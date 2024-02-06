"Каждую неделю". В Германии забили тревогу из-за надвигающейся угрозы Киеву
Репке: затягивание с принятием закона о мобилизации несет угрозу Киеву
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА 6 фев — РИА Новости. Промедление с принятием закона о мобилизации на Украине несет угрозу ВСУ, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети Х.
«
"И хотя я не в том положении, чтобы призывать больше украинцев идти в бой (и на убой), я могу только сказать, что с военной точки зрения каждую неделю, проходящую без предложенной Генеральным штабом мобилизации, российские силы приближаются все ближе к Киеву", — указал он.
Журналист напомнил, что прошло уже шесть недель с предложения украинскими военными призвать больше людей в ВСУ, но киевская верхушка еще так и не приняла решения это сделать.
Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.