https://ria.ru/20240206/ukraina-1925617705.html
На Украине заявили о взрывах в Херсонской области
На Украине заявили о взрывах в Херсонской области - РИА Новости, 06.02.2024
На Украине заявили о взрывах в Херсонской области
Припортовая инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Херсонской области из-за взрывов, сообщил назначенный украинскими властями глава областной... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T10:38
2024-02-06T10:38
2024-02-06T10:38
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херсонская область
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Припортовая инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Херсонской области из-за взрывов, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. Он написал, что "попали в… припортовую инфраструктуру". Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240206/spetsoperatsiya-1925585423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , россия, днепр (город)
В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город)
На Украине заявили о взрывах в Херсонской области
Инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Херсонской области