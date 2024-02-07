https://ria.ru/20240207/donositelstvo-1925908521.html
Кремль оценил идею ввести наказание за излишнее доносительство
Кремль оценил идею ввести наказание за излишнее доносительство - РИА Новости, 07.02.2024
Кремль оценил идею ввести наказание за излишнее доносительство
Доносительство - плохо, в то время как критика процессов с открытым лицом - хорошо, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:01
2024-02-07T13:01
2024-02-07T13:01
россия
дмитрий песков
владислав даванков
общество
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Доносительство - плохо, в то время как критика процессов с открытым лицом - хорошо, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в партии вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") подготовил и направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести административное наказание для граждан за злоупотребление правом на обращение в госорганы. По его словам, культура доносов возрождается, поэтому доносчиков может остановить только закон. "Доносительство - это плохо, критика - это хорошо. Вы помните слова президента о критике, что критика - это необходимый элемент для того, чтобы понимать, что не так. Поэтому если речь идет об открытой критике, с открытым лицом, тех или иных процессов, - это хорошо, а доносительство - это было и есть, и будет плохо", - ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос. На вопрос, фиксируют ли в Кремле случаи доносительства, Песков сообщил, что это не совсем прерогатива Кремля. "Я бы не сказал, что мы так сильно на этом концентрируемся", - ответил он. "В целом мне не известно, что где-то бы приветствовалось доносительство, но также не известно, что это приобретало бы массовые характеристики", - добавил он.
https://ria.ru/20240110/donosy-1920533453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владислав даванков, общество
Россия, Дмитрий Песков, Владислав Даванков, Общество
Кремль оценил идею ввести наказание за излишнее доносительство
Песков назвал открытую критику необходимым элементом работы госорганов
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Доносительство - плохо, в то время как критика процессов с открытым лицом - хорошо, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в партии вице-спикер Госдумы Владислав Даванков
("Новые люди") подготовил и направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести административное наказание для граждан за злоупотребление правом на обращение в госорганы. По его словам, культура доносов возрождается, поэтому доносчиков может остановить только закон.
"Доносительство - это плохо, критика - это хорошо. Вы помните слова президента о критике, что критика - это необходимый элемент для того, чтобы понимать, что не так. Поэтому если речь идет об открытой критике, с открытым лицом, тех или иных процессов, - это хорошо, а доносительство - это было и есть, и будет плохо", - ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.
На вопрос, фиксируют ли в Кремле случаи доносительства, Песков сообщил, что это не совсем прерогатива Кремля.
"Я бы не сказал, что мы так сильно на этом концентрируемся", - ответил он.
"В целом мне не известно, что где-то бы приветствовалось доносительство, но также не известно, что это приобретало бы массовые характеристики", - добавил он.
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