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"Каждую неделю". В Германии забили тревогу из-за надвигающейся угрозы Киеву - РИА Новости, 06.02.2024
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08:42 06.02.2024 (обновлено: 11:08 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/ugroza-1925599526.html
"Каждую неделю". В Германии забили тревогу из-за надвигающейся угрозы Киеву
"Каждую неделю". В Германии забили тревогу из-за надвигающейся угрозы Киеву - РИА Новости, 06.02.2024
"Каждую неделю". В Германии забили тревогу из-за надвигающейся угрозы Киеву
Промедление с принятием закона о мобилизации на Украине несет угрозу ВСУ, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети Х. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T08:42
2024-02-06T11:08
в мире
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вооруженные силы украины
политика
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МОСКВА 6 фев — РИА Новости. Промедление с принятием закона о мобилизации на Украине несет угрозу ВСУ, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети Х.&quot;И хотя я не в том положении, чтобы призывать больше украинцев идти в бой (и на убой), я могу только сказать, что с военной точки зрения каждую неделю, проходящую без предложенной Генеральным штабом мобилизации, российские силы приближаются все ближе к Киеву&quot;, — указал он.Журналист напомнил, что прошло уже шесть недель с предложения украинскими военными призвать больше людей в ВСУ, но киевская верхушка еще так и не приняла решения это сделать.Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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в мире, украина, киев, германия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Киев, Германия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Политика
"Каждую неделю". В Германии забили тревогу из-за надвигающейся угрозы Киеву

Репке: затягивание с принятием закона о мобилизации несет угрозу Киеву

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные в Харьковской области
Раненые украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА 6 фев — РИА Новости. Промедление с принятием закона о мобилизации на Украине несет угрозу ВСУ, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети Х.
«

"И хотя я не в том положении, чтобы призывать больше украинцев идти в бой (и на убой), я могу только сказать, что с военной точки зрения каждую неделю, проходящую без предложенной Генеральным штабом мобилизации, российские силы приближаются все ближе к Киеву", — указал он.

Журналист напомнил, что прошло уже шесть недель с предложения украинскими военными призвать больше людей в ВСУ, но киевская верхушка еще так и не приняла решения это сделать.
Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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