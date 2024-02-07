https://ria.ru/20240207/narkosoobschestvo-1925961890.html

В Челябинске ликвидировали преступное наркосообщество

В Челябинске ликвидировали преступное наркосообщество - РИА Новости, 07.02.2024

В Челябинске ликвидировали преступное наркосообщество

Преступное наркосообщество, в котором участвовали граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, ликвидировали в Челябинске в рамках проведения операции... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:04

2024-02-07T16:04

2024-02-07T16:04

происшествия

челябинск

узбекистан

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 фев – РИА Новости. Преступное наркосообщество, в котором участвовали граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, ликвидировали в Челябинске в рамках проведения операции "Нелегальный мигрант", под стражу заключены 24 человека, организатор объявлен в розыск, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. "Сотрудниками полиции в Челябинской области пресечена незаконная деятельность преступного наркосообщества, участниками которого являются граждане республик Узбекистан, Таджикистан и Кыргызской Республики. Заключены под стражу 24 человека. Организатор наркобизнеса и двое его помощников объявлены в розыск", - говорится в сообщении. Установлено, что фигуранты совершили не менее 75 преступлений, а места скрытого хранения наркотиков располагались в Челябинской, Московской, Свердловской, Курганской, Самарской областях, Пермском крае и Москве. Из тайников оптовые партии передавались закладчикам для последующего сбыта, поясняет пресс-служба. В следственной части СУ УМВД России по Челябинску было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), кроме того, в рамках операции "Нелегальный мигрант" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)). По результатам проведенного расследования по данному уголовному делу полицейскими из незаконного оборота изъято свыше 5 килограммов героина и метадона на общую сумму не менее 15 миллионов рублей, добавляет пресс-служба.

https://ria.ru/20240206/narkotiki-1925695849.html

https://ria.ru/20240201/narkotiki-1924820311.html

челябинск

узбекистан

россия

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происшествия, челябинск, узбекистан, россия