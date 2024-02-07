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Источник рассказал, с кем Блиновская находится в СИЗО - РИА Новости, 07.02.2024
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03:17 07.02.2024 (обновлено: 05:45 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/blinovskaya-1925829725.html
Источник рассказал, с кем Блиновская находится в СИЗО
Источник рассказал, с кем Блиновская находится в СИЗО - РИА Новости, 07.02.2024
Источник рассказал, с кем Блиновская находится в СИЗО
Сокамерницами "Королевы марафонов" Елены Блиновской в московском СИЗО-6 являются ученые, рассказал РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T03:17
2024-02-07T05:45
елена блиновская
сизо-6
происшествия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сокамерницами "Королевы марафонов" Елены Блиновской в московском СИЗО-6 являются ученые, рассказал РИА Новости информированный источник.&quot;Елена Блиновская содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки — доктор наук и кандидат наук&quot;, - сказал собеседник агентства.Он добавил, что все они впервые попали в места лишения свободы.Кроме того, он объяснил, что зачастую соседей подбирают так, чтобы у сокамерников не возникало конфликтов.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля.
https://ria.ru/20240205/blinovskaya-1925484322.html
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елена блиновская, сизо-6, происшествия
Елена Блиновская, СИЗО-6, Происшествия
Источник рассказал, с кем Блиновская находится в СИЗО

Сокамерницами Блиновской в московском СИЗО-6 являются кандидат и доктор наук

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская в Замоскворецком суде Москвы
Блогер Елена Блиновская в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Елена Блиновская в Замоскворецком суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сокамерницами "Королевы марафонов" Елены Блиновской в московском СИЗО-6 являются ученые, рассказал РИА Новости информированный источник.
«

"Елена Блиновская содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки — доктор наук и кандидат наук", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все они впервые попали в места лишения свободы.
Кроме того, он объяснил, что зачастую соседей подбирают так, чтобы у сокамерников не возникало конфликтов.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля.
Елена Блиновская в Замоскворецком районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с родственниками в СИЗО
5 февраля, 14:18
 
Елена БлиновскаяСИЗО-6Происшествия
 
 
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