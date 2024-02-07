https://ria.ru/20240207/blinovskaya-1925829725.html
Источник рассказал, с кем Блиновская находится в СИЗО
Источник рассказал, с кем Блиновская находится в СИЗО - РИА Новости, 07.02.2024
Источник рассказал, с кем Блиновская находится в СИЗО
Сокамерницами "Королевы марафонов" Елены Блиновской в московском СИЗО-6 являются ученые, рассказал РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T03:17
2024-02-07T03:17
2024-02-07T05:45
елена блиновская
сизо-6
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904885853_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_77610887a4175b6050b5a7bbfc3f6b63.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сокамерницами "Королевы марафонов" Елены Блиновской в московском СИЗО-6 являются ученые, рассказал РИА Новости информированный источник."Елена Блиновская содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки — доктор наук и кандидат наук", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что все они впервые попали в места лишения свободы.Кроме того, он объяснил, что зачастую соседей подбирают так, чтобы у сокамерников не возникало конфликтов.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля.
https://ria.ru/20240205/blinovskaya-1925484322.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904885853_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_9a6b2e641fa9adb51d2e819ad9f5ccd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена блиновская, сизо-6, происшествия
Елена Блиновская, СИЗО-6, Происшествия
Источник рассказал, с кем Блиновская находится в СИЗО
Сокамерницами Блиновской в московском СИЗО-6 являются кандидат и доктор наук
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сокамерницами "Королевы марафонов" Елены Блиновской в московском СИЗО-6 являются ученые, рассказал РИА Новости информированный источник.
«
"Елена Блиновская содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки — доктор наук и кандидат наук", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что все они впервые попали в места лишения свободы.
Кроме того, он объяснил, что зачастую соседей подбирают так, чтобы у сокамерников не возникало конфликтов.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля.
Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с родственниками в СИЗО