https://ria.ru/20240207/kosatki-1925849477.html

Росрыболовство предложило Минсельхозу Японии помощь по спасению косаток

Росрыболовство предложило Минсельхозу Японии помощь по спасению косаток - РИА Новости, 07.02.2024

Росрыболовство предложило Минсельхозу Японии помощь по спасению косаток

Росрыболовство направило в минсельхоз Японии свое предложение о готовности оказать помощь по спасению косаток, сообщает ведомство. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T08:52

2024-02-07T08:52

2024-02-07T11:05

япония

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

в мире

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Росрыболовство направило в минсельхоз Японии свое предложение о готовности оказать помощь по спасению косаток, сообщает ведомство. Ранее сообщалось, что около 10 косаток оказались в ловушке во льдах у побережья японского острова Хоккайдо у города Раусу. На ситуацию откликнулась Россия. Посольство РФ в Японии заявило РИА Новости, что оно предложило японской стороне конкретные шаги по спасению косаток, но ответ пока не получен. При этом сами японцы с просьбой об оказании какой-либо помощи не обращались. "Росрыболовство направило в Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии свое предложение о готовности оказать помощь по спасению косаток", - говорится в сообщении. В письме говорится, что Росрыболовство и Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии обладают достаточными собственными компетенциями и знаниями для спасения застрявших во льдах млекопитающих, занесенных в красную книгу, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240207/kosatki-1925838607.html

япония

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

япония, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), в мире