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Росрыболовство предложило Минсельхозу Японии помощь по спасению косаток - РИА Новости, 07.02.2024
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08:52 07.02.2024 (обновлено: 11:05 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/kosatki-1925849477.html
Росрыболовство предложило Минсельхозу Японии помощь по спасению косаток
Росрыболовство предложило Минсельхозу Японии помощь по спасению косаток - РИА Новости, 07.02.2024
Росрыболовство предложило Минсельхозу Японии помощь по спасению косаток
Росрыболовство направило в минсельхоз Японии свое предложение о готовности оказать помощь по спасению косаток, сообщает ведомство. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T08:52
2024-02-07T11:05
япония
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в мире
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Росрыболовство направило в минсельхоз Японии свое предложение о готовности оказать помощь по спасению косаток, сообщает ведомство. Ранее сообщалось, что около 10 косаток оказались в ловушке во льдах у побережья японского острова Хоккайдо у города Раусу. На ситуацию откликнулась Россия. Посольство РФ в Японии заявило РИА Новости, что оно предложило японской стороне конкретные шаги по спасению косаток, но ответ пока не получен. При этом сами японцы с просьбой об оказании какой-либо помощи не обращались. "Росрыболовство направило в Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии свое предложение о готовности оказать помощь по спасению косаток", - говорится в сообщении. В письме говорится, что Росрыболовство и Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии обладают достаточными собственными компетенциями и знаниями для спасения застрявших во льдах млекопитающих, занесенных в красную книгу, отмечается в сообщении.
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япония, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), в мире
Япония, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), В мире
Росрыболовство предложило Минсельхозу Японии помощь по спасению косаток

Росрыболовство предложило Японии помощь по спасению застрявших во льдах косаток

© Wildlife Pro LLCКосатки, оказавшиеся в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива
Косатки, оказавшиеся в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива
© Wildlife Pro LLC
Косатки, оказавшиеся в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Росрыболовство направило в минсельхоз Японии свое предложение о готовности оказать помощь по спасению косаток, сообщает ведомство.
Ранее сообщалось, что около 10 косаток оказались в ловушке во льдах у побережья японского острова Хоккайдо у города Раусу. На ситуацию откликнулась Россия. Посольство РФ в Японии заявило РИА Новости, что оно предложило японской стороне конкретные шаги по спасению косаток, но ответ пока не получен. При этом сами японцы с просьбой об оказании какой-либо помощи не обращались.
"Росрыболовство направило в Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии свое предложение о готовности оказать помощь по спасению косаток", - говорится в сообщении.
В письме говорится, что Росрыболовство и Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии обладают достаточными собственными компетенциями и знаниями для спасения застрявших во льдах млекопитающих, занесенных в красную книгу, отмечается в сообщении.
Косатки, оказавшиеся в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива
Ученый предположил, как застрявшие во льдах в Японии косатки могут спастись
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ЯпонияФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)В мире
 
 
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