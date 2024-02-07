https://ria.ru/20240207/blinovskaya-1925829725.html

Источник рассказал, с кем Блиновская находится в СИЗО

Источник рассказал, с кем Блиновская находится в СИЗО - РИА Новости, 07.02.2024

Источник рассказал, с кем Блиновская находится в СИЗО

Сокамерницами "Королевы марафонов" Елены Блиновской в московском СИЗО-6 являются ученые, рассказал РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T03:17

2024-02-07T03:17

2024-02-07T05:45

елена блиновская

сизо-6

происшествия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сокамерницами "Королевы марафонов" Елены Блиновской в московском СИЗО-6 являются ученые, рассказал РИА Новости информированный источник."Елена Блиновская содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки — доктор наук и кандидат наук", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что все они впервые попали в места лишения свободы.Кроме того, он объяснил, что зачастую соседей подбирают так, чтобы у сокамерников не возникало конфликтов.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля.

https://ria.ru/20240205/blinovskaya-1925484322.html

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елена блиновская, сизо-6, происшествия