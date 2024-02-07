https://ria.ru/20240207/oruzhie-1926009137.html

Захарова осудила слова Макрона о защите ЕС французским ядерным оружием

Захарова осудила слова Макрона о защите ЕС французским ядерным оружием - РИА Новости, 07.02.2024

Захарова осудила слова Макрона о защите ЕС французским ядерным оружием

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона об ответственности страны за защиту Евросоюза с помощью своего ядерного оружия являются беспочвенными фантазиями, РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T18:45

2024-02-07T18:45

2024-02-07T18:45

в мире

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франция

эммануэль макрон

евросоюз

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона об ответственности страны за защиту Евросоюза с помощью своего ядерного оружия являются беспочвенными фантазиями, если речь идет о защите ЕС от России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Макрон заявил, что Париж несет ответственность за защиту ЕС. Он указал на то, что у интересов Франции есть европейское измерение, что наделяет Париж особой ответственностью, которая в частности затрагивает французский потенциал сдерживания. "От кого Макрон собирается защищать членов Европейского союза, тем более применяя ядерное оружие? Это, конечно, хороший вопрос, тут, конечно, хотелось бы получить какие-то пояснения. Если под потенциальным агрессором понимается наша страна, надо им так и сформулировать. Тогда речь идет в очередной раз о беспочвенных фантазиях на тему мифической российской угрозы для Евросоюза и НАТО", - сказала Захарова на брифинге для СМИ. Он добавила, что подобная риторика ведет только к "дальнейшему росту недоверия и накоплению конфликтного потенциала на европейском континенте". "Неужели в Париже готовы взять на себя ответственность за тех неблагоразумных европейских союзников, которые мечтают об эскалации ситуации в Европе и войне с Россией, как они там формулируют, до стратегического поражения или до победного конца?" - добавила Захарова.

https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html

https://ria.ru/20240121/voyna-1922539030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, франция, эммануэль макрон, евросоюз, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)