https://ria.ru/20240207/gaza-1925906756.html

В Палестине выдвинули условия перемирия с Израилем

В Палестине выдвинули условия перемирия с Израилем - РИА Новости, 07.02.2024

В Палестине выдвинули условия перемирия с Израилем

Палестинское сопротивление не примет предложение о перемирии без прекращения Израилем огня, выхода его армии из сектора Газа и восстановления анклава, заявил... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T12:53

2024-02-07T12:53

2024-02-07T13:19

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ДАМАСК, 7 фев - РИА Новости. Палестинское сопротивление не примет предложение о перемирии без прекращения Израилем огня, выхода его армии из сектора Газа и восстановления анклава, заявил РИА Новости представитель движения "Исламский джихад" Исмаил Сандави."Палестинское сопротивление не примет никаких предложений о перемирии без прекращения Израилем огня, выхода армии из Газы и ее восстановления", - сказал Сандави.Он отметил, что "перемирие должно быть всеобъемлющим и постоянным". "Это условие палестинского сопротивления. Должны быть гарантии, что это перемирие будет всеобъемлющим, приведет к прекращению огня, а также обмену заключенными, потому что сопротивление стремится защитить людей от израильской машины убийств", - заявил он.По его словам, гарантами соглашения для Израиля и палестинских группировок станут страны, которые принимали участие во встрече в Париже, где были согласованы основы новой сделки по обмену заложниками. "Странами-гарантами являются США, Египет и Катар, и есть информация, что ими также станут Россия и Турция", - сказал представитель движения "Исламский джихад".По его словам, одним из наиболее важным пунктов нового соглашения является восстановление сектора Газа. "Есть быстрое решение, это ввоз готовых домов. Имеется более 100 тысяч модульных домов, которые могли бы быть ввезены в сектор Газа для заселения в них перемещенных лиц, чьи дома были разрушены", - сказал он.В конце января представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа.Палестинское движение ХАМАС ранее объявило, что передало Катару и Египту ответ по поводу предложений по соглашению об обмене пленными с Израилем, реакция была позитивной. Израильская служба внешней разведки "Моссад" через Катар получила ответ ХАМАС по сделке по освобождению заложников в секторе Газа, он изучается, сообщила канцелярия израильского премьера.

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, палестина, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году