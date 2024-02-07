https://ria.ru/20240207/donetsk-1925885930.html

В Донецке пятеро спасателей пострадали при атаке беспилотника

В Донецке пятеро спасателей пострадали при атаке беспилотника - РИА Новости, 07.02.2024

В Донецке пятеро спасателей пострадали при атаке беспилотника

Пять спасателей пострадали при сбросе боеприпаса с беспилотника в Петровском районе Донецка этой ночью, сообщили в МЧС ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:44

2024-02-07T11:44

2024-02-07T11:58

донецк

петровский район

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Пять спасателей пострадали при сбросе боеприпаса с беспилотника в Петровском районе Донецка этой ночью, сообщили в МЧС ДНР в Telegram-канале."Ночью в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника пострадали пять сотрудников МЧС в Петровском районе Донецка", - говорится в сообщении министерства.Отмечается, что около полуночи отделение 6-й пожарно-спасательной части Петровского района Донецка выехало на место срабатывания автоматической пожарной сигнализации в магазине, там на огнеборцев с беспилотника был сброшен взрывоопасный предмет."Пострадали 5 сотрудников МЧС. После осмотра медиками скорой помощи им диагностирована минно-взрывная травма, акубаротравма. Все они находятся на амбулаторном лечении", - сообщили в ведомстве.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в 00.45 сбросили боеприпас с дрона в этом районе.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240207/kapitulyatsiya-1925888191.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, петровский район, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия