https://ria.ru/20240206/zabastovki-1925639113.html
Глава ЕК обвинила изменение климата и Россию в забастовках фермеров
Глава ЕК обвинила изменение климата и Россию в забастовках фермеров - РИА Новости, 06.02.2024
Глава ЕК обвинила изменение климата и Россию в забастовках фермеров
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила изменение климата, а также Россию во всех проблемах, с которыми столкнулись в последнее время... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:53
2024-02-06T11:53
2024-02-06T11:53
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила изменение климата, а также Россию во всех проблемах, с которыми столкнулись в последнее время европейские фермеры, проводящие массовые акции протеста во многих странах сообщества. В странах Евросоюза в последние недели участились акции протеста фермеров, которые и раньше требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Сами профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран. При этом фон дер Ляйен в своей речи перед евродепутатами не затронула предложение Еврокомиссии о продлении еще на год, до июня 2025-го, беспошлинного и по сути бесконтрольного ввоза украинских товаров, которое поступило как раз в разгар протестов и против которого выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран. "Фермеры первыми ощущают на себе последствия изменения климата. Засухи и наводнения губят урожаи и домашний скот. Фермеры ощущают последствия российской войны. Инфляция, рост стоимости энергии и удобрений", - сказала глава ЕК, выступая перед депутатами Европарламента. Фон дер Ляйен указала, что для улучшения сельхозполитики ЕС был начат стратегический диалог по будущему сельского хозяйства в Европе, ЕК планирует представить также свой доклад по ситуации в отрасли летом этого года.
https://ria.ru/20240205/fermery-1925545316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, россия
В мире, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Россия
Глава ЕК обвинила изменение климата и Россию в забастовках фермеров
Фон дер Ляйен обвинила изменение климата и Россию в забастовках фермеров в ЕС
БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила изменение климата, а также Россию во всех проблемах, с которыми столкнулись в последнее время европейские фермеры, проводящие массовые акции протеста во многих странах сообщества.
В странах Евросоюза в последние недели участились акции протеста фермеров, которые и раньше требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Сами профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС
работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.
При этом фон дер Ляйен в своей речи перед евродепутатами не затронула предложение Еврокомиссии о продлении еще на год, до июня 2025-го, беспошлинного и по сути бесконтрольного ввоза украинских товаров, которое поступило как раз в разгар протестов и против которого выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.
"Фермеры первыми ощущают на себе последствия изменения климата. Засухи и наводнения губят урожаи и домашний скот. Фермеры ощущают последствия российской войны. Инфляция, рост стоимости энергии и удобрений", - сказала глава ЕК, выступая перед депутатами Европарламента
.
Фон дер Ляйен указала, что для улучшения сельхозполитики ЕС был начат стратегический диалог по будущему сельского хозяйства в Европе, ЕК планирует представить также свой доклад по ситуации в отрасли летом этого года.
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