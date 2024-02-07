https://ria.ru/20240207/donetsk-1925885930.html
В Донецке пятеро спасателей пострадали при атаке беспилотника
В Донецке пятеро спасателей пострадали при атаке беспилотника - РИА Новости, 07.02.2024
В Донецке пятеро спасателей пострадали при атаке беспилотника
Пять спасателей пострадали при сбросе боеприпаса с беспилотника в Петровском районе Донецка этой ночью, сообщили в МЧС ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:44
2024-02-07T11:44
2024-02-07T11:58
донецк
петровский район
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Пять спасателей пострадали при сбросе боеприпаса с беспилотника в Петровском районе Донецка этой ночью, сообщили в МЧС ДНР в Telegram-канале."Ночью в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника пострадали пять сотрудников МЧС в Петровском районе Донецка", - говорится в сообщении министерства.Отмечается, что около полуночи отделение 6-й пожарно-спасательной части Петровского района Донецка выехало на место срабатывания автоматической пожарной сигнализации в магазине, там на огнеборцев с беспилотника был сброшен взрывоопасный предмет."Пострадали 5 сотрудников МЧС. После осмотра медиками скорой помощи им диагностирована минно-взрывная травма, акубаротравма. Все они находятся на амбулаторном лечении", - сообщили в ведомстве.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в 00.45 сбросили боеприпас с дрона в этом районе.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240207/kapitulyatsiya-1925888191.html
донецк
петровский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, петровский район, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Донецке пятеро спасателей пострадали при атаке беспилотника
В Донецке пятеро спасателей ночью пострадали при атаке беспилотника