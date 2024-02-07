https://ria.ru/20240207/oteli-1925924002.html
Эксперт рассказал о повышении цен в российских отелях
Эксперт рассказал о повышении цен в российских отелях - РИА Новости, 07.02.2024
Эксперт рассказал о повышении цен в российских отелях
Доходы российских отелей по итогам прошлого года выросли примерно на 15 процентов за счет роста среднего чека и загрузки, санаториев – снизились на 4,6... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:49
2024-02-07T13:49
2024-02-07T13:50
туризм
коммерческая недвижимость
ярославль
москва
федеральная служба государственной статистики (росстат)
новости - туризм
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914768053_0:333:3040:2043_1920x0_80_0_0_a3c4423b4fe8f61f0b7d00d9f640fb50.jpg
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Доходы российских отелей по итогам прошлого года выросли примерно на 15 процентов за счет роста среднего чека и загрузки, санаториев – снизились на 4,6 процента, сообщил руководитель комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексей Мусакин, ссылаясь на данные Росстата. "Я взял данные статистики… по 2023 году у нас есть почти все, кроме расходов, по Росстату… Доходы выросли примерно на 15 процентов, так как рост среднего чека составил 10 процентов, а рост загрузки – 10 процентов плюс-минус. При этом расходы выросли на 17 процентов", – сказал Мусакин в рамках сессии РСТ, посвященной вопросам гостиничной туристической инфраструктуры, подводя итоги работы российских отелей за прошлый год. Например, по его данным, в Ярославле средний чек за пребывание в отеле вырос почти на 25 процентов по итогам года, а в Москве – на 15 процентов. "По загрузке прирост в январе-августе был 10,4 процента, точных данных по декабрю еще нет, но по нашим подсчетам, он составит в районе 8,5-9 процентов", – сказал Мусакин. "С санаторно-курортными организациями все существенно хуже. Выручка у них упала… по данным Росстата, со 195 миллиардов до 186 миллиардов (рублей - ред.)", – продолжил он. Мусакин объяснил падение выручки санаториев тем, что гости стали меньше в них задерживаться. По его данным, длительность пребывания сократилась в среднем с 12 дней до 10,25, при этом число размещенных гостей в санаториях увеличилось. Частая смена гостей повышает затраты на обслуживание номеров, таким образом, растут и общие расходы, пояснил он.
https://ria.ru/20240206/natsmarshruty-1925793519.html
ярославль
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914768053_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_5d4cb3d18663dac241866fb82a2963a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коммерческая недвижимость, ярославль, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат), новости - туризм, туризм
Туризм, Коммерческая недвижимость, Ярославль, Москва, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Новости - Туризм, Туризм
Эксперт рассказал о повышении цен в российских отелях
РСТ: выручка отелей России за год выросла, а санаториев упала
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Доходы российских отелей по итогам прошлого года выросли примерно на 15 процентов за счет роста среднего чека и загрузки, санаториев – снизились на 4,6 процента, сообщил руководитель комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексей Мусакин, ссылаясь на данные Росстата.
"Я взял данные статистики… по 2023 году у нас есть почти все, кроме расходов, по Росстату… Доходы выросли примерно на 15 процентов, так как рост среднего чека составил 10 процентов, а рост загрузки – 10 процентов плюс-минус. При этом расходы выросли на 17 процентов", – сказал Мусакин в рамках сессии РСТ, посвященной вопросам гостиничной туристической инфраструктуры, подводя итоги работы российских отелей за прошлый год.
Например, по его данным, в Ярославле
средний чек за пребывание в отеле вырос почти на 25 процентов по итогам года, а в Москве
– на 15 процентов. "По загрузке прирост в январе-августе был 10,4 процента, точных данных по декабрю еще нет, но по нашим подсчетам, он составит в районе 8,5-9 процентов", – сказал Мусакин.
"С санаторно-курортными организациями все существенно хуже. Выручка у них упала… по данным Росстата, со 195 миллиардов до 186 миллиардов (рублей - ред.)", – продолжил он.
Мусакин объяснил падение выручки санаториев тем, что гости стали меньше в них задерживаться. По его данным, длительность пребывания сократилась в среднем с 12 дней до 10,25, при этом число размещенных гостей в санаториях увеличилось. Частая смена гостей повышает затраты на обслуживание номеров, таким образом, растут и общие расходы, пояснил он.
Эксперт рассказал, какие маршруты по России интересны иностранцам