказал Мусакин.
"С санаторно-курортными организациями все существенно хуже. Выручка у них упала… по данным Росстата, со 195 миллиардов до 186 миллиардов (рублей - ред.)", – продолжил он.
Мусакин объяснил падение выручки санаториев тем, что гости стали меньше в них задерживаться. По его данным, длительность пребывания сократилась в среднем с 12 дней до 10,25, при этом число размещенных гостей в санаториях увеличилось. Частая смена гостей повышает затраты на обслуживание номеров, таким образом, растут и общие расходы, пояснил он.
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