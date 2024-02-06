https://ria.ru/20240206/zabastovki-1925639113.html

Глава ЕК обвинила изменение климата и Россию в забастовках фермеров

Глава ЕК обвинила изменение климата и Россию в забастовках фермеров - РИА Новости, 06.02.2024

Глава ЕК обвинила изменение климата и Россию в забастовках фермеров

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила изменение климата, а также Россию во всех проблемах, с которыми столкнулись в последнее время... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:53

2024-02-06T11:53

2024-02-06T11:53

в мире

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

евросоюз

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925234192_0:345:3027:2048_1920x0_80_0_0_a386eb645ec8bfe5dab3799e03d9d8a6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила изменение климата, а также Россию во всех проблемах, с которыми столкнулись в последнее время европейские фермеры, проводящие массовые акции протеста во многих странах сообщества. В странах Евросоюза в последние недели участились акции протеста фермеров, которые и раньше требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Сами профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран. При этом фон дер Ляйен в своей речи перед евродепутатами не затронула предложение Еврокомиссии о продлении еще на год, до июня 2025-го, беспошлинного и по сути бесконтрольного ввоза украинских товаров, которое поступило как раз в разгар протестов и против которого выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран. "Фермеры первыми ощущают на себе последствия изменения климата. Засухи и наводнения губят урожаи и домашний скот. Фермеры ощущают последствия российской войны. Инфляция, рост стоимости энергии и удобрений", - сказала глава ЕК, выступая перед депутатами Европарламента. Фон дер Ляйен указала, что для улучшения сельхозполитики ЕС был начат стратегический диалог по будущему сельского хозяйства в Европе, ЕК планирует представить также свой доклад по ситуации в отрасли летом этого года.

https://ria.ru/20240205/fermery-1925545316.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, россия