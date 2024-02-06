https://ria.ru/20240206/ukraina-1925617705.html

На Украине заявили о взрывах в Херсонской области

На Украине заявили о взрывах в Херсонской области - РИА Новости, 06.02.2024

На Украине заявили о взрывах в Херсонской области

Припортовая инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Херсонской области из-за взрывов, сообщил назначенный украинскими властями глава областной... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T10:38

2024-02-06T10:38

2024-02-06T10:38

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херсонская область

россия

днепр (город)

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Припортовая инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Херсонской области из-за взрывов, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. Он написал, что "попали в… припортовую инфраструктуру". Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240206/spetsoperatsiya-1925585423.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , россия, днепр (город)