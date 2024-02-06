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На водопроводах Москвы в 2023 году заменили 70 задвижек большого диаметра - РИА Новости, 06.02.2024
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10:15 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/vodoprovod-1925612566.html
На водопроводах Москвы в 2023 году заменили 70 задвижек большого диаметра
На водопроводах Москвы в 2023 году заменили 70 задвижек большого диаметра - РИА Новости, 06.02.2024
На водопроводах Москвы в 2023 году заменили 70 задвижек большого диаметра
Семьдесят задвижек большого диаметра заменили на водоводах и магистральных трубопроводах Москвы в 2023 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T10:15
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Семьдесят задвижек большого диаметра заменили на водоводах и магистральных трубопроводах Москвы в 2023 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Семьдесят задвижек большого диаметра заменили на водоводах и магистральных трубопроводах столицы в 2023 году. Задвижка – важнейший узел системы водоснабжения, который позволяет распределять потоки по направлениям, регулировать давление, контролировать расход ресурсов. Рабочий диаметр таких задвижек – 600-1400 миллиметров, а масса варьируется от 1 до 3 тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что выход оборудования из строя может привести к повреждению участка сети и большим потерям воды. "АО "Мосводоканал" регулярно проверяет состояние трубопроводов и запорной арматуры. У каждого участка и задвижки имеют паспорта, где указываются сроки, объем проведенных исследований и плановые даты ремонтов", - говорится в сообщении. Сообщается, что для замены полностью перекрывается участок трубопровода, на котором расположено оборудование; узел разбирается и демонтируется; на место старых элементов устанавливаются новые. "Замена задвижки – от перекрытия водопровода до его повторного запуска – занимает не более трех дней. Благодаря системам резервирования для жителей этот процесс остается незаметным. Всего на водоводах и магистралях АО "Мосводоканал" установлено более 5 тысяч единиц запорно-регулирующей арматуры диаметром 600 миллиметров и выше", - дополняется в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы

На водопроводах Москвы в 2023 году заменили 70 задвижек большого диаметра

© РИА Новости / Яков АндреевВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Водопроводный кран. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Семьдесят задвижек большого диаметра заменили на водоводах и магистральных трубопроводах Москвы в 2023 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Семьдесят задвижек большого диаметра заменили на водоводах и магистральных трубопроводах столицы в 2023 году. Задвижка – важнейший узел системы водоснабжения, который позволяет распределять потоки по направлениям, регулировать давление, контролировать расход ресурсов. Рабочий диаметр таких задвижек – 600-1400 миллиметров, а масса варьируется от 1 до 3 тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выход оборудования из строя может привести к повреждению участка сети и большим потерям воды.
"АО "Мосводоканал" регулярно проверяет состояние трубопроводов и запорной арматуры. У каждого участка и задвижки имеют паспорта, где указываются сроки, объем проведенных исследований и плановые даты ремонтов", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что для замены полностью перекрывается участок трубопровода, на котором расположено оборудование; узел разбирается и демонтируется; на место старых элементов устанавливаются новые.
"Замена задвижки – от перекрытия водопровода до его повторного запуска – занимает не более трех дней. Благодаря системам резервирования для жителей этот процесс остается незаметным. Всего на водоводах и магистралях АО "Мосводоканал" установлено более 5 тысяч единиц запорно-регулирующей арматуры диаметром 600 миллиметров и выше", - дополняется в сообщении.
 
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