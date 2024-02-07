https://ria.ru/20240207/kosatki-1925849477.html
Росрыболовство предложило Минсельхозу Японии помощь по спасению косаток
Росрыболовство предложило Минсельхозу Японии помощь по спасению косаток - РИА Новости, 07.02.2024
Росрыболовство предложило Минсельхозу Японии помощь по спасению косаток
Росрыболовство направило в минсельхоз Японии свое предложение о готовности оказать помощь по спасению косаток, сообщает ведомство. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T08:52
2024-02-07T08:52
2024-02-07T11:05
япония
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в мире
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Росрыболовство направило в минсельхоз Японии свое предложение о готовности оказать помощь по спасению косаток, сообщает ведомство. Ранее сообщалось, что около 10 косаток оказались в ловушке во льдах у побережья японского острова Хоккайдо у города Раусу. На ситуацию откликнулась Россия. Посольство РФ в Японии заявило РИА Новости, что оно предложило японской стороне конкретные шаги по спасению косаток, но ответ пока не получен. При этом сами японцы с просьбой об оказании какой-либо помощи не обращались. "Росрыболовство направило в Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии свое предложение о готовности оказать помощь по спасению косаток", - говорится в сообщении. В письме говорится, что Росрыболовство и Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии обладают достаточными собственными компетенциями и знаниями для спасения застрявших во льдах млекопитающих, занесенных в красную книгу, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240207/kosatki-1925838607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), в мире
Япония, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), В мире
Росрыболовство предложило Минсельхозу Японии помощь по спасению косаток
Росрыболовство предложило Японии помощь по спасению застрявших во льдах косаток
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Росрыболовство направило в минсельхоз Японии свое предложение о готовности оказать помощь по спасению косаток, сообщает ведомство.
Ранее сообщалось, что около 10 косаток оказались в ловушке во льдах у побережья японского острова Хоккайдо
у города Раусу. На ситуацию откликнулась Россия. Посольство РФ в Японии
заявило РИА Новости, что оно предложило японской стороне конкретные шаги по спасению косаток, но ответ пока не получен. При этом сами японцы с просьбой об оказании какой-либо помощи не обращались.
"Росрыболовство направило в Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии свое предложение о готовности оказать помощь по спасению косаток", - говорится в сообщении.
В письме говорится, что Росрыболовство и Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии обладают достаточными собственными компетенциями и знаниями для спасения застрявших во льдах млекопитающих, занесенных в красную книгу, отмечается в сообщении.
Ученый предположил, как застрявшие во льдах в Японии косатки могут спастись