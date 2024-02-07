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Захарова осудила слова Макрона о защите ЕС французским ядерным оружием - РИА Новости, 07.02.2024
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18:45 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/oruzhie-1926009137.html
Захарова осудила слова Макрона о защите ЕС французским ядерным оружием
Захарова осудила слова Макрона о защите ЕС французским ядерным оружием - РИА Новости, 07.02.2024
Захарова осудила слова Макрона о защите ЕС французским ядерным оружием
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона об ответственности страны за защиту Евросоюза с помощью своего ядерного оружия являются беспочвенными фантазиями, РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:45
2024-02-07T18:45
в мире
россия
франция
эммануэль макрон
евросоюз
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона об ответственности страны за защиту Евросоюза с помощью своего ядерного оружия являются беспочвенными фантазиями, если речь идет о защите ЕС от России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Макрон заявил, что Париж несет ответственность за защиту ЕС. Он указал на то, что у интересов Франции есть европейское измерение, что наделяет Париж особой ответственностью, которая в частности затрагивает французский потенциал сдерживания. "От кого Макрон собирается защищать членов Европейского союза, тем более применяя ядерное оружие? Это, конечно, хороший вопрос, тут, конечно, хотелось бы получить какие-то пояснения. Если под потенциальным агрессором понимается наша страна, надо им так и сформулировать. Тогда речь идет в очередной раз о беспочвенных фантазиях на тему мифической российской угрозы для Евросоюза и НАТО", - сказала Захарова на брифинге для СМИ. Он добавила, что подобная риторика ведет только к "дальнейшему росту недоверия и накоплению конфликтного потенциала на европейском континенте". "Неужели в Париже готовы взять на себя ответственность за тех неблагоразумных европейских союзников, которые мечтают об эскалации ситуации в Европе и войне с Россией, как они там формулируют, до стратегического поражения или до победного конца?" - добавила Захарова.
https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html
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в мире, россия, франция, эммануэль макрон, евросоюз, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова осудила слова Макрона о защите ЕС французским ядерным оружием

Захарова назвала слова Макрона о защите ЕС ядерным оружием Франции фантазиями

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона об ответственности страны за защиту Евросоюза с помощью своего ядерного оружия являются беспочвенными фантазиями, если речь идет о защите ЕС от России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Макрон заявил, что Париж несет ответственность за защиту ЕС. Он указал на то, что у интересов Франции есть европейское измерение, что наделяет Париж особой ответственностью, которая в частности затрагивает французский потенциал сдерживания.
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"От кого Макрон собирается защищать членов Европейского союза, тем более применяя ядерное оружие? Это, конечно, хороший вопрос, тут, конечно, хотелось бы получить какие-то пояснения. Если под потенциальным агрессором понимается наша страна, надо им так и сформулировать. Тогда речь идет в очередной раз о беспочвенных фантазиях на тему мифической российской угрозы для Евросоюза и НАТО", - сказала Захарова на брифинге для СМИ. Он добавила, что подобная риторика ведет только к "дальнейшему росту недоверия и накоплению конфликтного потенциала на европейском континенте".
"Неужели в Париже готовы взять на себя ответственность за тех неблагоразумных европейских союзников, которые мечтают об эскалации ситуации в Европе и войне с Россией, как они там формулируют, до стратегического поражения или до победного конца?" - добавила Захарова.
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